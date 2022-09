– Vi kommer aldri til å tilgi, og vi kommer aldri til å glemme

Se Randaberg – Lierne søndag fra kl. 13.55

Egentlig trodde volleyballprofilen Dasha Stuzhuk (20) at Russland aldri ville gå til krig mot nabolandet Ukraina. De siste årene hadde både hun og familien blitt vant til at Vladmir Putin og den russiske hæren hadde raslet med sablene med sine store militærøvelser ved grensen til Belarus.

Vi trodde Putin bare ville skremme oss og vår regjering for å nå sine politiske mål Dasha Stuzhuk (20)

– Det var mye snakk om at Russland ville starte krig mot landet vårt, men i byen vår forventet ikke folk at de ville gjøre det på ekte. For ett år siden var det nemlig det samme. De hadde øvelser ved grensen til Ukraina, og de sa det skulle bli krig, men det skjedde ikke, forteller Stuzhuk til TV 2.

– Derfor trodde vi at det var det samme denne gang, vi forventet ikke at de ville gå til krig, men heller at Putin bare ville skremme oss og vår regjering for å nå sine politiske mål, konstaterer Randaberg-spilleren.

Denne gang var det imidlertid blodig alvor. Ikke bare hadde russerne raslet med sablene, de kvesset dem også, for deretter å ta dem i bruk.

24. februar gikk Russland til angrepskrig med mål om å okkupere nabolandet. Da krigen brøt ut, befant Dasha Stuzhuk seg i en naboby av hjembyen hennes Korosten, som er som en mellomstor norsk by med 63.000 innbyggere, og som ikke ligger langt fra grensen til Belarus.

RANDABERG-PROFIL: Dasha Stuzhuk spiller nå for Randaberg Volleyball Elite. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Så på nyhetene at flyplassen ble bombet

Hun hadde nettopp spilt bortekamp for laget sitt VC Polissya Zhytomyr på det øverste nivået i Ukraina den kalde februardagen.

Tidlig om morgenen begynte telefonen å ringe. Igjen og igjen.

– Da Russland startet krig mot Ukraina 24. februar våknet vi halv seks om morgenen og så på nyhetene at de hadde bombet vår lokale flyplass, sier hun.

Treneren ringte og sa at sesongen var avsluttet, og alle spillerne måtte reise hjem til sin familie Dasha Stuzhuk

– Så ringte like etter min mor og vår nabo og sa vi måtte reise hjem. Deretter ringte min trener og sa at sesongen var avsluttet, og alle spillerne måtte reise hjem til sin familie, fortsetter volleyballspilleren.

Men det å komme seg hjem fra bortekamp for å være sammen med sine foreldre og lillesøster var ikke enkelt. Krigsutbruddet hadde ført til kaos i gatene.

– Jeg prøve å finne en ledig buss eller tog for å komme meg hjem, men det var stappfullt av folk. Det stod folk overalt med kofferter fulle av klær, alle ville flykte, minnes hun.

TO MÅNEDER FØR KIRGEN: Dasha Stuzhukpå besøk i Lviv 31. desember 2021 - altså drøye to måneder før krigen. - Se hvor glade vi var, sier hun til TV 2. Foto: PRIVAT

Klar beskjed fra faren

Da 20-åringen omsider hadde funnet et ledig sete på bussen, og kommet seg hjem til familien i Korosten, var imidlertid beskjeden fra hennes far klar.

– Da jeg kom meg hjem hadde vi mange diskusjoner om å reise rett til Lviv i Vest-Ukraina, men vi ble værende en natt til og reiste til mine besteforeldre, som hadde eget hus. Vi bodde i en leilighet rett ved togstasjonen, og som var et sted det var farlig å oppholde seg, sier Dasha Stuzhuk, og fortsetter:

– Så startet bombingen av hjembyen min. Det var mye militær aktivitet, og mye røyk og høye smell. Vi ble redde. Da sa min far at vi måtte reise til Vest-Ukraina.

– Hørte drønnet av bomber

Etter å ha blitt vekket av flyalarmen gjennom store deler av natten, satte de seg i bilen for å reise til Lviv, som ligger ikke langt fra grensen til Polen.

Det ble starten på en reise som til slutt skulle ende opp i Norge.

– Vanligvis så tar turen til Lviv fem timer fra byen vår, men denne gang tok det 14 timer i bil. Det var enormt med trafikk. Alle vil flykte, sier Stuzhuk.

Sammen med sin mor, søster og besteforeldre bodde de hos noen bekjente i to uker i byen ved den polske grensen. Men så begynte det å smelle også utenfor Lviv.

– Vi hørte drønnet av bomber, for i utkanten av Lviv er det en militærbase. Da sa min far at han ikke tillot at vi ble værende der lenger. Han ga beskjed om at vi måtte reise utenlands, og han kontaktet noen venner mor og far har fra Karmøy, som min far har drevet veldedighetsarbeid sammen med. De sa vi kunne komme å bo hos dem, forteller hun.

FRISTED: Volleyballen er blitt et fristed for Dasha Stuzhuk. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Da forstår jenter at de ikke trenger så mye klær

De kom seg over grensen og fikk billetter på et fly fra Polen til Norge. I bagasjen hadde de kun pakket med seg det høyst nødvendige som dokumenter, pass og kontanter.

Hvis jenter opplever krig, så forstår de endelig at de ikke trenger så mye klær som de tror Dasha Stuzhuk

– Jeg tok med telefonen, og heldigvis fikk jeg med laptopen, for jeg trenger den for å fortsette å studere. Jeg tok også med notatbøker, uten at jeg helt forstår hvorfor jeg tok med det, ler volleyballspilleren.

– De tre første ukene etter krigen brøt ut gikk jeg i den samme treningsdressen. Min far sa at vi bare trengte å være i Lviv i to-tre dager. Det var jo løgn, for vi var der i to uker før flyet tok oss til Norge, fortsetter 20-åringen.

– Samtidig spøker vi nå med at hvis jenter opplever krig, så forstår de endelig at de ikke trenger så mye klær som de tror, konstaterer ukraineren, og trekker på smilebåndet igjen.

Trygt fremme på Karmøy ble Stuzhuk og hennes mor og lillesøster på 17 år innlosjert i en større leilighet sammen med 14 andre flyktninger fra Ukraina. De ønsket å bo der, for kontakten med sine landsmenn og landskvinner i dagliglivet gjorde at savnet av hjemlandet ikke ble like stort.

– Vi vil aldri tilgi, og vi vil aldri glemme

Men da hun omsider var i trygghet, dukket de vonde tankene om det hun hadde opplevd under krigens utbrudd i Ukraina opp.

– Jeg kan si at de tre første dagene av krigen er de verste i hele mitt liv. Jeg har aldri vært så redd før i hele mitt liv, slår hun fast.

– Vi forstod ikke hva som skjedde. Vi hadde hørt om 2. verdenskrig, men visste ikke hvordan krig var i virkeligheten. Det verste å tenke på er at vi måtte reise fra min far, min hjemby og alle vennene mine. Siden byen vår ligger rett ved grensen til Belarus, var vi sikre på at Belarus’ militære ville invadere og bombe byen vår, sier hun gråtkvalt.

Vi vil aldri tilgi dem. Og vi vil aldri glemme Dasha Stuzhuk

Forholdet mellom ukrainere og russere var lenge godt, de omtalte seg selv som broderfolket. Russlands invasjon har imidlertid ført til sår som vil ta lang tid å leges.

Dasha Stuzhuk tror aldri ukrainere og russere vil få et vennskap igjen.

– Nei. Aldri. Forholdet ble verre etter okkupasjonen av Krim, så startet de krigen i Donbass og Luhansk. Vi vil aldri tilgi dem. Og vi vil aldri glemme det. Jeg håper Russland blir isolert fra resten av verden etter dette, slår hun fast.

FIKK HYBEL: Randaberg Volleyballs trener skaffet hybel til Dasha Stuzhuk (20) i Randaberg, et steinkast fra hjemmebanen til laget. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2.

Volleyballen ble et fristed

Etter å ha flyktet til Karmøy i mars, ønsket den ukrainske jenta å fortsette med volleyballen. Ikke bare for å få tankene vekk fra krigen som herjer i hjemlandet, men også fordi hun savnet å drive med idretten hun elsker.

Hun fikk trene med volleyballaget i Haugesund, men treneren der skjønte fort at den ukrainske ungjenta hørte hjemme på et høyere nivå.

– Jeg trente med dem noen ganger, så ønsket treneren å finne et lag på toppnivå til meg. Han kontaktet Randaberg Volleyball Elites trener Espen Sørbø, og vi snakket sammen. Jeg reiste for å trene med laget, og de ønsket å ha meg på laget. Så jeg er veldig glad for at vi fikk kontakt, oppsummerer 20-åringen.

I august tok hun med seg flyttelasset og bosatte seg Randaberg, kun et steinkast fra Randaberghallen, hvor volleyballaget trener og spiller sine hjemmekamper. Trener Espen Sørbø ordnet hybel i kjelleren til en trener på klubbens alderbestemte lag.

FOKUSERT: Dasha Stuzhuk er fokusert på trening med Randaberg volleyball Elite. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Viktig brikke

Stuzhuk gjorde umiddelbart inntrykk – både på og utenfor banen. I tillegg til å være en viktig brikke på A-laget, er hun også trener for Randabergs alderbestemte lag i volleyballgruppen.

– Jeg er veldig heldig som har volleyballen og får spille for et lag i den øverste ligaen. Min trener Espen hjelper meg med alt, og han har støttet meg helt fra starten. Jeg var nervøs på de første treningene, men både Espen og lagvenninnene hjalp meg. De snakker alle engelsk på treningene slik at jeg forstår og kan delta i samtalen. Jeg er utrolig takknemlig, konkluderer volleyballprofilen, som var toppspiller i Ukraina, og nå er klar til å vise seg frem på norske arenaer når sesongen starter 2. oktober.

Drømmen er å spille hjemmekamp i Randaberghallen med hele familien fra Ukraina på tribunen.

– Jeg snakker med familien et par ganger hver dag. For jenter og kvinner er det enklere å reise ut og inn av Ukraina. For min far er det vanskeligere. Men siden han jobber for en veldedighetsorganisasjon har han mulighet til å reise utenlands i to uker. Så de har mulighet til å besøke meg, og jeg håper at de kommer snart, sier Stuzhuk og ser håpefullt opp i luften.