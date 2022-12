– Vi kan gå glipp av en ny Birk Ruud

GULLGUTT: Birk Ruud tok OL gull i 2022. Nå frykter sportssjefen i Freeski at strømkrisen kan føre til et frafall av utøvere. Foto: Heiko Junge

De ekstreme strømkostnadene landet rundt har ført til at en rekke skidestinasjoner har valgt å produsere mindre kunstsnø i vinter.

En spørreundersøkelse utført av TV 2 viser at 32 prosent av de som har svart, varsler at dette vil gå ut over bygging av parkanlegg og store hopp.

Ett av stedene som oppgir dette i undersøkelsen er vintersportstedet Geilo.

– Når det gjelder parken har vi valgt å kutte ned på de aller største hoppene, skriver daglig leder i SkiGeilo Kevin Eikrehagen.

Bekymret sportssjef

Norges sportssjef i OL-grenen freeski, Christoffer Schach, har full forståelse for at skianlegg har tøffe dager og må ta grep.

Likevel karakteriserer han avgjørelsen om å nedprioritere fasilitetene for freeskiere og snowboardere en krise.

– KRITISK FOR SPORTEN: Landslagsjsef Foto: Geir Olsen

– Det er klart at når man ser på totalen med økte strømpriser og høyere rente så har man forståelse for at noe må gjøres. Men for vår idrett er dette en krise. Det er kritisk for utviklingen, sier han.

– Hva er verste konsekvens av at man ikke har råd til å produsere store hopp og aktivitetspark?

– Hovedutfordringen med strømkrisen for oss er at det forsvinner en arena for skilek. Ikke bare for de som holder på aktivt, men kanskje spesielt for de som holder på med ikke-organisert aktivitet. Barn og unge uten en tilhørighet blir spesielt truffet. Det er veldig synd, synd han.

MINDRE LUFTIGE SVEV: Landslagssjef Christoffer Schach frykter for at en generasjon lekne skikjørere kan forsvinne på grunn av strømkrisen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Også for toppidretten kan dette føre til store konsekvenser. I verste fall frykter Schach at en generasjon skikjørere kan forsvinne.

– Vi får håpe det ikke skjer, men det kan fort bli et gap i utviklingstrappen for toppidretten. Direkte går det på at man kan miste unge løpere og utøvere som er glade i å leke på snøen.

– I verste fall kan vi gå glipp av en ny Birk Ruud, sier Schach.

Klubber kan få støtte til strømregning

Norges Skiforbund har også gjort en kartlegging av strømsituasjonen i vinteridrettsanlegg. Basert på lignende resultat som det TV 2 har fått, har skiforbundet gjort en politisk innsats for å få til en støtteordning. Dette for å opprettholde aktivitet og unngå frafall.

Tidligere denne uka kom meldingen om at Kulturdepartementet åpner lommeboken for at idrettslag kan få støtte gjennom Lotteritilsynet til å kunne betale for strømproduksjonen til anlegget de benytter seg av.

Men denne ordningen er forutsatt at klubbene selv legger ut for strømregningen for den aktuelle delen av anlegget klubben benytter seg av. Denne summen vil de igjen få refundert.

TV 2 har vært i kontakt med flere idrettslag som er aktuelle for å benytte seg av denne ordningen. Tilbakemeldingen er at støtteordningen fort kan bli utfordrende å gjennomføre av to årsaker:

Det vil være utfordrende å begrense det private anleggets strømregning til å gjelde det trenings-/konkurranseområdet idrettslaget faktisk benytter seg av. Fåtallet av idrettslagene har penger nok på bok til å legge ut for store strømregninger.

– Vil ikke aksepteres

Anleggsrådgiver Marit Gjerland har jobbet med å få på plass denne støtteordningen på vegne av Norges Skiforbund.

Marit Gjerland, Anleggsrådgiver, Norges Skiforbund Foto: Thomas Brun / NTB Foto: Thomas Brun

Hun forklarer at ordningen i stor grad vil være tillitsbasert.

– Strømstøtten gis ut fra reelt strømforbruk, da dokumentert fra faktura. Å «skru opp» strømregningen, for eksempel ved å legge på prisen eller fakturere et større volum enn strømfakturaen gir grunnlag for, vil ikke gi større strømstøtte, og vil ganske sikkert ikke aksepteres av skiklubbene, skriver hun i en epost til TV 2.

– Men hvordan foregår utregningen av strømforbruk dersom anlegget ikke har strømmålere som går på det konkrete trenings/konkurranse-området som det søkes om støtte til?

– Dette er samme problemstillingen som der strøm viderefaktureres for boenheter som andel av et fellesmålt anlegg. Fordeling skjer da normalt ut fra areal. Vi vet samtidig at noen skianlegg har måling av snøproduksjon i ulike deler av skianlegget, som kan brukes for en mer presis fordeling av strømforbruket, skriver Gjerland.

– Skiforbundet vil kunne hjelpe

Videre forklarer Marit Gjerland at skiklubben som velger å benytte seg av ordningen må sikre seg at de ikke overfaktureres.

– Da skiklubben i strømstøtteordningen kun får dekket deler av strømkostnaden som viderefaktureres, har skiklubben sterke insentiv til å passe på dette, skriver anleggsrådgiveren i Skiforbundet.

Skiforbundet har også fått spørsmål om hvor reelt de ser på at klubber faktisk har muligheten til å betale strømregningen for private anlegg.

– At strømstøtten gis etterskuddsvis gjelder for alle som søker støtten. Likditetsutfordringen gjelder for alle, svarer Gjerland.

– Hva er skiforbundets råd til lag for å sikre seg at de ikke havner i problemer om de påtar seg et slikt ansvar?

– Gjennom avtale med anlegg bør klubbene sikre at de ikke sitter igjen med en utilsiktet netto kostnad. Hvordan dette innrettes vil nok variere fra anlegg til anlegg, og Skiforbundet vil kunne hjelpe til for å få til hensiktsmessige avtaler rundt dette, skriver Gjerland.