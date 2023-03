– Vi har pengene til å gjøre det

Det er lite sannsynlig at noen slår Molde på garderobefasilitetene denne sesongen.

– Nå skal dere få bli med inn i det aller helligste, sier Mathias Løvik og viser vei.

Hit slipper vanligvis ikke media inn.

Men Molde har gjort et unntak denne gang. For gjennom vinteren har klubben pusset opp garderoben og gitt spillerne et fristed som trolig ingen av konkurrentene kan matche.

Glem sure sokker, mugg på veggene og harde trebenker. Det var slik fotballgarderobene var i gamle dager.

Her er det god plass, skinnseter, personlige skap, ledlys, Molde-logo i taket og isbad i dusjen.

– Det kaldeste bassenget holder åtte grader, men vi har også ett som har tolv grader. Det eneste som mangler er en jacuzzi, sier Løvik og ler.

FASTE PLASSER: Magnus Wolf Eikrem og de andre spillerne har faste plasser og personlige skap. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Men vi har noe kult her borte også, forteller lagkamerat Birk Risa og tar oss med til en lysbryter på veggen.

– Her kan vi skru på forskjellig lys til forskjellige begivenheter. Du kan stille det på avslapning, og så er det forskjellige varianter til før og etter trening. I tillegg er det et eget seierslys. Da blinker det, sier de to Molde-spillerne.

– Da pleier Løvik å ha med en diskokule i tillegg. Da blir det bra stemning, forteller Risa.

Internasjonal standard

Det var da spillerne kom tilbake fra treningsleir på Marbella nylig at oppussingen var ferdig. Molde-trener Erling Moe forteller at klubben har hentet inspirasjon fra utlandet.

– Det var lenge siden vi hadde gjort noe med garderoben. Dette er hjemmet til guttene og der de tilbringer mest tid. Dette er et tilskudd i forhold til å legge tilrette for optimale prestasjoner. Alt teller.

KLAR TIL SERIESTART: Molde FK har oppgradert spillergarderoben i forkant av 2023 sesongen. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

I dét ligger det også et snev av kulturbygging.

– Det er det. Samtidig som kulturen ikke er noe som ligger i veggene, men i menneskene. De er det viktigste. Da er det viktig å ikke sove i timen, men utvikle stadion til å være så optimal som den kan være. Vi er godt fornøyd med sluttresultatet og den jobben som klubben har lagt ned for å ta et steg på dette området også.

Moe forteller at dagens standard ikke kan sammenlignes med slik det var den gangen han spilte fotball. Han er bevisst på at spillerne er bortskjemte i så måte, men sier at det da er lettere å stille krav til dem.

– Det kan ikke bli for mye puter under armene?

– Vi får se. Om det blir det, så skal vi klare å rive dette ut igjen. Vi må passe på, men har har tro på at det er slike ting som må til for å skape den rette helheten, svarer han og tar en liten kunstpause.

– Og så har vi selvsagt penger til å gjøre det, fortsetter Molde-treneren og ler rått.

Han vet naturligvis at han kommer til å terge konkurrentene med en slik kommentar. Pengebruken i Molde, etter gigantkjøpet av Veton Berisha i januar, har fått mye oppmerksomhet.

Takknemlig

Spillerne tviler på om det er noen av de andre eliteserielagene som kan vise til bedre fasiliteter.

– Dette er sinnsykt bra. Og kjempebra jobbet av de som har gjort arbeidet og klubben som tok den investeringen på våre vegne. Vi tilbringer mye tid her inne. Da er det godt å ha et sted der vi føler oss hjemme, sier Birk Risa.

– Dette setter standarden. I Molde skal vi ligge i toppen uansett hva det gjelder. Nå er det opp til oss å prøve å leve opp til dette. Det skal vi klare, sier Løvik.