– Vi er ikke den A-nasjonen som historien vår tilsier at vi bør være

– Du kommer fra en klubbhverdag i Barcelona der vi ser at du herjer, laget herjer, dere har vunnet alle seriekampene i år. Og så kommer du inn i en landslagssamling. Hvordan er forskjellen, og hvor mye må du omstille?

– Du kommer inn og prøver å bidra med det du kan. Og så er man jo mentalt innstilt på at det blir annerledes, fordi man spiller på en annen måte med andre medspillere. Det er kort tid til å finne samhandlingen igjen her. Landslag er spesielt. Det er ti dager, to kamper, og så skal det fungere med en gang og folk har høye forventninger. Men man tar med seg det positive man har fra klubbhverdagen, og prøver å gjenskape det, og så vet man at man må spille på litt andre ting her enn det man gjør i klubb. Jeg prøver bare å bidra med det jeg kan av kvalitet og ferdigheter, så vi skal kunne vinne kampen.

– Det er mange som sier «Se på Caro, hun spiller høyrekant i Barcelona. Det er bare å gjøre det samme for Norge». Det er veldig enkelt å si det fra utsiden, men det krever vel noe annet å spille her enn det du gjør der? Uavhengig av hvilken rolle du får for Norge?

– Det er forskjell. Fotball er et lagspill. Hvis lagspillerne mine rundt meg fungerer, så vil jeg fungere godt også. Og hvis laget fungerer dårlig, så vil du som enkeltspiller også fungere dårlig. Det gjelder ikke bare meg, det gjelder alle utpå der. Det at man spiller en annen type fotball er en ting, og det er jo egentlig bare gøy. For da får man andre impulser, og annen input, som gjør at man kan utvikle seg.

– Så handler det om å bare klare å sette det sammen som et lag og at vi som gruppe har troen på det. Og det føler jeg at vi har. Det er det viktigste. Landslagsfotball er litt enklere. Det er ofte de lagene som klarer å få det enkle til å sitte fortest mulig og best mulig som gjør det bra. Det blir ofte mindre komplisert fordi man har mindre tid. For min del, så spiller det ikke så mye rolle hvor jeg spiller. Men man må jo få ballen, og man må klare å spille sammen som et lag for at det skal bli et bra resultat for min del og for laget sin del.