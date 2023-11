– Vi burde være nummer én på lista til alle klubber som trenger trener

Kjetil Rekdal er klar for nye utfordringer.

Å være fotballtrener på toppnivå er en krevende øvelse. I siste episode av Fotballpunch møter vi flere av dem som har opplevd medaljens bakside.

Når resultatene svikter over tid, øker presset både fra omgivelsene og innad i klubben. Om man ikke lykkes om komme seg ut av den vonde spiralen, er sjansen stor for at man må kikke seg om etter en annen jobb. Det har både Kjetil Rekdal, Lars Bohinen og Knut Tørum opplevd.

Rekdal forteller at man som trener skjønner når man henger i en tynn tråd.

– Det merker du fort. Det merker du veldig fort. Folk blir annerledes. Begynner å prate om andre ting. Blander seg borti. Begynner å snoke rundt i gangene. Begynner å prate med spillere på tomannshånd som du ikke er klar over. For å grave ut informasjon, forteller han.



I midten av juni kom beskjeden om at Rekdal og Geir Frigård var ferdige i Rosenborg.

– Vi slår HamKam 4-0. Og da er det to i ledelsen som er pissesure etter kampen i garderoben. Og ikke feirer seieren. Det var veldig åpenlyst, sier Rekdal.

– Og da forstår du at det er noe på gang?

– Ja, men det skjønte du jo før det. Så det var jo ikke overraskende heller at to av dem som var tett inn på oss tydeligvis var veldig misfornøyde med at vi vant kampen.

– Det må jo være vanskelig å gå på jobb når du føler at det skjer ting bak ryggen din?

– Ja, men det gjør det i den bransjen hele tiden. Så det er ikke noe nytt. En trener er forsvarsløs egentlig. Når du jobber for en klubb så tenker du langsiktig for en klubb, men kortsiktig for deg selv. Da tar du én dag av gangen, sier Rekdal.

VIL TILBAKE: Kjetil Rekdal er ikke ferdig med å trene fotballag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Han fant tonen med Geir Frigård i HamKam og tok med seg assistenten til Rosenborg. Rekdal er åpen for å fortsette samarbeidet med Frigård om det kommer et nytt tilbud i vinter.

– Vi burde jo være på topp én på lista på klubber i Norge som skal ha ny assistent og ny trener til neste sesong iallfall, slår Rekdal fast.

Etterlyser mer dialog - ikke mindre

Lars Bohinen brukte ikke mange uker før han fant seg en ny jobb etter Stabæk-exiten i begynnelsen av september.

– Jeg tror jeg har seks medaljer som sportssjef og null som trener. Kanskje jeg har gått feil vei, humrer Bohinen.



Den siste tiden i Stabæk trykket han på alle knapper for å snu den vonde trenden. Klubben gikk elleve kamper på rad uten seier. Samtidig merket han at det ble jobbet i kulissene.

– Hvis du har antennene ute, merker du når de prosessene og mekanismene starter. Da er det kun å få resultater som redder deg. Det er også en periode hvor du blir mer og mer ensom. Mer og mer alene med tankene og avgjørelsene, sier Bohinen.



FERDIG FØR INNSPURTEN: Lars Bohinen og Stabæk gikk elleve kamper på rad uten seier. Da hadde ledelsen sett nok. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Du merker på enkeltpersoner at de ikke ser deg i øynene. At de har møter og samtaler du ikke blir involvert i. Man gjør det i stedet for å komme enda nærmere og se på hvordan vi kan løse det sammen. Det skjer en prosess som er helt motsatt av det jeg mener bør skje i en klubb som sliter, sier Bohinen.

– Håper det dukker opp noe

Vegard Hansen hadde vært 17 år i Mjøndalen før klubben valgte å prøve noe nytt. Hansen dro videre til Kongsvinger, men under et år seinere var det eventyret også over.

– Det er ikke mye positivt i det å få sparken. Jeg var i ferd med å justere meg mens jeg jobbet der, sier Hansen.

I likhet med Rekdal er også Hansen lysten på nye utfordringer innenfor fotballen.

– Det har gått veldig greit så langt, men jeg er en uhelbredelig lidenskapelig fotballmann. Jeg vil gjerne trene fotballag og håper at det dukker opp noe inn mot neste år. Jeg skal reise litt, besøke kolleger i andre klubber og få litt nye impulser, sier Hansen.

Rekdal er klar på at mange norske klubber savner sportslig kompetanse i styret. Han har et klart råd.

– De bør få inn mest mulig sportslig kompetanse i styret som skjønner mekanismene. Som forstår hvilke arbeidsoppgaver og hvor krevende den jobben faktisk er. Du kan se deg blind på resultat, på spillestil, på myte, på narrativ. Noen ganger er det selvfølgelig riktig at klubb og trener skifter lag, eller skiller lag.

– Så noen trenere fortjener sparken?

– Ja. Jeg vet ikke om jeg skal si at de fortjener sparken, men det er en krevende bransje. Du kommer til slutt til et punkt der samarbeidet mellom en spillergruppe og en trener stopper opp. En trener må jo pushe. Hvis du tråkker spillergruppen på tærne og pusher dem ganske hardt over lang tid, så vil det bli en slitasje. Jeg har blitt mer oppmerksom på sånne ting nå enn i starten av min trenerkarriere.