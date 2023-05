MILANO/BERGEN (TV 2): De vokste opp sammen da hjemlandet var i krig. Nå reiser Jasmin Cisija til Milano for å oppleve drømmen de hadde sammen.

– Han hadde et så dårlig utgangspunkt for å lykkes. Jeg er så stolt av ham.

Jasmin Cisijia (37) snakker om barndomsvennen Edin Dzeko (37).

Spissen sendte Inter et langt steg mot Champions League-finalen med sin lekre scoring mot erkerivalen Milan.

Men veien dit har vært lang og traumatisk.



– Vi vokste opp i krig begge to. De forholdene vi opplevde var ikke normale, for å si det mildt. Selve byen Sarajevo ble jo bombet i tre år. Det er en barndom preget av veldig mye traumer og stress, sier Cisija til TV 2.

– Det var ekstremt tøft, spesielt da krigen pågikk. Vi vokste opp under veldig tøffe forhold, sier Edin Dzeko til TV 2 etter det første oppgjøret.

– Blir mildt sagt skremt

I 1992 måtte de begge flykte fra sine egne hus som ble bombet. Sammen reiste familien til Dzeko og Cisija til et tryggere sted i Sarajevo.

– Han var seks år, jeg var sju. Vi var jo veldig små. Når du er barn vil du jo bare leke, du vil spille, og du vil bare det beste, sier Cisija.

Under vanskelige forhold holdt de likevel fast på den store drømmen.

– Jeg husker at vi dro på fotballtrening i skjul, selv om det ikke var trygt i det hele tatt, sier han.

Bosnia-krigen varte i tre år frem til 1995.

– På et eller annet vis gjennom krigen så blir man mye, mye sterkere. Når du kommer fra Bosnia, er det ikke lett å komme ut å spille i de store ligaene, men vi jaktet drømmene våre. Du kan være talentfull, men hvis du ikke jobber hardt, skjer det ingenting, sier Dzeko.



Cisija klarte å holde følge med barndomskompisens talent i flere år, men da Dzeko var 16 merket alle rundt at han hadde noe helt spesielt.

PÅ FERIE: Barndomskompisene har ofte vært på ferie sammen i Dubrovnik i Kroatia. Foto: Privat

Fra deres felles ungdomsklubb Zeljeznicar gikk turen videre til Wolfsburg, Manchester City, Roma og Inter. På veien har bosnieren bøttet inn mål og tatt med seg ligatitler i Bundesliga og Premier League.

For Cisija stoppet karrieren i Fyllingen med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen i 2. divisjon. Han flyttet fra Bosnia til Bergen i 2012 grunnet stor arbeidsledighet i hjemlandet. Nå har norskbosnieren en master i idrett og kroppsøving og jobber som lektor.

– Når man sitter her som voksen mann og går gjennom det vi har opplevd, blir jeg mildt sagt skremt. Jeg er veldig glad for at både jeg og Edin har klart oss så bra i livet. En oppvekst i krig har kanskje gitt oss en større styrke til å prestere, sier han.

– Kommer aldri til å glemme det

De siste årene har Cisija vært sammen med Dzeko i alt fra ferieturer, bryllup, fester og fotballkamper.

Norskbosnieren har fått møte sitt store idol Francesco Totti, sammen med Radja Naingollan og den bosniske stjernen Miralem Pjanic.



Når Dzeko er ferdig for sesongen, møtes de ofte på ferie i Dubrovnik i Kroatia.

– Hvem er brunest her da?



– Hehe, det er nok Edin. Her har vi en jobb å gjøre!



KOMPISER: Edin Dzeko og Jasmin Cisijia har kjent hverandre nesten hele livet. Foto: Privat

Men nå er det returoppgjøret i Milano mot Milan som gjelder. Med Dzekos scoring og 2–0 i første oppgjør skal mye til om den bosniske stjernen ikke tar seg til karrierens første Champions League-finale.

TV 2 fikk videreformidlet en melding til Dzeko etter det første oppgjøret, hvor Cisija gratulerte fra Norge og sa at han gledet seg til å møte sin gode venn i returoppgjøret.

– Forhåpentligvis bringer han lykke, sa en smørblid Dzeko til TV 2.



Cisija forteller at det har blitt hintet om en fest om Inter tar seg til finalen. De to ønsker å legge fortiden bak seg, og sette ekstra pris på de lykkelige øyeblikkene de nå opplever.

– Vi kommer aldri til å glemme det, og det kommer til å være en del av oss gjennom hele livet. Jeg håper slike ting aldri kommer til å skje igjen, men nå prøver vi å ikke tenke så mye på det.



– Dere tenker kanskje mer på finalen?



– Ja, vi tenker på finalen, og den festen vi skal ta når vi vinner, ler Cisija.