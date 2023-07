Vetlesen ferdig i Bodø/Glimt: – Trist å si farvel

Hugo Vetlesen er ferdig i Bodø/Glimt. Det melder fotballklubben på sin egen nettside.

Tidligere i juni skrev Vetlesen kontrakt med den belgiske klubben Club Brugge, skriver klubben videre.

– Jeg er litt følelsespreget akkurat nå. Det er trist å si farvel. Det er klart at jeg gleder meg. Den reisen jeg har hatt og det eventyret som har vært, har vært helt rått. Det er ikke noe jeg hadde forventet, sa Vetlesen til TV 2 søndag kveld.



Club Brugge bekrefter på sin nettside at kontrakten med 23-åringen strekker seg til 2027.

Vetlesen kom til Bodø/Glimt høsten 2020 fra Stabæk og har kontrakt som strekker seg til 2025. Nå venter nye utfordringer.



Etter søndagens møte med Molde på Aspmyra ønsket ikke Vetlesen å utdype hvor veien går videre, men som ventet ender 23-åringen opp i Belgia.

Bodø/Glimt skal være enig med den belgiske klubben om en overgang verdt mellom 70 og 90 millioner kroner.

I Club Brugge får han landsmannen Ronny Deila som trener og blir lagkamerat med Antonio Nusa.

Eventyr

I løpet av perioden i Glimt vant laget to gull, et sølv og fått være med på Europaeventyr.

– Det har vært en fantastisk reise og det har vært sammen med noen fantastiske gutter. Jeg har hatt noen minner for livet som jeg aldri kommer til å glemme rett og slett.

23-åringen stod over søndagens kamp grunnet skade, men tok farvel med klubben søndag kveld hjemme på Aspmyra.

– Det er litt vemodig at jeg sier at jeg trolig har spilt min siste Glimt-kamp. Hvert fall for nå, så får vi se i fremtiden. Man vet aldri. Det er enkelte som har endt med å komme tilbake. Jeg er klar for et nytt eventyr og det ser jeg veldig fram til, meddeler midtbanespilleren som i fjor fikk prisen for årets spiller i Eliteserien.

– En fantastisk utvikling



Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen forteller til TV 2 at Vetlesen har hatt en fantastisk reise siden han kom til klubben i 2020.

UT AV NORGE: Hugo Vetlesen trolig på vei til den belgiske klubben Club Brugge. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Han er en ung, spennende gutt som har tok fine steg i Stabæk, med litt nedgående kurve i slutten av sin Stabæk karriere. Vi i brukte litt tid på å restarte han og det var en tøff kamp. En kamp som kostet mye for han og som kostet mye for oss, sier Knutsen.



Treneren meddeler at de i fjor så det potensialet som Vetlesen har i seg hvor god han kan bli.

– Han har hatt en fantastisk utvikling på og utenfor banen. Han har gått fra å være en gutt til å bli en mann. For et ansvar han tar i gruppen og utenfor banen.

– Jeg unner han det beste og lykke til videre. Er utrolig glad for å ha vært med på litt av den reisen som han har hatt, sier Knutsen.