Vetle Sjåstad Christiansen slo tilbake etter vrakingen: – Hevnen er søt

Vetle Sjåstad Christiansen (31) var fly forbannet etter at han ble vraket til verdenscuprunden i Oberhof. Lørdag klinket han til med seier på sprinten i Ruhpolding.

Selv ikke verdenscupleder Johannes Thingnes Bø, som var tilbake fra sykdom, kunne hamle opp med Geilo-ekspressen lørdag.



Sjåstad Christiansen, som ble vraket fra verdenscuprunden i Oberhof, var lynrask i sporet og når alle blinkene datt ned etter både liggende og stående - gikk han ut i ledelse etter stående.



– Den vrakede Vetle Sjåstad Christiansen får sin revansj her, utbrøt NRKs Jann Post.

– Helt enormt, kommenterte NRK-ekspert Synnøve Solemdal.

DAGENS MANN: Vetle Sjåstad Christiansen løftes opp av trenerne etter seieren. FIKK SIN REVANSJ: Vetle Sjåstad Christiansen.

I mål var avstanden 16,9 sekunder ned til italienske Tommaso Giacomel.

– Et tilnærmet perfekt løp, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

– Fra å være verdens mest deppa skiskytter forrige uke til å være verdens lykkeligste nå, er til å bli gæren av, sier vinneren til statskanalen.

Sjåstad Christiansen gikk hardt ut mot avgjørelsen om å vrake ham fra Oberhof-runden onsdag. Da kalte han avgjørelsen til forbundet for «inkompetent».

– Det er kjipt å se lagkamerater dominere verden i Oberhof, uten å få muligheten selv. Hevnen er søt, smiler han etter sprintseieren.

31-åringen holdt nok pusten etter målgang.

Franske Émilien Jacquelin, på et senere startnummer, ledet nemlig etter siste skyting med fem sekunder, men sprakk på sisterunden, og kjempet seg i mål på en fjerdeplass.

Tarjei Bø skjøt ti blanke treff og tok en knallsterk tredjeplass.

– Vi skulle byttet han (Vetle) ut en helg til. Får snakke litt med trenerne, så vi får han vekk igjen, sier en glisende Tarjei Bø til NRK.

STERKT LØP: Tarjei Bø traff alle blinkene på sprinten. Foto: Sven Hoppe

– Det var et veldig bra løp. Jeg trodde jeg kjempet om seieren, men jeg vet at Dale og Vetle kom bak. Jeg så da jeg kom i mål at dette blir Vetle sin seier, vel fortjent.

– Det er kult at han leverer når han kommer tilbake. Han skyter litt fra hofta først, og så skyter han på blinken nå. Akkurat som det skal være, sier Bø om Vetle.

Torsdag var Sjåstad Christiansen og Bø med på å vinne stafetten for Norge.



Øvrige norske resultater. Strafferunder i parantes.

5. Johannes Dale-Skjevdal (2).

9. Johannes Thingnes Bø (1).

10. Sturla Holm Lægreid (1).

13. Endre Strømsheim (1).

Søndag er det jaktstart i Ruhpolding for både kvinner og menn.