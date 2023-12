Vet lite om selvmord i idretten

I flere saker har TV 2 belyst mental helse i idretten.

André Sødlund forsøkte å ta sitt eget liv.

Tiril Eckhoff har fortalt åpent om tvangstanker og var utbrent.

Skiskytterfamilien har mistet fem unge utøvere, der mental helse var en bakenforliggende årsak.

– Vi har sett at det er et behov i idretten for et tilbud som kan gi rask oppfølging, sier Tom Henning Øvrebø.

TV 2 møter psykologen i de flunkende nye lokalene til Norsk senter for idrett og psykisk helse, som åpnet i mai i år.

– Det et tilbud som er åpent for alle. Både unge, ambisiøse utøvere og toppidrettsutøvere som sliter med psykisk problematikk, forteller Øvrebø.

Norsk senter for idrett og psykisk helse Tilbyr behandling, veiledning og undervisning rettet mot psykisk helse og toppidrett – ansikt-til-ansikt, på telefon og digitalt.

Ønsker å bidra til mindre stigma og større åpenhet om psykisk helse i norsk toppidrett.

Tilbyr veiledning, undervisning, workshop og foredrag til klubber og særforbund.

Har som mål å være landets største kompetansemiljø for idrett og psykisk helse, men retter seg også mot andre prestasjonsmiljøer. Har foreløpig kontorer i Oslo, i Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Kilde: NSIPH

Et steinkast unna ligger Ullevål sykehus.



– Når skal man tenke på at man trenger hjelp?

– Jeg pleier å si det sånn at vi må skille mellom det som er reaksjoner på krevende hendelser, psykiske plager og psykiske lidelser.

– Hvis du merker at vanskelige tanker og kjipe følelser går ut over livskvaliteten din, påvirker hverdagen og treningen din negativt, og du i tillegg kanskje endrer litt væremåte, kan det være hensiktsmessig å snakke med noen du har tillit til eller oppsøke profesjonell hjelp.

NÅR DET BUTTER: Vi kan alle kjenne på at ting kan være vanskelig, sier Tom Henning Øvrebø. Foto: Sverre Saabye

– Hvert tilfelle er tragisk

Øvrebø anfører at det er lite forskning på selvmord i idretten.

– Men vi vet at i overkant 600 personer tar sitt eget liv i Norge per år. Hvert tilfelle er tragisk, enten det er utøvere eller andre.

I Norge dør flere av selvmord enn i trafikken årlig.

– Det er klart det er et stort problem. Og så er det også viktig å understreke at man kan ha tanker om at livet ikke er verdt å leve, uten at man dermed er suicidal, sier psykologen.

Hvis man merker at man har den type tanker, anbefaler han å kontakte en fagperson.

– En som kan støtte deg og vurdere om dette er noe man trenger videre oppfølging og behandling for.

Tøft å stå i stormen

Tom Henning Øvrebø huskes kanskje best for semifinalen i Champions League mellom Chelsea og Barcelona i London 6. mai i 2009.

Det endte med at han fikk drapstrusler og politiovervåking.



RASTE: Didier Drogba skjelte ut Tom Henning Øvrebø etter hjemmekampen mot Barcelona. (Foto: EDDIE KEOGH/REUTERS)

– Du har selv stått i stormen. Har du noen råd til andre som føler at det er tøft?

– Det er alltid litt skummelt å ta utgangspunkt i egne erfaringer når du skal gi råd til andre, men det er klart det er aldri noe behagelig å bli hengt ut i media med negativt fortegn, og bli sett på som en klovn og trakassert av supportere og andre. Samtidig så er det en ting som heldigvis går over, sier Øvrebø.

– Det kan være tøft en periode, så kan man også dra lærdom og på et eller annet tidspunkt prøve å se litt videre.

– Hvis du da har noen gode folk rundt deg som kan hjelpe litt i den prosessen, så tror jeg det er viktig å be om hjelp og støtte.

Øvrebø understreker at det ikke handler om å «ta seg sammen».

Snarere om å akseptere at livet og idretten kan være litt kjip og vanskelig i perioder.

Og etter hvert se hvordan man kan jobbe seg ut av det som er krevende.

JOBBER MED HÅNDBALLJENTENE: Tom Henning Øvrebø og Marit Breivik i håndball-VM i 2015. Foto: Vidar Ruud

– Den beste måten vi kan møte en utøver som sliter, er ved vise forståelse og medfølelse. For det er klart det kan være tøft for mange å stå i den stormen.

Utøverne kvier seg

Øvrebø er i sluttfasen av en doktorgrad om det han har kalt «den mørke siden av idretten.»

– Det er ofte snakk om å være mentalt rå og tøff i idretten. Da kan det være krevende for utøvere å være åpen om de sliter med psykisk problematikk.

KREVENDE TOPPIDRETT: Tom Henning Øvrebø kjenner kravene til å prestere. Foto: Jon Olav Nesvold

Blant annet fordi de er usikre på hvordan det vil bli mottatt av trenere, lagkamerater og andre som er tett på.

Øvrebøs nyeste undersøkelse viser at 44,3 prosent av eliteutøverne som deltok, hadde kliniske score på ulike selv-rapporteringsskjema som måler psykiske plager, også hadde en psykisk lidelse.

Søvnproblemer og tvangslidelser, særlig kroppsdysmorfisk lidelse, var dét flest slet med.

– Det er viktig å understreke at ut fra den forskningen vi har gjort i dette prosjektet, så ser det ut til at norske idrettsutøvere på toppnivå trives i treningshverdagen sin, og de har det bra. Samtidig så er det ikke å legge skjul på at enkelte har utfordringer.

Noen synes også det kan være vanskelig å være åpne om dette.



– I hvilken grad opplever du at norsk idrett har tatt psykisk helse eller mental helse på alvor?



– Jeg synes jeg har sett en endring, at det har blitt mer fokus på det de siste årene, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det en jobb å gjøre, sier psykologspesialisten.

Han mener idretten er der arbeidslivet var på 2000-tallet, og utdyper:

– Jeg tror nok fremdeles at både forbund og andre som er tett på å utøvere i enda større grad kunne drevet bedre forebyggende arbeid gjennom å legge til rette for gode utviklingsmiljøer. Men at de også tilbyr god oppfølging i de sakene det er behov for det.

Da ville man kanskje også bidra til å bryte ned noe av det stigma som er rundt psykisk uhelse i idretten? Tom Henning Øvrebø, psykolog.

MÅ TILBY GOD OPPFØLGING: Tom Henning Øvrebø mener idretten har en vei å gå. Foto: Sverre Saabye

Krevende tenåringsalder

Øvrebø mener det er viktig å huske på at det kan bli veldig krevende for en ung utøver når all identitet bygges opp rundt idretten, og det ikke går helt slik man ønsker.

– Da blir det gjerne tomt, sier psykologen.

– Hva er faresignalene som foreldre og andre bør være oppmerksomme på?

YNGRE UTØVERE: Identiteten knyttes lett mot idretten. Foto: Illustrasjonsfoto/ Geir Olsen

– Hvis det blir plutselige atferdsendringer, eller atferdsendringer som kommer litt over tid og som ikke har noen andre naturlige forklaringer, bør man ta en prat med utøveren.

Dette kan eksempelvis være utøvere som blir mindre sosiale og isolerer seg mer, ikke har den samme energien som tidligere og blir mer irritabel eller innesluttet.

– Så må vi huske at noe av dette, særlig hvis vi snakker om yngre utøvere, kan være vanlige endringer i en krevende tenåringsalder hvor det er mye som skjer og det er hormoner i alle retninger.

– Men det er klart at hvis dette varer over tid, så kan det være verdt å ta en prat med sønnen, datteren sin eller den unge utøveren man har på laget, for å sjekke om det kanskje har skjedd noe eller om vedkommende har det vanskelig på noen måter.

Hvis vi alle klarer å se hele mennesket og vise medfølelse og forståelse når utøvere har det vanskelig, er mye gjort, mener Øvrebø.

– Da vil kanskje behovet for profesjonell oppfølging også reduseres?