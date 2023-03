– Vet ikke om det er OK at jeg sier det

– Jeg kommer ikke til å klage uansett hvor det ender.

Det er kanskje en stund til, men stjerneparet vet de står ovenfor et stort valg når karrieren én gang tar slutt.

Hun og kjæresten, norske Aleksander Aamodt Kilde, setter nemlig begge familien høyest av alt her i livet.

USA eller Norge?

Da TV 2 møtte Shiffrins bedre halvdel under VM i Frankrike for noen uker siden, kom han med en klar oppfordring:

– Ta henne imot som hun fortjener: Som en ekte nordmann, slik at sjansen er større for at jeg får henne hit en gang i framtiden.

Presentert for utsagnet bryter amerikaneren ut i høylytt latter, før hun får summet seg.

– Vel.. For meg er det veldig vanskelig å se for seg et liv hvor jeg bor et annet sted enn det jeg kaller hjemme. Hjemme for meg er Colorado, eller kanskje på USAs østkant. Samtidig elsker jeg livet her, innrømmer hun.

STJERNEPAR: Shiffrin og Kilde er alpinsportens store superpar. Her avbildet i USA på ESPY Awards i Los Angeles i fjor sommer. Foto: Arnold Turner / AP

– En helt annen opplevelse

Norge har blitt en helt sentral del av historien om fenomenet Mikaela Shiffrin.

Forholdet med 30-åringen fra Bærum er selvsagt en stor del av det, selv om hun hevder at hun var «ganske godt kjent» her før hun fant sin norske partner.

– Men likevel: Det blir en helt annen opplevelse når man er sammen en nordmann. Det er som om alle plutselig ønsker deg så mye mer velkommmen. Jeg liker meg veldig, veldig godt her.

LÆRT SEG NORSK: – Jeg elsker deg. Uttaler jeg det riktig? spør Shiffrin med et smil. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Inneværende helg på Kvitfjell kan bli et nytt kapittel i den fascinerende fortellingen om alpinisten fra Colorado.

Her kan hun vinne verdenscupen sammenlagt for femte gang.

Men det alle snakker om:

Her kan hun også tangere og slå Ingemark Stenmarks vanvittige rekord på 86 verdenscupseire, og slå seg på brystet som tidenes beste alpinist.

– Det er mye som kan skje denne helgen, innleder hun.

Fakta: Mikaela Shiffrin * Født: 13. mars 1995 (27 år) i Vail. * Nasjonalitet: Amerikansk * Kjæreste med Aleksander Aamodt Kilde Meritter * VM: 7 gull * OL: 2 gull * Verdenscupseire: 85

– Blir konstant hamret mot meg

Spørsmålene hagler fra alle kanter. Det har de for så vidt gjort en god stund allerede.

– Bare jeg går ut hotelldøren kommer folk som roper: «Du kommer til å ta rekorden!». Det blir konstant hamret mot meg, så jeg tenker selvfølgelig på det, innrømmer hun.

Det er egentlig ganske morsomt, forteller hun videre.

BLID: Shiffrin skriver seg inn i historiebøkene ved seier på Kvitfjell. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Noen få renn – og man sitter med følelsen om at alt plutselig vil forandre seg. Selv prøver hun til stadighet å påminne seg selv:

– Om det skjer denne helgen, helgen etter – eller neste år, så vil solen fremdeles gå ned, opp og jeg kommer fortsatt til å stå på ski dagen etter, fortsetter hun, og avslutter:

– Det er noe som vil føles så stort i øyeblikket, men i det lange løp er det bare det det er. Et øyeblikk.

Drama

85 verdenscupseire. Fire sammenlagtseire. To OL-gull. Sju VM-gull – det siste i Frankrike i februar.

Rett etter VM-suksessen droppet hun verdenscuprennet i Crans Montana, og dro rett til Norge.

Det vakte oppsikt i miljøet, forteller hun.

GULL! Shiffrin vant kvinnenes storslalåmrenn i VM i februar. Foto: Andreas Solaro

– Det hele ble faktisk et ganske «spicy» drama. Noen sa: «Du trener i bakken, det er ikke rettferdig!». Jeg bare: «Det stemmer ikke! Jeg trener slalåm – og er i en helt annen del av løypen».

Hun vet godt at det ikke er lov til å trene på egenhånd i konkurranseløypen de siste sju dagene før renn.

– Jeg får mareritt av mindre, konstaterer hun.

Da hun kom til Kvitfjell brukte hun noen dager sammen med Tron Moger, tidligere fartstrener på det norske alpinlandslaget.

– Tron hjalp til noen av treningsdagene, og han er fantastisk. Han er så kul. Jeg vet ikke om det er OK at jeg sier det, men dere visste det altså allerede? spør hun flirende.

– Det er ikke sant!

«Du er så mye bedre enn hva jeg noen gang var»

Ordene tilhører Ingemar Stenmark i et intervju gjort nylig.

Amerikaneren reagerer nærmest med sjokk når hun blir konfrontert med den svenske legendens rause attest.

– Det er ikke sant! Herregud, sier hun og bryter ut i latter.

Hun bøyer seg ned og støtter hodet mot armen.

– Det er så kult at han sier det, men kom igjen!

KNEKKER SAMMEN: Mikaela Shiffrin synes Ingemar Stenmarks kommentar var i overkant – og brøt ut i latterkrampe. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Jeg sier det til alle jeg møter: Det han gjorde i karrieren, gjorde navnet hans synonymt med skiracing. Det tror jeg aldri kommer til å forandre seg, uansett hva jeg gjør eller hvor mange seire jeg tar. For meg innehar han den største posisjonen i denne sporten.

– Det mest utrolige ved ham er at han sier slike ting. Han var en helt utrolig idrettsutøver, men også ydmyk og lidenskapelig som menneske. Det er mye mer viktig enn noe annet. Jeg tror det er derfor folk vil huske ham for alltid.

Råtten fisk?

Synonymet til skiracing.

Kanskje er det det hun selv blir ved å passere svensken. I manges øyne er hun det nok allerede.

– Det er et spørsmål om tid før rekorden slåes, sier Kilde om kjæresten.

Kanskje skjer det på Kvitfjell, kanskje ikke.

Uansett hva som skjer denne helgen, har OL-anlegget fra 1994 allerede blitt ett av hennes favorittsteder å kjøre på ski.

STORTRIVES: Mikaela Shiffrin. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Hun simpelthen stortrives i Norge, men kommer ikke utenom at noen ting ved hennes «second home» har overrasket stort.

– Jeg vet ikke om det er en kulturell greie, men jeg hørte om en delikatesse.. Råtten fisk?

– Ja?

– Det synes jeg er utrolig rart.

Rakfisk får altså stryk. Men hva med brunost?

– Det har jeg smakt, og det vokser på meg. Jeg elsker søte smaker, så det første bitet er alltid godt, men jeg er ikke like overbevist om ettersmaken. Det smaker litt for geiteaktig.