FAVORITTSTEMPEL: Kristine Stavås Skistad viste at formen var i rute under den nasjonale åpningen på Beitostølen. Når verdenscupen sparkes i gang fredag, har svenskene 24-åringen som favoritt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Før sesongens første sprint i verdenscupen mener svenskene at det er Kristine Stavås Skistad som må tåle å være favoritt.

Fredag morgen starter verdenscupen i langrenn med sprint i finske Ruka.

Det svenske sprintlaget har vært enormt sterkt de siste årene og kan skilte med både verdensmesteren og den olympiske mesteren på kvinnesiden. Likevel frykter de Kristine Stavås Skistad.

– Det ser ut som hun vet akkurat hva hun skal gjøre og at hun gjør de tingene rett. Det virker som hun får ut alt hun har når hun konkurrerer, og det synes jeg er den beste egenskapen man kan ha som idrettsutøver, at man vet hva man bør gjøre og deretter gjør det, sier en av de svenske sprintstjernene, Linn Svahn, til TV 2.



Konfronterer lillebror – bekrefter forhold

– En nøtt å knekke

Stavås Skistad gjorde rent bord mot slutten av forrige sesong og vant de fem siste løpene på den korteste distansen.

Fra slutten av januar til slutten av mars var det ingen som klarte å matche skiløperen fra Konnerud.

– Jeg tror hun blir sterk. Det var utrolig imponerende å se henne i fjor, og det blir utrolig spennende å se hva hun gjør i morgen. Det blir en nøtt å knekke, som vi sier på svensk, så det blir gøy, sier Emma Ribom.



SEIER PÅ SVENSK JORD: I mars slo Kristine Stavås Skistad sine svenske konkurrenter i Falun. Fra slutten av januar til sesongslutt i mars, var det ingen som klarte å tukte 24-åringen på sprint. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Selv er den norske sprintkometen mer forsiktig med tanke på forventningene til egne prestasjoner.

– Forventer du å bli slått av svenskene?

– Jeg håper jo ikke det, men det er ingen tvil om at det er de man skal slå i morgen, sier Skistad til TV 2 etter torsdagens treningsøkt.

Overfor Expressen kaller hun Sverige for storfavoritter. Det avfeier Maja Dahlqvist.

– Vi har jo sett at hun er veldig nervøs av seg, så hun vil legge over all press, svarer Dahlqvist til avisen.

Skiløperen som til daglig representerer Konnerud er imidlertid trygg på at hun kommer til å bite bedre fra seg enn på samme tid i fjor. Da endte det med 5. plass i de finske løypene.

– Dette er ikke min aller beste løype, men det blir bedre i år. Det er en hard løype, men man må ta seg sammen og satse på det beste, og så blir det spennende å se hvor fort de andre går, sier Skistad.



Iversens løfte: – Da skal du få 10.000. Cash

– Undervurderer seg selv

Ebba Andersson, som er en av løperne det er størst forventninger til på lengre distanser denne sesongen, mener de norske jentene er beskjedne på egne vegne.

– Det virker som at de undervurderer seg selv litt vel mye og overvurderer oss andre. Vi så jo alle hvordan de presterte i fjor. Ikke minst Skistad, som tok seieren i alle de siste sprintløpene forrige sesong, sier Andersson til TV 2.

TRIPPEL SVENSK: Det ble svensk trippel under sprinten i VM i Planica. Jonna Sundling vant forran Emma Ribom og Maja Dahlqvist. Foto: Terje Pedersen

I tillegg til Ribom og Svahn, har svenskene med regjerende verdensmester Jonna Sundling, bronsemedaljør fra samme mesterskap, Maja Dahlqvist og Johanna Hagström til Ruka.

Likevel mener de at det er den norske skiløperen som er favoritt.

– Jeg tror Kristine må stå som favoritt i morgen, med tanke på det hun gjorde i fjor, men vi er giret på å være med å utfordre. Jeg synes det er en ære å være favoritt, så det synes jeg hun skal ta som noe positivt, sier Ribom.



– Det kommer til å bli tøft å slå henne, men jeg tror vi også har et bra lag. Vi skal gjøre vårt beste, og så får vi se i morgen og resten av sesongen, sier Svahn.