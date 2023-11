Verste siden 30-tallet: – Skikkelig forferdelig

Manchester United-krisen fortsetter. Onsdag ble det stortap mot et b-preget Newcastle-lag i ligacupen.

Manchester United-Newcastle 0-3

– Skikkelig forferdelig, rapporterte BBCs utsendte på Old Trafford idet laget ble buet ut til pause.

I første omgang var det Miguel Almirón og vikarbacken Lewis Hall som scoret Newcastles mål.

Tino Livramento, vikarback på den andre siden, stod bak en av de målgivende pasningene.

For å strø salt i såret skal Newcastle-supporterne ha ropt «olé» på hver pasning før 45 minutter engang var spilt, ifølge BBC.

RUFSETE: Her diskuterer André Onana med utespillerne hva som gikk galt da Newcastle scoret sitt andre for kvelden. Foto: LEE SMITH

Etter sidebyttet hadde Manchester United en god periode. Så skjedde det som ikke skulle skje for de røde djevlene.

Timen var spilt da Joe Willock fikk forsere fremover, før midtbanespilleren plasserte ballen i mål fra 16 meter.

Manchester United hadde ikke et comeback i seg. Tapet er enda en kalddusj for Erik ten Hag og co.

– Prestasjonen var skikkelig grusom, var United-legenden Gary Nevilles dom hos Sky Sports.

Skrekktall – ikke skjedd siden 30-tallet

Ifølge statistikktjenesten Opta er det første gang siden 1962/63-sesongen at United taper åtte av de første 15 kampene i en sesong.

I tillegg er det første gang de taper fem av de ti første kampene på hjemmebane siden 1930/31-sesongen.

I Premier League har de åtte poeng opp til fjerdeplass etter ti spilte kamper. I Champions League ligger de på tredjeplass etter halvspilt gruppespill.

Mot Newcastle ble store stjerner som Bruno Fernandes, Marcus Rashford og Rasmus Højlund benket fra start.

Også bortelaget hvilte flere viktige spillere, deriblant Kieran Trippier, Bruno Guimarães og Callum Wilson.

Saken oppdateres.