Verste på 20 år

Man må helt tilbake til 2003/04-sesongen for å finne sist det norske langrennslaget på kvinnesiden ikke tok en distanseseier i verdenscupen.

I sprint har Kristine Stavås Skistad herjet denne sesongen med fem seire.

Slik feiret Stavås Skistad triumfen i Falun:

På distanserenn fikk TV-seerne aldri oppleve en norsk jente på toppen av pallen.

– De norske damene leverer nærmest en historisk dårlig sesong i distanserenn, og det gjør de året før VM på hjemmebane. Nå bør det være samling i bånn og på tide med et ordentlig oppgjør, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Fakta: Verdenscupen sammenlagt 1. Jessie Diggins, 2746 poeng 2. Linn Svahn, 2571 poeng 3. Frida Karlsson, 2309 poeng 8. Heidi Weng, 1673 poeng 14. Kristine Stavås Skistad, 1101 poeng 19. Astrid Øyre Slind, 968 poeng 23. Lotta Udnes Weng, 886 poeng 24. Kristin Austgulen Fosnæs, 830 poeng 26. Margrethe Bergane, 808 poeng 27. Mathilde Myhrvold, 802 poeng 35. Anne Kjersti Kalvå, 687 poeng 40. Tiril Udnes Weng, 552 poeng

Landslagstrener Stig Rune Kveen sier følgende:

– Vi skal evaluere sesongen som har vært på en god måte. Så skal vi finne ei god oppskrift som gjør at jentene kommer i balanse og kan prestere bedre neste år.



OPPTUR: Anne Kjersti Kalvå, Astrid Øyre Slind og Heidi Weng jubler etter oppturen i Falun. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Klar beskjed

Årets sesong står i sterk kontrast til forrige sesong. Da var det meste fryd og gammen. Tiril Udnes Weng vant blant annet verdenscupen sammenlagt.

– I fjor gikk det over forventning og verken ledelsen, trenerne eller utøverne ville erkjenne at norsk damelangrenn sliter og har åpenbare utfordringer. Nå må det gjøres store endringer, før det er for sent, sier Skinstad, og legger til:

– Det kommer et VM allerede neste år, og deretter følger store mesterskap på kjente langrennsdestinasjoner. Der bør vi vise oss fra en helt annen side enn i vinter.

Petter Soleng Skinstad er langrennsekspert i TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Grubler seg i hjel

Søndag tok Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå hver sin pallplass på fellesstarten i verdenscupavslutningen.

– Vi står sammen i tykt og tynt og har trent masse sammen. Vi trengte den her og jeg tror trenerne har grublet seg i hjel hver eneste natt de siste månedene for å finne ut hvorfor det har gått så mye dårligere i år, sier Lotta Udnes Weng i pressesonen etter løpet i Falun.

Kalvå har slitt med resultatene og helsa siden jubelsesongen i fjor.

Da ble det fire turer på podiumet - denne sesongen kom første, og eneste, visitt på Lugnet søndag.

– Det er ikke sånn vi ønsker at det skal være. Vi synes det er verst av alle, sier trønderen til TV 2 om den seiersfrie sesongen.

Heidi Weng, som tok imponerende seks pallplasser denne sesongen, ser positivt på at det ikke har vært full klaff i skiløypa denne sesongen.

– Det har vært opp og ned for alle nasjoner. Det tror jeg alle har godt av, selv om det er noen som skiller seg mer ut enn andre med flere pallplasser.