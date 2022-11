Verstappen om truslene mot kjæresten: – Det må slutte

Under Formel 1-løpet i Brasil forrige helg slapp ikke nederlenderen Red Bull-kamerat Sergio Perez forbi, til tross for at meksikaneren jakter andreplassen i VM-sammendraget, som Verstappen for lengst har vunnet.

Verstappen fikk instrukser fra sitt eget lag - Red Bull - om å la Perez passere, men Verstappen lyttet tilsynelatende ikke.

Sånt blir det bråk av.

RED BULL: Det har ikke bar vært fryd og gammen for Red Bull-laget denne Formel 1-sesongen. Til venstre: Sergio Perez og Max Verstappen til høyre. Foto: James Moy

Red Bull-uttalelse

Flere hevder at det skal være ondt blod mellom Perez og Verstappen, men det avviser nederlenderen på en pressekonferanse før sesongavslutning i Abu Dhabi.

Media-møtet ble avholdt i etterkant av at Red Bull kom med sin egen versjon av dramaet i Brasil.

I en uttalelse skriver de at «som lag gjorde vi noen feil i Brasil», og forteller videre at teamet har akseptert hvorfor nederlenderen gjorde som han gjorde.

Noe de derimot ikke aksepterer, er mengden hets Verstappen og folkene rundt har mottatt i etterkant.

«Sjokkerende, trist og dessverre noe som sporten må adressere fordi det skjer for ofte.»

PÅ TALEFOT: På plass i De forente arabiske emirater virker det som det er godt humør mellom lagkameratene. Verstappen til høyre. Foto: James Moy

Langer ut mot media

– Jeg har alltid vært hjelpsom og det vet teamet. Jeg setter dem foran fordi, når alt kommer til alt, handler det om laginnsats. Det vi har lært er at vi må være mer åpne, og må bare snakke med hverandre, forklarer Verstappen, gjengitt av Sky Sports.

Han legger til:

– Etter løpet, så jeg veldig dårlig ut i media fordi de hadde ikke det fulle og hele bildet. Å slakte meg umiddelbart er ganske latterlig, spør du meg.

– De vet ikke hvordan jeg jobber innad i laget og hva laget setter pris på med meg. Alle tingene jeg har lest er ganske ekkelt.

– Uakseptabelt

Også familien til Verstappen skal ha fått høre det i etterkant av løpet.

– Folk begynte å true min søster, mor, kjæreste og far. Da går det alt for langt, når du ikke har alle fakta på bordet. Det må slutte.

PAR: Max Verstappen hevder at modellkjæresten, Kelly Piquet, har fått trusler mot seg. Foto: BRIAN SNYDER

Han fortsetter:

– Hvis du har et problem med meg, er det greit. Men da går du ikke etter familien min. Det er uakseptabelt.

– Jeg har fått nok av dette tullet som holder på hele tiden. Jeg har ikke gjort noe galt, folk bare misforstår hva som skjer.

Dette sier lagkameraten

Sergio Perez har også uttalt seg om saken, og den påståtte konflikten med Verstappen.

– Vi har snakket om alt internt. Det har vært en del spekulasjoner på sosiale medier, en del hat og det er ikke hyggelig å se, sier meksikaneren til Sky Sports.

– Vi er klare til å komme oss videre som et lag, sier Perez.

Han er i forkant av årets siste Formel 1-løp à poeng med Charles Leclerc i kampen om annenplassen.