– Verst for dem som blir pisset på

Lørdag 18.30: Toppkampen Real Madrid-Girona

– Det er et sykdomstegn for den moderne fotballen at det som skal til for at en sjarmerende lilleputt skal lykkes, er at den sjarmerende lilleputten har støtte fra De forente arabiske emirater.

Det sier Rødt-politiker Mimir Kristjansson.



Han håper Girona tar rotta på Real Madrid, men klarer ikke å la seg rive med av suksessen til askeladden.

– På den ene siden er det veldig sjarmerende og fint at en liten klubb kan ta opp konkurransen med Barcelona og Real Madrid. På den andre siden er Girona en del av City Football Group. Det er det tydeligste og beste eksempelet vi har på en multiklubb-modell der milliardærer, sjeiker og andre eier fem-seks klubber og skyfler spillere rundt omkring, sier Kristjansson.

– Har ingenting de skulle sagt

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller skjønner godt frustrasjonen til den tidligere Monaco- og PSG-profilen Jérôme Rothen.

Rothen spilte to sesonger i Troyes før karrieren for alvor skjøt fart i Monaco. Troyes sliter nå på nivå to i Frankrike.

Rothen er oppgitt over måten Troyes blir brukt på i et langt større spill. Den talentfulle kantspilleren Savio ble hentet fra Atlético Mineiro sommeren 2022.

BEKYMRET: Simen Stamsø-Møller ser ingen løsning på utviklingen i den internasjonale toppfotballen. Foto: Markus Engås / TV 2

Den første sesongen dro brasilianeren på lån til PSV. Denne sesongen har han vært på lån i Girona. Fra sommeren av skal han spille i Manchester City. Klubbens mest verdifulle og beste spiller har altså ikke spilt et eneste minutt for Troyes.

Sportslig sett er det den franske klubben som sitter igjen med svarteper.

– De supporterne det er verst for, er supporterne av lagene som havner nederst i næringskjeden. De blir ingenting verdt, og de har ingenting de skulle sagt. Så fra et supporterperspektiv er det verst for supporterne av de lagene som blir pisset på, sier Stamsø-Møller.



Se Girona-debatten med TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson her:

Manchester City og Girona kan havne i den delikate situasjonen at kun én av dem får lov til å delta i Champions League.

Spørsmålet er om City Football Group har avgjørende innflytelse over det som skjer i begge klubbene. Stamsø-Møller er ikke i tvil om at City Football Group er sterkt involvert i begge.

– City Football Group har veldig stor innflytelse i alle klubber de har investert i. De har investert i klubber på alle kontinenter. Det er en del av strategien deres, sier TV 2-eksperten.

– I ferd med å bli ødelagt

Kristjansson er bekymret for fotballens fremtid.

– Jeg synes det er utrolig mye i fotballen som går feil vei. Jeg føler meg litt som i Simpsons: «Old man yelling at cloud». Da jeg vokste opp på 90-tallet klaget faren min over at det var så mye penger i fotballen. Nå er det ny klaging fra oss som er begynt å bli godt voksne. Jeg tror fotballen undergraver sin egen suksessoppskrift, sier politikeren.

KRITISK: Mimir Kristjansson synes det er synd at forskjellene øker i internasjonal fotball. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Kristjansson mener litt av sjarmen med fotball er at en liten klubb av og til kan klare å sjokkere de store.

– Illusjonen om at man konkurrerer på like vilkår er viktig for fotballen. Det er den jeg er redd for at er i ferd med å bli ødelagt. Det settes nye rekorder av topplagene hele veien. Avstanden fra de beste til de dårligste i en divisjon eller turnering er blitt så stor at det ikke er vits i å se på, sier han.



– Det er mye som er sykt i en sport som vi er veldig, veldig glade i. Det tror jeg vi vet alle sammen. Og så er det ingen som vet hvordan man fikser det, avslutter han.