Verdensmester igjen: – Det ble ekstremt blodig

Se Carlsen ta gullet i videoen over!

Det ble enormt spennende i dagens siste parti av VM i lynsjakk. Magnus Carlsen måtte ta seieren i siste parti mot tidligere verdensmester i hurtigsjakk Nodirbek Abdusattorov for å sikre ukas andre verdensmestertittel.

Hikaru Nakamura og Jan-Krzysztof Duda hadde begge et halvt poeng mindre enn Carlsen før 21. parti, og med tap kunne tittelen glippe for den tidligere verdensmesteren i lynsjakk.

Mot Abdusattorov brukte Carlsen god tid, men hadde stillingsfordel store deler av partiet. Til slutt ble Carlsen for sterk, og usbekeren brukte for lang tid mot nordmannen.

Magnus Carlsen sikret dermed nok en verdensmestertittel.

– Veldig fornøyd med at jeg gikk for det i det siste. Jeg kunne gått for en kjapp remis og håpet på play-off.

– Men jeg følte "hvorfor skal jeg heller prøve å slå dem i play-off, når jeg kan slå Abdusattorov her, som ikke har hatt en fantastisk turnering".

– Det ble ekstremt blodig i dag, men jeg er kjempefornøyd.

NRKs reporter kalte Carlsen for tidenes sjakkspiller etter ukas resultater, og dette sa Carlsen seg ikke uenig i.

– Det vet jeg ikke, men saken har ikke blitt noe dårligere etter disse dagene her.

Etter seieren tar Carlsen til Twitter for å vise at han snart trenger flere hender for å kunne telle alle triumfene.

Gonna need more hands soon pic.twitter.com/pGrddjfR3G — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) December 30, 2022

Dette blir Carlsens femtende VM-gull i sjakk og hans sjette lynsjakk-triumf.

I NRKs sjakk-studio sparer ikke ekspertene på lovordene om sjakkstjernen.

– Han har ikke akkurat svekket sine sjanser for å komme som nr. 1 på den historiske rankingen, mener NRKs sjakkekspert Atle Grønn.

– Han har brakt sjakken og hurtigsjakken, den moderne sjakken, inn i toppsjakken. Det er ikke bare klassisk sjakk lenger. Nå er det alle disipliner og der er han helt suveren.

God start

Magnus Carlsen innledet fredagen med å vinne de to første partiene. I det andre partiet mot Richard Rapport ble det jevnt og spennende, men takket være en snuoperasjon fra Carlsen ble det seier.

Magnus Carlsen med utrolig prestasjon

I tredje parti mot russiske Jan Nepomnjasjtsjij fikk 32-åringen svært dårlig tid. Lenge sto det under 10 sekunder på klokka, og Carlsen tapte til slutt partiet på tid.

Tapet i forrige parti preget Carlsen i det fjerde, men tyske Vincent Keymer fikk dårlig tid. Det endte i nok en seier til nordmannen. I femte parti slo han amerikanske Fabiano Caruana.

Tilbake i form

I sjette parti fikk Carlsen god motstand fra 16 år gamle Mukhiddin Madaminov. Nordmannen rodde likevel partiet i land, og sikret tre seiere på rad.

Carlsen kom for sent

– Det ser ganske bra ut, sa Carlsen til NRK etter dagens femte seier.

Mot Aleksej Sarana havnet Carlsen under voldsomt press, og syvende parti endte i dagens andre tap.

Carlsen ledet etter 19 parti, og hadde to parti igjen for dagen.

I nest siste parti møtte han Aleksandr Sjimanov. Russeren måtte se seg slått av Carlsen som tidligere på dagen fortalte NRK at han gikk for gull.