Verdenscuplederen: – Er kun én favoritt

Den allsidige langrennsløperen er klar på hva som blir det viktigste, dersom han skal leve opp til forventningene.

– Det er sprintene, selvfølgelig. Er man i finalene der, så tjener man mange sekunder. Så vet vi at når det er Tour de Ski, så skal det gås syv skirenn, og da gjelder det å ikke ha noen dårlige dager, poengterer han overfor TV 2.

Til tross for at han selv kommer til touren ikledd gul trøye, er Golberg enig med ekspertene om at det er Johannes Høsflot Klæbo som er favoritten før start.

FAVORITTEN: Johannes Høsflot Klæbo vant fjorårets utgave av Tour de Ski, foran Bolsjunov og Niskanen, og er favoritt også i år. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Hvis folk har fulgt med på langrenn de siste årene, så vet de at det kun er én favoritt. Det stempelet får han bære. Jeg trenger ikke å nevne navn, sier en smilende Golberg til TV 2.

– I verdenstoppen både i sprint og på distanse

Golbergs resultater så langt gjør at langrennsekspertene til TV 2 spår at utøveren fra Gol tar steget opp på pallen og blir nummer to, etter at det er gått syv løp under årets Tour de Ski.

EKSPERT-SPÅDOM: Petter Northug har stor tro på sin tidligere lagkamerat, tross sykdom. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Petter Northug har stor tro på sin tidligere lagkamerat, tross sykdom.

– Pål Golberg leder verdenscupen og er allsidig. Han er i verdenstoppen både i sprint og på distanse, og det spiller ingen rolle om det er klassisk eller fristil. Pål har ladet opp i Pontresina og jeg tror han havner på pallen, sier Petter Northug før touren.

For ett år siden ble Golberg nummer fem sammenlagt. Da var det Klæbo som vant, mens Alexandr Bolsjunov ble nummer to og Iivo Niskanen tok tredjeplassen.

– Hvis jeg presterer slik som jeg har gjort, så bør jeg kunne å være med å kjempe i toppen av sammendraget. Så tar vi et skirenn om gangen. Det er kjedelig, men det er sånn det er.

KJEMPESTART: Pål Golberg har blitt vant til å kle seg i den gule ledertrøyen denne sesongen. Foto: Terje Pedersen

Spent på formen

Verdenscuplederen er på plass i langrennssporet igjen etter at en forkjølelse satte han ut av spill før jul.

– Det har blitt noen dager på sengen, men det er jeg ferdig med nå, så jeg håper at jeg er klar, sier Golberg til TV 2.

32-åringen hadde en imponerende resultatrekke fram til midten av desember og skulle egentlig stille til start i Davos helgen før jul, men ble syk og måtte stå over.

Ledelsen i verdenscupen sammenlagt var det likevel ingen som truet. Nå håper han at den gode formen har holdt stand, tross forkjølelse.

– Jeg spent på formen. Det skal jeg innrømme. Den bør ikke være så veldig langt unna slik det var, og det var jo ganske bra, sier den rutinerte løperen.