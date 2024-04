Verden reagerer: – Et smell

Se finalen på TV 2 Play fra klokken 15.00!

Casper Ruud rystet den serbiske superstjernen Novak Djokovic og tok seg til finale i ATP1000-turneringen Monte Carlo Masters.

– Det er fantastisk. En av tidenes beste spillere og jeg klarte å slå ham. Det er noe jeg vil huske resten av livet, sa Ruud etter triumfen.

– Forhåpentligvis vil jeg fortelle det til mine barn og barnebarn at jeg har slått Novak en gang, fortsetter 25-åringen.

Skaper overskrifter

Den oppsiktsvekkende triumfen har verden lagt merke til.

«Det norske smellet», skriver svenske Expressen

«Djokovic-sjokk i semifinale-tap mot Ruud», skriver engelske Sky Sports.

«Ruud knuser Djokovic», pryder spanske Marcas sider.

«Ruud slapp ut av sitt Djokovic-kompleks», står det hos Ekstra Bladet i Danmark.

Nordmannen har under turneringen vært åpen om at han tok et oppgjør med seg selv på bursdagen.

– Noen ganger må man si visse ting. Da jeg ble 25 sa jeg at «det er på tide å vokse opp, du er voksen nå», sa Ruud etter kvartfinalen mot Hubert Hurkacz.

Økt selvtillit kunne man høre spor av på pressekonferansen.

– Jeg trodde mer på meg selv til å slå ham enn tidligere, fordi han har ikke hatt en perfekt sesong i år.

– Viser litt mindre respekt

TV 2s kommentator Christer Francke har merket en endring.

– Tidligere har han fremstått som noe vel ydmyk, som mot Rafael Nadal så det ut som han hadde tapt på forhånd. Nå tror jeg han har nok erfaring til å spille som en underdog mot de beste og vise litt mindre respekt, sier Francke.

– Jeg tror han kommer til å fremstå tøffere i de neste finalene, spår Francke.

– Det er en forskjell på banen og. Selv om han spiller dårlig klarer han nå å heve standarden. Det har gitt flere seirer.

Ruud står med 2-1 i innbyrdes oppgjør mot greske Stefanos Tsitsipas, som blir Norges store tennishåp sin motstander i finalen.

– Det er ganske åpent. Tsitsipas blir farlig og det er ingen lett kamp, sier Francke.

