En situasjon mellom to brytere har skapt et ubehag i den norske landslagstroppen før VM.

– Jeg skal være ærlig på at når man er på treningsleir sammen nesten 24 timer i døgnet, er det ubehagelig, sier Håvard Jørgensen til TV 2.

24-åringen og Morten Thoresen ønsker begge å konkurrere i 67-kilosklassen, men det er det bare én nordmann som kan i VM og OL.

Det har skapt en spesiell stemning i det norske landslaget, mener flere av bryterne.

– Man er ikke lagkamerater lenger, man er konkurrenter. Det er spesielt, sier Jørgensen.



BRYTEHÅP: Håvard Jørgensen (24) fra Langhus. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Det er to store grupperinger. Felix (Baldauf), jeg og et par av gutta er litt imellom og prøver å skli fram og tilbake, sier Exauce Mukubu til TV 2.

– En veldig ubehagelig og merkelig situasjon, sier lagkamerat Felix Baldauf til TV 2.

Thoresen: – Ikke noe tvil

Det er Morten Thoresen selv helt enig i.

– Det er jo det. Vi er ikke vant til å ha to stykker i verdenstoppen i samme vektklasse. Det er veldig rart, sier Thoresen til TV 2.

PROFIL: Bryteren Morten Thoresen (26) fra Bodø. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Den «Forræder»-aktuelle bryteren, som har vokst opp på landslaget med Jørgensen, ser på det som et luksusproblem for Norge.

– Det er bra for norsk bryting, tenker jeg. Men samtidig er det litt ubehagelig for oss, det er det ikke noe tvil om, sier bodøværingen.

Thoresen vant EM-gull i 67-kilosklassen i 2020, mens Jørgensen tok bronse i samme klasse i april.

En uttakskamp skulle avgjøre hvem som skulle få konkurrere i VM-klassen som også er OL-klasse, men da ble Jørgensen syk, og Thoresen fikk konkurrere i favorittklassen.

Generalsekretær i Norges Bryteforbund Morten Sandnæs kaller det en heldig situasjon for Norge.

– Å ha to verdensklasseutøvere i samme klasse, det må vi tåle.

– Det er uvant for gutta våre at det er sånn. For de har vært vant til at det bare er én i hver vektklasse. Dette er en del av konkurransen, så har jeg full forståelse at noen synes det gjør noe med dynamikken i gruppen.

– Det legger man merke til

I bryte-VM, som går fra 16. til 24. september, skal Jørgensen konkurrere i 72-kilosklassen, men på sikt må han tilbake til OL-klassen på 67 kilo.

Det kan bare skje på bekostning av Thoresen.

– Det kan føre til at situasjonen i gruppen blir rar da. Dynamikken blir litt annerledes, sier Jørgensen.

Exauce Mukubu er blant brytehåpene på det norske landslaget. Han vant gull under U-23-VM i 82-kilosklassen i 2022. Foto: Agnes Mogstad / TV 2

De andre bryterne prøver å holde seg så nøytral som mulig i duellen, men det er utfordrende.



– Folk sitter ikke helt sammen når vi spiser. Man snakker kort om ting, så går man videre. Det er det man legger merke til, sier Exauce Mukubu, som legger til at året ellers med nye trenere har vært bra.



Disse reiser til VM i Serbia Kvinner: Othelie Høie (59 kg), Grace Bullen (62 kg), Marion Bye (76 kg). Menn: Morten Thoresen (67 kg), Håvard Jørgensen (72 kg), Per Anders Kure (77 kg), Exauce Mukubu (87 kg), Felix Baldauf (97 kg), Oskar Marvik (130 kg). De fem beste i VM sikrer sin nasjon en plass i OL i Paris i 2024, men det gjelder bare for følgende OL-klasser: Kvinner: 50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg. Menn: 60 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg, 97 kg, 130 kg.

Mens Thoresen og Jørgensen gjør siste forberedelser til VM, prøver de å holde ting så profesjonelt som mulig mellom seg.

– Man kjenner jo at det har vært en situasjon der og ting er litt spesielt. Vi er to voksne mennesker som klarer å prate med hverandre, men sånn ting er nå er det kanskje ikke vi som prater aller mest sammen, sier Jørgensen.



– Vi liker hverandre og det er ikke noe problem der sånn sett. Vi begge to har lyst til å være best i verden. Jeg skjønner han for det og jeg kjenner meg selv i det, sier Thoresen.