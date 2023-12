Vekker harme: – Hadde aldri snakket sånn

Se Storhamar - Vålerenga på TV 2 Play nå!

Vålerenga-profil Jørgen Karterud gjorde sitt for å fyre opp stemningen før toppkampen mot Storhamar.

I et TV 2-intervju antyder han at laget har blitt bedre etter at Stefan Espeland og William Strøm gikk fra VIF til rivalen.

– Jeg føler at vi er solide over hele «fjøla», også gjør vi mye mindre store feil som vi gjorde i fjor. Vi har fått noen av gutta til Storhamar, det har hjulpet, også har vi scoret mange flere mål, sier Karterud.

– Det hjelper å ha en del stang inn, men vi har litt mer spillende backer og bra fart fremover, fortsatte han.

MELDEFRISK: Vålerengas Jørgen Karterud. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Meldingen om sine tidligere lagkamerater fikk Storhamar-trener Petter Thoresen til å reagere.

– Jeg synes det er fjollete uttalelser, men det er typisk han der. Han slenger med leppen. Det må han stå for, at han er fjollete i munnen, sier Thoresen og tilføyer:

– Jeg hadde aldri snakket sånn om tidligere lagkamerater. Det håper jeg ikke mange andre gjør heller. Han Karterud vil ha sensasjoner hele tiden.



IKKE FORNØYD: Storhamar-trener Petter Thoresen. Foto: Carina Johansen

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad synes det er morsomt at Karterud slenger med leppen, samtidig som han forsvarer de tidligere VIF-spillerne.

– Vi må ikke glemme at Espeland har ett poeng mer enn Karterud fra backplass i år. William Strøm har vært god og Martinsen spiller i en av ligaens beste rekker, så jeg er ikke helt med på at det er derfor Vålerenga er bra.

Thoresen bryter inn:

– Du skal ikke snakke ned andre. Du kan skryte av ditt eget lag. Men å snakke ned … Hvor mange skudd tror du William Strøm har blokkert når han har vært «pelikan» ute på bluelinen der? Det er veldig mange. Men han om det, sier Storhamar-treneren.



I skrivende stund står det 0-0 i kampen der tabelltopp står i potten.