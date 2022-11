Vegard Hansen ny Kongsvinger-trener: – Han er både viril og fruktbar

Kongsvinger bekreftet treneransettelsen på Twitter torsdag.

Dermed er Vegard Hansen tilbake i en trenerjobb bare noen få måneder etter at han fikk sparken som Mjøndalen-trener.

– Det blir veldig gøy. Kanskje har jeg godt av noe nytt også, sier Hansen til TV 2.

53-åringen ledet bruntrøyene i 16 strake år og tok klubben fra 3. divisjon til Eliteserien. Nå starter nye arbeidsoppgaver på Gjemselund Stadion.

– Vegard (Hansen) har over flere år gjort en fantastisk jobb i Mjøndalen. Han har fått en voldsom erfaring fra Obos-ligaen. Vi ønsker å rykke opp til Eliteserien, og vi trenger en trener som kan dytte oss det siste steget opp. Han vet hva som kreves, sa Espen Nystuen, sportslig leder i Kongsvinger, under pressekonferansen.

FUNNET NY TRENER: Daglig leder i Kongsvinger, Espen Nystuen, har funnet ny hovedtrener for klubben. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

God stemning

Nystuen har vært på jakt etter ny trener i flere måneder. Til TV 2 bekreftet han i oktober at Hansen var en av kandidatene til jobben.

– Jeg fikk en tidlig henvendelse fra Espen (Nystuen) og har hatt lyst til å jobbe med han i mange år, sa Hansen om jobben.

Duoen uttalte begge at de har hatt et godt forhold i lang tid.

Hansen avslørte blant annet at han ønsket å hente Nystuen til Mjøndalen etter 2020-sesongen. Da ønsket sistnevnte å bygge Kongsvinger opp igjen etter at klubben rykket ned fra Obos-ligaen.

Nå skal Hansen og Nystuen samarbeide om å ta KIL opp til Eliteserien.

– Jeg syntes Kongsvinger spiller en offensiv og flott fotball som jeg ønsker å være med å videreutvikle, fortsatte Hansen.

Nystuen benyttet også anledningen til å komme med en humoristisk kommentar i retningen Hansen.

– I tillegg er Vegard så vidt jeg har fått med meg både viril og fruktbar. Vi har ikke hatt befolkningsvekst her i Kongsvinger på mange år, så vi tenkte egentlig å starte et eget stutteri her på Gjemselund, sa Nystuen til stor latter fra Hansen.

– Ville ikke pendlet 20 minutter engang

Den tidligere Mjøndalen-treneren overtar treneransvaret etter Eirik Mæland. Sistnevnte avslørte i sommer at han ville gi seg som hovedtrener i KIL etter 2022-sesongen.

Årsaken til at den 33 år gamle bømlingen ga seg var pendlingen mellom Oslo og Kongsvinger.

FERDIG: Eirik Mæland ga seg som hovedtrener for Kongsvinger etter sesongen. Foto: Trond R. Teigen

Hansen på sin side kommer ikke til å pendle til Kongsvinger. Til TV 2 sier han at han allerede har funnet seg en leilighet i sentrum av byen.

– Jeg hadde ikke pendlet 20 minutter engang, fastslår 53-åringen.

Opprykksambisjoner

Mæland var en suksess, mens han ledet KIL i to år: først rykket han opp til Obos-ligaen, før laget kjempet helt til siste slutt om opprykk til Eliteserien.

Kongsvinger endte på sjetteplass på tabellen. I opprykskvalifiseringen slo laget ut Sandnes Ulf (1-0), KFUM (2-1) og Start (1-0).

I opprykksfinalen ble Sandefjord for sterke og vant 5-2 sammenlagt over to kamper.

Hansen fortalte at han håpet at laget skulle rykke opp, mens han jobbet som Discovery-ekspert da klubben kjempet om opprykk til Eliteserien.

– Det var veldig nervepirrende. Den første kampen mot Sandefjord var kjedelig. Det ødela veldig, sa Hansen som avslørte at kontrakten ble skrevet under før kvalikkampen mot Start.

FEIRER: Kongsvinger jubler etter utligning til 1-1 av Lars Krogh Gerson under kvalifiseringskampen til eliteserien mellom KFUM Oslo og Kongsvinger. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Hva er ambisjonene dine med Kongsvinger?

– Hvis du hadde tilbudt meg et opprykk, så hadde jeg tatt det. Jeg skal likevel ikke komme inn som ny trener og si at vi skal rykke rett opp i 2023. Men at Kongsvinger skal kjempe om en opprykksplass allerede neste år. Det har jeg veldig troen på, avslutter den nye Kongsvinger-treneren.