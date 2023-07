Vegard (25) forbløffer: – Utrolig imponert

– Han ser ut som en spiller som har spilt på et høyere nivå og kommet tilbake til Eliteserien. Ikke en som har kommet fra OBOS-ligaen, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Vegard Erlien til Tromsø ble stort sett forbigått i stillhet, i alle fall i rikspressen.

Med en tredjedel spilt av sesongen seiler overgangen opp som en av vinterens store suksesser.

Men Tromsøs toppscorer nekter å ta av.

– Det er bare spilt elleve kamper. Hvis man gir seg nå, blir det helt feil, sier trønderen til TV 2.

KETSJUP-EFFEKT: For Vegard Erlien har det løsnet skikkelig foran mål. Han er imidlertid påpasselig med å hylle lagkamerater og trenere i Tromsø med tanke på egen fremgang. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Veiskille

Skrur man tiden halvannet år tilbake, var det nok få, om noen, som hadde trodd at Erlien skulle være blant Eliteseriens heteste angrepsspillere akkurat nå.

25-åringen hadde lagt bak seg to skuffende sesonger for Ranheim. Fasiten var to mål på to år i seriespill.

Litt av årsaken var skadeplager, litt gikk på kvalitet og litt gikk på selvtillit. Ofte ble han henvist på benken, til lånespilleres fordel.

Riktignok spilte han også svært sjelden spiss på den tiden, men heller i posisjonene rundt.

– Jeg var på utgående kontrakt inn mot 2022-sesongen, og skjønte at det var litt nå eller aldri hvis jeg først skulle opp i Eliteserien og faktisk ville noe med fotballen.

– Det gikk et lite lys opp for meg. Jeg kom til mange sjanser, men klarte ikke å score, sier Erlien.



MÅLLØS: Vegard Erlien hadde noen tunge sesonger i OBOS-ligaen. Her under en treningskamp mot gamleklubben i 2021. Foto: Ole Martin Wold

Den målløse angrepsspilleren skjønte at han måtte ta grep.

Ikke noe hokuspokus.

Et hakk opp i profesjonalitet.

Så handlet det om å trene mer på det han måtte bli bedre på; avslutninger og situasjoner i og rundt 16-meteren.

Erlien ble stående igjen etter treninger for å trene på skudd fra alle mulige vinkler. Særlig i år, og det har funket:

Med sju mål på elleve kamper er han toppscoreren for et Tromsø-lag som begeistrer ekspertene.

– Man ser på hva de beste gjør, de sier at de har trent veldig mye på det. Det er veldig mye som ligger i det, å bruke hver eneste dag på å bli bedre, poengterer han.

Vegard Erliens fire siste sesonger 2020: 1 mål, 23 kamper (Ranheim, OBOS-ligaen) 2021: 1 mål, 21 kamper (Ranheim, OBOS-ligaen) 2022: 14 mål, 30 kamper (Ranheim, OBOS-ligaen) 2023: 7 mål, 11 kamper (Tromsø, Eliteserien)

Stjernesammenligning

Erlien har studert Marcus Rashfords rappe tilslag, og hvordan Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland beveger seg og kommer til sjanser.

Kanskje aller mest har han hentet inspirasjon fra en som ikke er helt ulik ham selv.

– Jeg synes Thomas Müller er veldig kul. Det er en jeg kan se litt på som et forbilde i fotballen. Han er verken rask, stor eller sterk, men er alltid der det skjer. Han har et veldig klokt fotballhode.

IKONISK: Thomas Müller (33) har vært en nøkkelspiller for Bayern München og Tyskland uten å ha de mest iøynefallende kvalitetene, noe som mer eller mindre er blitt hans varemerke. Foto: LUKAS BARTH

Yaw Amankwah er ikke snau med å dra sammenligningen.

– Den kan jeg se!

– Ingen av dem er lynhurtige, råsterke eller skyter hull i nettet, men det går først og fremst på hvor smarte de er. Det gjør at de likevel kan briljere, analyserer TV 2s fotballekspert.

Han lar seg begeistre av Erlien.

– Jeg er utrolig imponert. Når du følger med på ham i kamp, er det kvalitet i nesten alt han foretar seg.

– Både teknisk, når han først mottar ballen og måten han beveger seg på. Mest imponert av alt er jeg over hvor uanstrengt han får det til å se ut, sier Amankwah.

IMPONERT: Tidligere Eliteserien-stopper Yaw Amankwah følger ligaen tettere enn de fleste som TV 2s fotballekspert, og applauderer det han kaller en «rivende utvikling» hos Vegard Erlien. Foto: Markus Engås / TV 2

Forklarer Rosenborg-bruddet

Tromsøs nye superspiss har bare fire menn foran seg på toppscorerlisten; Amahl Pellegrino, Akor Adams, Bård Finne og Faris Pemi Moumbagna.

Og han er med god margin årets mestscorende trønder i Eliteserien.

Han er imidlertid på ingen måte bitter for bruddet med gamleklubben Rosenborg.

– Det var først og fremst fordi jeg var sisteårs junior. Da måtte jeg ta steget til seniorfotballen, og jeg var rett og slett ikke god nok til å bli tatt opp i A-stallen, erkjenner han.

SUPERSIGNERING: I Tromsø vil nok Gaute Helstrup og co. holde godt fast på deres nye målsnik, som de sikret seg gratis fra Ranheim foran sesongen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fem og et halvt år senere går han ikke rundt og drømmer om en retur til Lerkendal.

– Egentlig ikke. Da jeg spilte for Rosenborg og var 14-15-16 år, var det en drøm å spille for Rosenborg på Lerkendal med A-laget. Men nå har jeg møtt dem ofte med Ranheim og Tromsø, og da finner man på en måte andre plasser man kan oppnå drømmene sine. Det er jeg helt sikker på at jeg får til her i Tromsø. Jeg føler at jeg er på rett plass.

