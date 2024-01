Vedtak «tvinger» Lio til å gjøre som Klaveness

– Jeg har veldig store forventninger til at Kåre Geir Lio er tydelig på at Norge ikke synes noe om Saudi-Arabias VM-kandidatur, sier initiativtaker til håndballresolusjon.

Det kontroversielle regimet Saudi-Arabia er blant favorittene til å få arrangere håndball-VM for herrer i enten 2029 eller i 2031.

Mens landslagskaptein Christian O´Sullivan svarte på TV 2s spørsmål om dette under håndball-EM, ønsket håndballpresident Kåre Geir Lio å avvente å stille til intervju inntil mesterskapet er over.

At norsk håndballs øverste leder ikke umiddelbart svarer på spørsmål om regimet Saudi-Arabias VM-kandidatur, får Magne Juuhl til å reagere.

KRITISK: Magne Juuhl mener Norges Håndballforbund må være kritiske til Saudi-Arabias ønske om å arrangere håndball-VM. Foto: Privat

– Jeg opplever at Kåre Geir Lio har god innsikt i denne diskusjonen etter den store diskusjonen om VM i fotball i Qatar. Det er derfor overraskende at han trenger mer tid til å sette seg inn i denne problemstillingen, sier Magne Juuhl til TV 2.

Våren 2022 stod Juuhl i front i et supporteropprør i Fotball-Norge mot FIFAs VM-tildeling til Qatar.

Like etterpå banet samme mann vei for at et enstemmig Håndballting applauderte for en internasjonal resolusjon (et skriftlig vedtak). Juuhl representerte da NHFs håndballregion Vest.

Inspirert av NFF og Klaveness



Resolusjonen som ble vedtatt, er fortsatt gjeldende og skal blant annet sikre at norsk håndball står opp mot land som bryter menneskerettighetene.

Det er også nedfelt tydelige krav som binder lederne av norsk håndball til å kommunisere dette ut i internasjonale fora.

BESLEKTET: Håndballresolusjonen ble vedtatt like i etterkant av at fotballpresident Lise Klaveness serverte den historiske tordentalen mot FIFAs tildeling av VM til Qatar Foto: Hassan Ammar

Juuhl understreker at Lio er forpliktet til å følge opp dette vedtaket.



– Kåre Geir Lio er svært flink til å snakke i store forsamlinger. Han er også veldig flink til å påvirke folk og har stor tyngde internasjonalt. Jeg har derfor veldig store forventninger til at han er tydelig på at Norge ikke synes noe om Saudi-Arabias kandidatur, sier Juuhl og legger til:



– Lio er bundet av vedtaket fra håndballtinget om at et enstemmig Norges Håndballforbund skal stå bak dette.

NHFs internasjonale resolusjon Tingvedtaket innebærer følgende forpliktelser for NHF og medlemsklubbene: Skal ikke legge treningsleirer til land eller spille treningskamper mot seniorlandslag eller klubblag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett.

Skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

NHFs representanter skal stemme mot tildeling av mesterskap til land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det gjelder mesterskap på alle aldersnivåer.

NHFs representanter skal klart gi uttrykk for norsk håndballs holdning til saker fra EHFs og IHFs talerstol.

Får kritikk av Amnesty

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty er i utgangspunktet positive til at Norges Håndballforbund (NHF) har vedtatt en resolusjon.

Samtidig er Amnesty klare på at NHF må være mer offensive når det gjelder Saudi-Arabias VM-kandidatur.

De har derfor sendt et brev til forbundet, der de påpeker hva de har forpliktet seg til.

– Med en gang Lio og NHF ble kjent med et potensielt høyrisikobud, slik Saudi-Arabia sitt er, så burde man ha satt i gang med et arbeid for å orientere seg, og stille krav til at IHF ivaretar sitt menneskerettslige ansvar. Her skulle man konsultert andre innen håndballen, andre norske idrettsforbund, som NFF, og menneskerettighetsorganisasjoner, sier Frank Conde Tangberg i Amnesty, og fortsetter:

Frank Conde Tangberg, Amnesty

– En av de store utfordringene idretten står ovenfor, er at ledelsen i de internasjonale organisasjonene ikke holdes ansvarlig, selv ikke når de bidrar til eller forårsaker menneskerettsbrudd. Skal dette endres, må forbundene være mye mer fremoverlent, sier Amnesty-lederen.

Spørsmålene til Lio

Fra tidligere har Kåre Geir Lio ved to anledninger gjort det klart for TV 2 at han ikke ønsker å svare på spørsmål om Saudi-Arabia før etter at håndball-EM er ferdig.

Blant spørsmålene TV 2 da ønsker å stille Lio, er i hvilken grad presidenten har gjort det resolusjonen forlanger - nemlig å gi klart uttrykk fra den internasjonale talerstolen hva norsk håndball mener om land som bryter med menneskerettighetene?

MÅ VÆRE TYDELIG: Kåre Geir Lio må si hva NHF mener fra den offentlige talestolen. Foto: Beate Oma Dahle

TV 2 ønsker også å høre med Lio hva han eventuelt har sagt om denne problemstillingen når han har representert Norge internasjonalt?

Ifølge Magne Juuhl burde Lio allerede ha kommunisert ut Norges standpunkt om Saudi-Arabia i offentligheten.



– Ja, men det viktigste er nå at han gjør det fremover.

– Og hvis han ikke gjør det?

– Da bryter han med resolusjonen på Håndballtinget. Det må i så fall følges opp på neste håndballting, sier Magne Juuhl.

Tysk president med IHF-krav

En håndballpresident som allerede har vært kritisk til Saudi-Arabias VM-kandidatur, er Andreas Michelmann i Tyskland.

I november var den tyske håndballpresidenten tydelig på at det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) må stille krav til Saudi-Arabia dersom et verdensmesterskap blir lagt til det omstridte regimet.

– Et krav kan være at kvinner får lov til å spille håndball i et land som Saudi-Arabia med samme grad av naturlighet som menn. Og om mulig i sportsklær. Hvis ikke disse kravene oppfylles, må det få konsekvenser, sa Andreas Michelmann til N-TV.

I likhet med Norge ønsker også Tyskland å arrangere VM enten i 2029 eller i 2031.

NHF-styret vil ikke boikotte

Til tross for at Norges håndballpresident først vil snakke om dette etter EM, har Lios håndballstyre behandlet en sak som indirekte omfatter det å delta i et VM i Saudi-Arabia.

I det siste styremøtet i 2023 reiste nemlig styret spørsmålet om resolusjonen fra Håndballtinget i 2022 kunne hindre Norge fra å delta i mesterskap arrangert av land som bryter menneskerettigheter?

TIDLIG VEDTAK: Styret i Norges Håndballforbund har allerede vedtatt at Norge i utgangspunktet skal delta i fremtidige mesterskap arrangert av land som bryter menneskerettigheter.

Etter å ha diskutert ordlyden i resolusjonen, landet håndballstyret på at Norge skal delta i mesterskap Norge er kvalifiserte til:

«Forbundsstyret vedtar å fortsette gjeldende praksis med å delta i alle mesterskap vi er kvalifisert til. Forbundsstyret vil uavhengig av dette kunne gjøre unntak fra gjeldende praksis dersom spesielle situasjoner tilsier dette», skriver forbundsledelsen.

I den samme vurderingen skriver styret at det å boikotte mesterskap ikke er et virkemiddel Norges Håndballforbund akter å benytte seg av.

«Norsk håndball endrer heller ikke verden ved ikke å samhandle eller boikotte. Kulturforståelse må vektlegges, og det er videre hensiktsmessig at vi lener oss på norske myndigheters til enhver tids holdning og vurdering.»



Forventer at NHF står opp

Selv om håndballstyret har avvist at Norge vil boikotte fremtidige mesterskap, maner Magne Juuhl til at NHF-ledelsen viser handlekraft.

– Det er en grunn til at det ikke står noe om boikott i vedtaket. Det å boikotte mesterskap er langt mer kontroversielt enn formuleringene i resolusjonen, sier Juuhl.

– Hvis det likevel er riktig at man ikke forandrer verden, så er det i alle fall en bred forventning om at man skal stå opp for noe, sier han.

Etter det TV 2 kjenner til, skal IHF avgjøre hvem som skal få Håndball-VM i 2029 og 2031 i løpet av de neste par månedene. Men hvordan denne tildelingen vil foregå, er uavklart.

Dersom det er en avstemning om VM i Saudi-Arabia, mener Magne Juuhl at Norge må stemme mot.

– Det kan hende det får lite praktiske konsekvenser på kort sikt, men det kan være med på påvirke perspektiv. Og ikke minst er det i tråd med det håndballdemokratiet har vedtatt, sier Juuhl og avslutter:



– Dersom man kun står opp for noe – hvis det også har en oppside enten økonomisk eller sportslig, så er det en tilnærming som er skuffende, synes jeg.

Lio har tidligere kommet med uttalelser som det Internasjonale Håndballforbundet har reagert på.

I 2022 fikk han en advarsel fra IHFs etiske kommisjon etter å ha kritisert Russland og den russiske hovedsponsoren til Champions League.