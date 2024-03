Varsler voldsom TV-effekt: – Kjempestor avtale

Tirsdag bekreftet Ingebrigtsen-brødrene overfor TV 2 at de var i gang med innspillingen av en ny TV-serie, to og et halvt år siden den siste «Team Ingebrigtsen»-episoden gikk på norske skjermer.

Ifølge TV 2s opplysninger skal kameraene følge brødrene og deres familier tett fram til etter OL i Paris.

Den nye serien skal gå på den amerikanske strømmegiganten Prime, som er en del av det enorme Amazon-konsernet.

Nå varsler medieeksperter en voldsom oppsving i brødrenes markedsverdi.

NYE HØYDER: Ingebrigtsen-brødrene inntar nå det internasjonale strømmemarkedet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Stor innvirkning

– Denne avtalen er kjempestor for dem. Det gir dem en unik mulighet til å slå igjennom og etablere seg internasjonalt på en måte de tidligere ikke har hatt muligheten til.

Ordene tilhører Ingvild Moen, gründer av kommunikasjonsbyrået Resonate og ekspert på sosiale medier.

Prime har 150 millioner abonnenter på verdensbasis – og er blant de raskest voksende strømmetjenestene i Norge, med 17 prosents dekning på det norske TV-markedet.

Etter det TV 2 erfarer vil avtalen sikre Ingebrigtsen-brødrene et solid honorar bare for å stille opp.

– Jeg forventer at denne avtalen vil ha stor innvirkning på deres markedsverdi og hvordan folk oppfatter dem, sier Moen.

KLAR TALE: Ingvild Moen, ekspert på sosiale medier. Foto: Resonate

Hun mener brødrene nå blir en del av en del av større medietrend.

– Det handler om å bygge historier rundt utøverne og sporten på en måte vi ikke har sett før. Dette er i stor grad drevet av behovet til strømmetjenestene etter abonnenter. Jeg antar at Prime har analysert og regnet nøye på dette valget, og sett at Ingebrigtsen-brødrene vekker interesse som de kan bygge en merkevare rundt.

– Potensialet deres er enormt. Det blir nesten som å spørre: Hvor langt kan en strikk strekkes?

– Men det finnes også eksempler på serier med internasjonale idrettsstjerner som ikke har fungert like bra. Mye avhenger av hva de bringer til bordet, presiserer Moen.

Redaktør: – Kanongod PR-effekt for Prime

Medieekspert og ansvarlig reparatør i Kampanje, Knut Kristian Hauger, kaller Amazon Prime for en «kjempeaktør med kjempebudsjetter».

– Amazon Prime er definitivt en kanal som viser muskler – og som klarer å vokse i et ganske mettet strømmemarked. Prime er i dytten, eller i form, for å bruke idrettsterminologi, sier han, og fortsetter:

– Her ligger det en klar oppside i jakten på internasjonale sponsorer.

REDAKTØR I KAMPANJE: Knut Kristian Hauger kjenner mediene og kommunikasjonsbransjen bedre enn de fleste. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hauger sier videre at interessen rundt brødrene «ikke har blitt noe mindre den siste tiden» – og sikter til familiekonflikten som har preget mediebildet de to siste årene.

– Seertallene for «Team Ingebrigtsen» på NRK var gode. Det kommer Prime veldig godt ut av. Umiddelbart ser jeg en kanongod PR-effekt for Prime i Norge. Her blir det store utendørsplakater på T-banen!

– For Ingebrigtsen-brødrene da?

– For dem er det kanskje et lite steg ned i Norge. Å gå fra NRK til Prime er ingen umiddelbar boost, men her ligger det en internasjonal effekt. Det kan være med på å styrke deres merkevare internasjonalt. Og det er aldri negativt om apparatet rundt brødrene kan kapitalisere på dem i et internasjonalt sponsormarked.

– En mulighet til å fortelle vår historie

I en uttalelse til TV 2 tirsdag greide Henrik Ingebrigtsen ut om hvorfor de takket ja til serien.

– Vi har sagt ja til et prosjekt som følge oss gjennom sportslige oppturer og nedturer den nærmeste tiden. Filmingen begynner nå i disse dager, og den viktigste grunnen til at vi har gått med på dette, er at vi får være med å sette rammene for innholdet, sa han.

– Vi ser på dette som en mulighet til å fortelle vår historie om hvordan det er å utfordre hele verdens løpeelite med et lite lag på tre personer, og at vår historie kan bidra til å motivere og engasjere flere unge løpere, fortsatte Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen var mer ordknapp:

– Vi føler endelig at vi kan ha fullt fokus på det sportslige igjen. Det er vi veldig takknemlige for. Utover dette kan vi dessverre ikke si så mye før prosjektet er klart.



SoMe-ekspert Moen er klar på hva hun tror blir viktig om brødrene skal nå nye høyder internasjonalt.

– Det er en tydelig trend at det polerte og kunstige er på vei ut, mens det genuine og ekte er på vei inn. Alt som oppleves som genuint av brukeren, og som gir brukeren noe, fungerer mye bedre enn det polerte. Dette er en trend vi ser eksempler på. Og på dette området er Ingebrigtsen-brødrene virkelig flinke – de er historiefortellere på sitt beste.