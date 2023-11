Varsler Thoresen-prat etter russisk gasshistorie

I SØKELYSET: Storhamar-profil Patrick Thoresen, som har en fortid i russiske SKA St. Petersburg, skal angivelig ha anbefalt en lagkamerat en omstridt og senere forbudt gassbehandling. Thoresen benekter at han har gjort noe galt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– For min del er dette nye opplysninger. Men samtidig er det ikke overraskende at sånne historier kan dukke opp i russisk idrett, sier ishockeypresident Tage Pettersen.

Tirsdag publiserte TV 2 en sak der Thoresen blir koblet til den nå forbudte dopinggassen xenon.

Ifølge en tidligere lagkamerat i SKA St. Petersburg, var nordmannen i 2012 en av dem som anbefalte en gassbehandling som to år senere havnet på dopinglisten.

Lagkameraten beskriver en utstrakt bruk av gassbehandlingen, som i teorien skulle gi utøverne høyere blodverdier.

Til TV 2 sa Thoresen at han «aldri» har brukt noe han visste var ulovlig eller sett andre gjøre det.

– Jeg kan ikke huske at jeg tok den gassen i det hele tatt, eller at det var tilgjengelig for oss på kamper, sa den nåværende Storhamar-spilleren til TV 2.

VIL HØRE THORESENS VERSJON: President i Norges Ishockeyforbund, Høyre-politiker Tage Pettersen, vil prate med Patrick Thoresen, men forventer ikke saken vil få noen følger for hockeyprofilen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Skal og må tas på største alvor

Ishockeypresident Tage Pettersen har ikke tidligere vært kjent med saken, men sier de nå vil ta kontakt med Thoresen.

– Overordnet er alle saker som handler om fair play, som doping inngår under, noe som skal og må tas på største alvor. Både nye og gamle saker. I denne saken, som ligger 10–11 år tilbake i tid, kan det være fornuftig at vi tar en prat med Thoresen, for å få hans versjon av denne saken, fortsetter Pettersen.

Han forklarer at et naturlig hendelsesforløp vil være å ta en prat med Thoresen, men at saken sannsynligvis legges død etter det, da hockeyprofilen ikke er anklaget for å ha brutt noen regler.

At saken ligger langt tilbake i tid, gjør også at den er vanskelig å gjøre noe med, noe Antidoping Norge også uttrykker.

– Dette er ikke en sak for oss i dag. Det var ikke forbudt på det tidspunktet det her er snakk om, og det ville uansett ha vært foreldet om det var ulovlig da, sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

Xenon-inhalering - Bruk av xenon – og argon-gass kom på dopinglisten 1.september 2014 - Det skjedde etter at nyhetsmagasinet The Economist og den tyske TV-kanalen WDR under og etter OL i Sotsji 2014 avslørte hvordan gassene hadde blitt brukt til å forbedre prestasjonen til russiske utøvere i en årrekke - På dopinglisten er edelgassene xenon og argon ført opp under kategorien «Erytropoietin (EPO) og stoffer som påvirker erytropoiesen», da inhalering kan stimulere kroppens egen produksjon av røde blodlegemer, som igjen kan forbedre utholdenheten

– Hva er fornuftig? Er dette lurt?

Xenon kom ikke på dopinglisten før 1. september 2014, etter at flere medier avslørte hvordan Russland hadde brukt gassen til å forbedre prestasjonen til utøverne sine i over et tiår.

Solheim oppfordrer imidlertid utøvere til å være svært forsiktig med hva de får i seg, selv med metoder eller preparater som ikke er forbudt.

– Historien har vist oss at utøvere fra tid til annen prøver ut nye metoder som kanskje kan ha en prestasjonsfremmende effekt. Men i stedet for å bare spørre seg om det er tillatt, burde man kanskje spørre seg om det er klokt. Hva er fornuftig? Er dette lurt? Sannsynligvis vil svaret være «nei» i veldig mange slike sammenhenger, sier han.

MANER TIL FORSIKTIGHET: Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, ber norske utøvere ha et etisk bevisst forhold til selv lovlige stoffer. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Flere nordmenn, i en rekke ulike idretter, har spilt for russiske klubber i en periode hvor det senere har blitt avslørt storstilt og systematisert doping i russisk idrett.

Ishockeypresidenten sier at det derfor er naturlig at norske utøvere kan ha blitt vitne til litt av hvert.

– Vi må erkjenne at det er flere norske utøvere i forskjellige idretter som har konkurrert på russiske lag gjennom tidene. Da kan det selvsagt ha skjedd at de også har blitt utsatt for disse miljøene, sier han.