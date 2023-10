Varsler kraftig oppgjør mot idrettsfattigdom: – Folk sliter

STORFINT BESØK: Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) på besøk hos Tøyen Sportsklubb. Her i samtale med instruktør Abdinor Mahamed (t.v) på klubbens basketcamp. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Det bekrefter kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) overfor TV 2.

Statsråden sier at hun nå vil «samle alle gode krefter for å løse problemstillingene barn og unge i kultur, idrett- og friluftsliv står overfor».



– Vi begynner med ti millioner kroner. Det er ikke nok til å løse utfordringene, men det viser at vi ønsker å gjøre noe, sier hun, og fortsetter:

– Det er min jobb å forhindre utenforskap. Vi ser at det er krevende tider. Det er dyrtid og folk sliter med økonomien, og da får vi utslag vi ikke ønsker blant barn og unge.



– Langt mer ambisiøs

TV 2 møter den ferske statsråden på Tøyen i Oslo, der Tøyen sportsklubb arrangerer gratis basketcamp i høstferien.

– Dette er en klubb som er opptatt av inkludering av barn og unge. Derfor vil jeg lære mer om hvordan de jobber.



I månedene framover ønsker Jaffery å samle flere representanter fra klubber, kulturforeninger og friluftsorganisasjoner rundt forbi i landet for å diskutere hvilke tiltak som kreves for å ta et oppgjør med utenforskap blant barn og unge.

NB! Siden forrige sommer har TV 2 kartlagt og skrevet en rekke artikler om tematikken. Få oversikt og les mer ved å trykke på denne lenken.

Saken fortsetter under bildet!

POPULÆRT: Rundt 60 barn og unge var til stede da statsråden kom på besøk. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Økonomi er en av de barrierene vi vet eksisterer, men det finnes også andre mekanismer som gjør at barn ikke deltar, sier hun.



– En av dem er å gjøre ordningene og tilbudene som finnes godt nok kjent, skyter Åslaug Sem-Jacobsen fra familie- og kulturkomiteen (Sp), inn.



Jaffery påpeker at regjeringen allerede har tatt grep. I mai bevilget de 125 millioner kroner til idrettslag i områder med levekårsutfordringer. Arbeidet med den nye handlingsplanen, som Stortinget vedtok tidligere i år, skal foregå fram til sommeren.

– Da skal vi komme tilbake med konkrete tiltak, varsler Jaffery.



– Og denne handlingsplanen blir langt mer ambisiøs enn den Stortinget vedtok i vår, sier Jacobsen.

– Overhodet ikke nok

Rundt 60 barn og unge var til stede i hallen da statsråden kom på besøk. Klubben har fått kjenne dyrtiden hardt på kroppen, forteller instruktøren Abdinor Mahamed.

– Vi ser at flere foreldre enn før kommer og spør om aktivitetene koster penger. Nå er det et av de første spørsmålene som kommer. Tidligere har det ikke vært like mye fokus på det, sier 29-åringen.



– Hva synes du om det?



– Det er utrolig trist. Vi vet hvilken betydning idrett har i livet til barn og unge. Til syvende og sist handler dette om å ta et samfunnsansvar. Vi snakker om inkludering og integrering. Hvilken bedre arena enn idrett finnes for det? spør Mahamed.



KLUBBINSTRUKTØR: Abdinor Mohamed brenner for ungdommene på Tøyen. For han har rollen som instruktør betydd svært mye. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

Han har selv fått kjenne på betydningen av nettopp det. Gjennom Tøyenakademiet, der ungdommer fra bydelen får kurs og kompetanse i å trene opp andre ungdommer, har han funnet mening.

– Tiden løper av gårde, og jeg er her ennå. Mange av ungdommene i bydelen vår leter etter jobb, de leter etter muligheter. Og det de finner her, er mening, forteller han.



Han er klar på 10 millioner kroner til en ny handlingsplan ikke er nok, men kaller det «en start».

– Vi trenger veldig mye mer. Det er overhodet ikke nok, men det er en start.



Store drømmer

Blant de unge håpefulle på Tøyen Sportsklubbs basketcamp finner vi elleve år gamle Elijah Åstrøm Rodgers. Den svært ivrige deltakeren har store visjoner og drømmer for framtiden.

GLADE DAGER: Elleve år gamle Elijah koser seg på basketcamp i høstferien. Foto: Fredrik Fjellvang / TV 2

– Jeg drømmer om å bli like god som LeBron James, sier han, og fortsetter:



– Det er bare veldig gøy å se på ham. Favorittlaget mitt er Los Angeles Lakers. Det er synd han er skadet nå, men jeg håper han kommer tilbake snart. Jeg håper jeg en dag kan gjøre som ham; drømmen er å spille i NBA, fortsetter unge Rodgers.



Han er svært takknemlig for muligheten til å spille basket i nærhallen.

– Det beste med denne campen er at det er gratis. Det er viktig. Det er ikke alle familier som har nok penger til å drive på med dette, så det de gjør er veldig, veldig bra, sier han.



For å nå drømmen om NBA har han planen klar.

– Jeg må trene mye, både fysisk og mentalt, og spise mye. Jeg må også tenke strategisk. Jeg er her 3–4 ganger i uken, og ønsker å bli bedre og bedre for hver dag som går. Jeg er bare 11 år nå. Om noen år er jeg forhåpentligvis enda bedre.