Varsler demonstrasjon: – Kan sette andre i fare

Palestinakomiteen krever at Norges Skiforbund bryter samarbeidet med våpenprodusenten Nammo. Søndag blir det demonstrasjon i Holmenkollen.

– Det er snart sånn at jeg blir mer overrasket hvis det ikke er noen demonstrasjoner enn hvis de dukker opp igjen, sier Pål Golberg til TV 2.



Både på den nasjonale åpningen på Beitostølen og under verdenscuphelgen på Lillehammer for halvannet år siden dukket det opp demonstranter.

På Lillehammer tok klimaaktivister seg inn i løypene under herrenes fellesstart.

DEMONSTRERTE: Organisasjonen Stopp Oljeletinga demonstrerte under verdenscupen i langrenn på Lillehammer før jul i 2022. Foto: Skjermdump TV 2.

Under Vasaloppet forrige helg løp demonstranter inn i løypa mot slutten av løpet.

Søndag markerer Palestinakomiteen i Oslo sin motstand mot samarbeidet mellom våpenprodusenten Nammo, som siden 2010 har sponset det norske hopplandslaget.

– Jeg er ikke så fan av at demonstrasjoner går utover andres arrangementer. Det synes jeg ikke så mye om. Jeg forstår at de vil fremme sin sak, men jeg skulle ønske at de kunne gjøre det på en måte som ikke ødelegger for noen. Det synes jeg er veldig viktig, sier Kristin Austgulen Fosnæs til TV 2.



Organisasjonen oppfordrer folk til å ta med seg palestinske flagg, egne bannere og plakater i Holmenkollen.

– Idretten skal fremme folkefest, ikke folkemord, skriver Palestinakomiteen på sine nettsider. De understreker at demonstrasjonen er lovlig og fredelig.

BEITOSTØLEN: Demonstrasjon under den nasjonale åpningen på Beitostølen i 2022. Foto: Heiko Junge / NTB

Bakgrunnen er krigføringen i Gaza. Det har fremkommet påstander om at våpen produsert av Nammo har vært brukt av israelske styrker. Våpenprodusenten har på sin side hevdet at norske våpen ikke selges til Israel.

– Jeg tror det resulterer i at det er flest som blir sure. De retter jo fokus på sin sak, men jeg synes ikke noe om det. Hvis det går utover utøvere som har trent i mange timer, og så får de løpet spolert av aksjonister eller demonstranter, det synes jeg ikke noe om, sier kombinertløper Jens Lurås Oftebro.



Arrangøren, Holmenkollen Skifestival, opplyser til TV 2 at det settes inn ekstra politi på grunn av muligheten for demonstranter.

– De demonstrasjonene kan jo av og til være farlige. Det kan sette andre i fare og det synes jeg virkelig ikke at man skal gjøre i en demonstrasjon. Det synes jeg er feil måte å fremme sin sak på. Jeg håper at de kan fremme sin sak på en annen måte, sier Fosnæs.

Ifølge informasjonen på organisasjonens nettsider, skal demonstrantene møtes ved Holmenkollen T-banestasjon, før de går samlet opp til inngangen av hoppanlegget.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at i likhet med demonstrasjoner på langrennsarenaen så håper jeg at demonstrantene kan ta det på andre arenaer. Jeg tenker at det er synd. Men, hva får vi gjort? Jeg kan ytre at jeg skulle ønske de gjorde det på en annen arena, men sånn er det blitt, sier Golberg.