Var på Brann-nachspielet. Dette angrer han mest på

I den siste episoden av Fotballpunch forteller flere aktører i Brann om reisen fra skandale-nachspielet til opprykk, cupgull og spill i Europa.

Bunnpunktet ble nådd mandag 9. august 2021.

Etter en treningskamp mot Fyllingsdalen samlet flere Brann-spillere seg for å spise middag i Bergen sentrum. Flere av dem drakk alkohol og fortsatte senere festen på Brann stadion.

Nachspielet dominerte nyhetsbildet i dagene og ukene som fulgte.

– Den kvelden tror jeg det er mange som har lært av. Jeg synes fortsatt det er vanskelig å snakke om, for jeg synes det er ganske flaut å ha vært med på det. Vi dreit oss skikkelig, skikkelig ut, sier tidligere Brann-spiller David Møller Wolfe.

– Hadde vært godt forbanna

Han kom ned trappen for å spise frokost med familien da faren viste ham forsiden av Bergens Tidende.

– Det jeg angrer mest på i ettertid var at jeg ikke gikk ut og sa at jeg hadde vært der. At det gikk så lang tid før jeg innrømmet til media at jeg hadde vært der. Det skulle jeg gjerne gjort om igjen. Dagen etterpå skulle jeg sagt at jeg var der og at jeg dreit meg ut, sier Wolfe.

Trener Eirik Horneland forteller at han ble veldig overrasket da han fant ut hva som hadde skjedd.

– Jeg tenkte «hva i alle dager er dette for noe? Hvordan kunne dette skje?». Vi hadde spilt en treningskamp på Stadion. Jeg satt her og jobbet utover kvelden. Vi har videobilder av at jeg forlot stadion et kvarter før guttene kom inn, sier Horneland.

I STORMEN: Eirik Horneland måtte takle utenomsportslig kaos. Foto: Markus Engås / TV 2

– Hadde du vært her, hadde det ikke skjedd...

– Da hadde vi klart å sende dem hjem. Jeg hadde vært godt forbanna hvis de hadde... Vi hadde en viktig kamp mot Sandefjord på lørdagen. Samtidig forstår jeg settingen. Vi var mange nye den sommeren. De ville ha en middag og bygge lag. Vi hadde kommet godt i gang synes jeg. Så går det feil i middagen, og det skjærer seg litt. De finner ut at de skal opp her, og det var ikke en smart idé. Så skjer det som alle vet, sier han.

– Løpende etter hele veien

I ettertid fikk Horneland ros for måten han taklet stormen på. Brann-treneren mener ærlighet og mye kommunikasjon var nøkkelen.

– Jeg tror ikke du skal prøve å legge lokk på ting. Du må bare komme med det du vet og håndtere situasjonen. På en måte vise vei inn i fremtiden i en vanskelig situasjon. Jeg tror det handler om å være litt uredd og ærlig samtidig. Vise hvilken retning du ønsker å ta, og ta de grepene som skal til. Det var ikke noe hokuspokus. Det var bare sunn fornuft, forteller Horneland.

– KJEMPESMELL: Eirik Horneland mener nachspiel-skandalen viste det motsatte av det han ønsker Brann skal stå for. Foto: Markus Engås / TV 2

Brann-treneren følte hele tiden at han var bakpå.

– Det er alltid ting du kan evaluere og gjøre bedre. Men det er en vanskelig situasjon å stå i, for det er enormt trykk utenfra. Enorm interesse. Det kommer bare nye ting for hver dag. Nye ting, nye ting, nye ting. Du blir løpende etter situasjonene hele veien, så du kommer aldri ovenpå og får kontroll på det. Men du må bare være ærlig. Fortelle det du vet, og fortelle om veien videre ut av dette. For vi skulle ut av det, sier han.

Samtidig som han var ærlig og åpen, måtte Horneland trå varsomt.

– Det var en forferdelig kjip situasjon for Brann. Omdømmemessig blør du så til de grader. Du har skaket opp mange mennesker, mange familier. Det var utrolig mange involvert i den saken. Det var en vanskelig sak både for oss og omgivelsene. Det var vanskelig å kommunisere i det, fordi det var så mange hensyn man måtte ta. Du skal ta vare på den gruppen som har tråkket feil. Det er jenter som har vært inne på dette nachspielet som du skal ivareta. Det er så mange hensyn du skal ivareta. Det var ikke bare et nachspiel, det var en kjempesmell for Brann og alt det vi skal stå for, sier han.