Var nær ved å gi opp – så fikk hun en tydelig beskjed

Da hun var fire år gammel satte hun seg et mål det skulle ta 30 år å nå. På veien har hun følt seg både mislykket og deppa.

Drømmen om å representere Norge i et mesterskap hadde hun egentlig lagt bak seg.



Etter mye motgang var det blitt vanskelig å se på seg selv som en god langrennsløper.

Astrid Øyre Slind (35) slet med å få til det eneste hun hadde lyst til å mestre.

– Jeg var over 30 år og følte at jeg bare gikk rundt og rotet. Man mister troen og får en mental knekk. Man mister selvtilliten, og den er veldig sentral når man er idrettsutøver, sier Astrid Øyre Slind til TV 2.



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp KLÆBO-KLYV?: Astrid og Silje Øyre Slind var stødig på skiene allerede da de var små. Denne snutten får en nesten til å stille spørsmål ved om det virkelig var Klæbo som startet trenden med å småløpe opp bakkene. Foto: Privat

Som barn drømte hun om å bli like god som Bjørn Dæhlie. Gjennom familiens videokamera har pappa fanget time på time med skilek og konkurranse.

Astrid elsket å gå på ski. Hun lekte VM sammen med søsknene og drømte om å delta i et ekte mesterskap, men det skulle etter hvert bli vanskelig å beholde troen på at det var mulig.

LEKE-VM: Astrid Øyre Slind lekte ofte at hun deltok i VM sammen med søsknene . 30 år senere gikk drømmen i oppfyllelse. Foto: Privat

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle til VM da jeg var fire år. Jeg visste nok ikke helt hva det innebar, men jeg kan ikke huske at jeg ikke har tenkt det, sier 35-åringen.

Den største smellen



Øyre Slind kjører drag mellom Ila og Skihytta i Trondheim sammen med lagkameratene på Team Aker Dæhlie.

Hun er synlig godt trent. Gjennomtrent. Og seig.

Herreløperne på laget ligger stort sett bak verdensmesteren fra Oppdal.

I FRONT: Astrid Øyre Slind ligger fremst når hun trener sammen med herreløperne på samme lag. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Hun påpeker at hun går på rulleski med mindre motstand enn sine mannlige kollegaer. De rister på hodet og fnyser av forklaringen.

– Kontrasten er stor. Hun var langt nede for et par år siden. Det har vært en lang reise. Jeg synes det er moro å få være med på reisen fra skakkjørt til VM-medaljør, sier trener og lagkompis Chris Jespersen.

Den blide idrettsutøveren har både sølv og gull fra junior-VM, men til tross for at hun har vært toppidrettsutøver i 20 år, er det ikke før de to siste sesongene at det virkelig har løsnet.

ET LANGRENNSLIV: Astrid Øyre Slind har gått på ski hele livet og satset langrenn så lenge hun kan huske. Her sammen med søstrene Silje og Kari, samt Kong Harald, etter at de sammen tok NM-gull på stafett i 2015. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Etter å ha trent i årevis og forsøkt seg i verdenscupen uten særlig hell, tenkte 35-åringen at VM på ski kanskje ikke var noe for henne likevel.

Det handler om at når du har prøvd å bli god i 30 år, så er det vanskelig å se på seg selv om en veldig god skiløper. Astrid Øyre Slind.

Hun bestemte seg for å satse langløp. Resultatene ble bedre. Astrid Øyre Slind hadde gått med gul trøye deler av sesongen. Nå ville hun ta det siste steget.

SMILENDE: Astrid Øyre Slind er tilsynelatende alltid i godt humør, men forteller at utfordringene i idrettslivet har gjort at hun har følt seg både deppa og mislykket. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Da dunket jeg til fra mai måned. Jeg var i Lofoten i en uke og løp i 25 timer. Da ødela jeg beina helt. Når man først tipper utenfor er det vanskelig å finne balansen. Du blir usikker og skjønner ikke helt om du er for sliten eller for dårlig trent, påpeker hun.



Ønsket om å bli enda litt bedre kunne blitt slutten på en lang og trøblete idrettskarriere.

– Da var jeg så lei og egentlig litt deppa, selv om det er et sterkt ord. Du går rundt og tenker på at det eneste målet du har er å gå fort på ski, og så klarer du ikke det. Da sa jeg til Chris (Jespersen) at jeg tror ikke dette er vits.

LANGRENNSVETERAN: Øyre Slind har vært med i langrennssirkuset lenge. De siste årene har hovedfokuset vært langløp. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er i underkant av tre år siden hun tenkte at det var best å sette strek. Kroppen, som hadde trent i 25 år, fungerte ikke.

Det var vanskelig å finne gleden i det hun drev med.

I stor kontrast til 4-åringen som lyste opp pappas videofilm i snøen tidlig på 90-tallet.

– Man føler seg mislykket. Å få igjen selvtilliten og tenke at jeg skal til VM, det er en ganske lang vei dit når du ikke klarer å henge med feltet, og så skal du tenke at du skal være med å dominere det.



HEKTISK: Astrid Øyre Slind reiser fra Kranjska Gora for å konkurrere i Vasaloppet. Hun reiser med privatfly fra Ljubljana. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Noen har selvtillit, og noen må jobbe litt for det

Det var bare Chris Jespersen som visste at oppdalingen vurderte å gi seg. Det var også han som overtalte henne til å gjøre et siste forsøk på å nå drømmen.

Men da måtte ting gjøres ordentlig.

– Jeg har alltid visst at det bor en veldig god skiløper i henne. Hun er veldig sterk både fysisk og mentalt. Det har egentlig handlet mest om å bremse henne. Det er kanskje der det har skortet mest, sier Jespersen.



Han ga tydelig beskjed.

Der skiløperen tidligere hadde vært veldig sosial og gjort mye på toppen av idrettssatsingen, skulle hun nå bli mer kynisk i valgene hun tok.

SMILENDE: Smilet er aldri langt unna hos Astrid Øyre Slind, men veien til verdenstoppen i langrenn har vært lang og kronglete. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Punkt nummer én var at jeg skulle bli mer seriøs på å ta det med ro. Det har jeg vært for dårlig til. Tidligere har jeg vært veldig glad i å holde på med ting, henge med venner og planlegge for mye på én dag. Men de siste to årene har jeg vært en veldig kynisk idrettsutøver.

I tillegg trengte hun å få tro på seg selv igjen. På at skiløperen Astrid kunne bli ordentlig god.

– Det var en skikkelig snuoperasjon. Noen har selvtillit og noen må jobbe litt for det. Jeg må nok jobbe litt. Det handler om at når du har prøvd å bli god i 30 år, så er det vanskelig å se på seg selv om en veldig god skiløper. Selv når resultatene er gode, tenker man at det er flaks.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp SKILEIK: Astrid har drev mye med Skileik i barndommen. Foto: Privat.

– Skal gjøre alt jeg kan for å klare det

Etter smellen tok hun tre måneder helt fri. Kroppen trengte en pause og skiløperen måtte nullstille dersom det skulle bli noen videre satsing.



– Så kom det gradvis tilbake, uten at jeg merket det selv. Plutselig, på Toppidrettsveka, ett år etter at det smalt, så kjente jeg at nå fungerer kroppen igjen.



VM-BRONSE: Astrid Øyre Slind fikk sin VM-debut som 35-åring. Her går hun inn til bronsemedalje på Skiathlon. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

For to år siden vant hun både Vasaloppet og Birkebeinerrennet, hvor til og med Therese Johaug måtte se seg slått. Den lange pausen og den nye hverdagen hadde ført til at Oppdalingen endelig fikk ut sitt potensial.

Ett år etter at det smalt, så kjente jeg at nå fungerer kroppen igjen. Astrid Øyre Slind

30 år etter at drømmen om VM ble født, sto Astrid Øyre Slind på startstreken under verdensmesterskapet i Planica.

– Det blir veldig lett å sette pris på at det går bra, når man har holdt på så lenge og vet hvor vanskelig det er. At man virkelig må gjøre alt rett for å få det til, sier Øyre Slind.



GULL FOR NORGE: Astrid Øyre Slind fikk oppleve noe av det største du kan være med på som skiløper: Å ta gull på VM-stafetten for Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

Resultatet ble en individuell bronsemedalje og VM-gull på stafetten for Norge.

– Hvis hun er like flink til det de neste to årene, så tror jeg det kan bli veldig bra. Jeg tror ikke vi har sett det beste av Astrid ennå, sier Chris Jespersen.



– Jeg håper han har rett. Jeg vet at jeg har vært heldig og hatt god flyt. Jeg har fått noen veldig gode resultater som jeg ikke vet om jeg klarer å toppe, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å klare å gjøre det, avslutter Øyre Slind.