Vant etter årsbeste: – Pucken lå ikke flatt et sekund

Frisk Asker 2 - 3 Stavanger Oilers

Det var duket for storkamp i Varner Arena da Stavanger Oilers gjestet Frisk Asker, i det som ble en innholdsrik kamp.

Stavanger Oilers ledet to ganger, men Frisk Asker slo tilbake.

I den siste perioden avgjorde derimot Tristin Langan for bortelaget.

– Det var veldig deilig å sette den, sa matchvinneren etter kampen.

Klaget på isen

Oilers trener Anders Gjøse ønsket å se et bedre Stavanger-lag enn tidligere på bortebane, og fikk tre poeng som bestilt.

– Dette var vesentlig bedre enn de forrige kampene våre. Vi vokser stadig som en gruppe, sa han etter kampen.

Det var likevel ikke alt Gjøse var fornøyd med.

– Jeg vet ikke om det er Roy eller hvem det er som har bestilt så dårlig is, men pucken ligger jo ikke flatt et sekund utpå her. Så det er vanskelig å spille så mye.

Til tross for svakt underlag tok Oilers seieren. Frisk Asker-trener Roy Johansen innrømmer at det var et hardt tap å svelge.

– Vi gjør en bra kamp, og holder Stavanger hele kampen. Men det er veldig tøffe baklengsmål vi får imot oss.

Johansen får medhold fra målscorer Christian Vethe Bye.

– Det kunne likegodt gått vår vei i dag, sier han til TV 2 etter kampen.

Åpnet friskt

Før kampen var Stavanger Oilers hovedtrener Anders Gjøse klar på at prestasjonene på bortebane ikke har vært gode nok denne sesongen.

– Vi må være mye tøffere i hodet fra start i bortekamper, sa han til TV 2.

Men det var Frisk Asker som åpnet best. Allerede etter 20 sekunder fikk Tobias Lindström en god mulighet, når han snappet pucken fra Trettenes. Avslutningen ble derimot for svak.

Frisk fortsatte å produsere muligheter i åpningen og kun en god Henrik Holm hindret hjemmelaget fra scoring.

KEEPER: Henrik Holm leverte gode redninger i åpningen av kampen. Foto: Beate Oma Dahle

Så var det Pontus Eltonius sin tur til å vise seg frem. Etter seks minutter dro Martin Gran seg gjennom hele Frisk sitt forsvar, men alene med Eltonius ble han stoppet kontant av den svenske målvakten.

Både Holm og Eltonius fortsatte å stenge buret, og det så lenge ut som en tett og jevn første periode skulle renne ut med 0-0. Men med kun to sekunder igjen på klokka tok Stavanger Oilers ledelsen.

Patrick Ulriksen fant Greg Mauldin med en pasning inn foran Frisk sitt mål. 41-åringen gjorde ingen feil og dermed tok bortelaget med seg ledelsen inn til pause.

– Det er noe vi ikke kan akseptere, sier Håkon Løken Pedersen på spørsmål om baklengsmålet i pausen.

– En hemmelighet

I andre periode skulle Frisk Asker reise seg. Rett fra en drop og i duell med Mathias Trettenes utliknet Felix Girard til 1-1. På TV-bildene var det vanskelig å se om Girard var nær pucken, men canadieren fikk uansett kreditert scoringen etter svakt keeperspill av Henrik Holm.

– Om jeg var nær pucken? Det er en hemmelighet, sa Girard med et smil om munnen i pausen.

Etter scoringen skapte Frisk Asker flere farlige situasjoner rundt målet til Stavanger Oilers. Både Bjørndal og Gustafsson var nære scoring. Men Oilers klarte å ri av trykket og flere perioder i undertall.

Mot slutten av perioden var bortelaget ekstremt nære å ta tilbake ledelsen, når Bryhnisveen smalt pucken i metallet bak Eltonius.

Like etterpå fikk Christiansen en god mulighet, men satt pucken over mål alene med Henrik Holm.

Ble matchvinner

Den tredje perioden åpnet med undertallsspill for Frisk Asker. De kom seg gjennom, men like etter satte Martin Kissel sin første scoring for sesongen. Etter et skudd fra Klavestad styrte Kissel pucken i mål, og dermed ledet Oilers 2-1.

Minuttet etter oppsto en ekkel situasjon, da en av linjedommerne ble truffet i bakhodet av et skudd som gikk via vantet. Etter litt behandling og testing var han heldigvis klar for å fortsette.



Frisk Asker nektet å gi seg. Etter et godt forarbeid kriget Christian Vethe Bye pucken i mål. Målet ble sjekket på video i etterkant, men ble godkjent og dermed var vi like langt, halvveis ut i den siste perioden.

Det tok derimot ikke lang tid før Oilers tok tilbake ledelsen. Etter stor trafikk foran målet til Eltonius falt pucken ned til Tristin Langan som scoret sitt andre mål for sesongen og i sin andre kamp på rad. Dermed måtte Frisk jage scoring de siste ti minuttene.

– Jeg var heldig og var på rett sted til rett tid. Så fikk jeg et godt treff, sier Langan til TV 2 etter kampen.

Herifra og ut kontrollerte gjestene fra Stavanger kampen, og med det ble sluttresultatet 3-2.

Målbonanza

I Fredrikstad tok Stjernen imot et formsterkt Lillehammer, til det som skulle bli en målrik kamp. Allerede etter fem minutter av den første perioden var Jonathan Hafsmoe våken på en retur og satte kontrollert inn 1-0 for Stjernen.

Noen minutter senere utliknet derimot Derian Plouffe, med en smart avslutning mellom beina på Preben Arntsen i Stjernen-buret.

Målene fortsatt å renne inn. Stjernen tok raskt tilbake ledelsen ved Austin Cangelosi. I den andre perioden økte Stjernen til 3-1, når Magnus Eikrem Haugen satt pucken i nettet fra spiss vinkel.

Lillehammer svarte, når Joachim Engesveen leverte en strålende avslutning fra distanse. Dermed var det 3-2 i Stjernehallen.

Stjernen var så tilbake i en tomålsledelse når Filip Gunnarsson satte inn 4-2 med kun sekunder igjen av den andre perioden. Men like etter pausen svarte Lillehammer igjen. Alexander Reichenberg scoret til 4-3.

De to lagene var likevel langt ifra ferdigscoret. Filip Gunnarsson satte 5-3, før Lillehammer reduserte til 5-4 like etter. Gabin Ville scoret og utnyttet dermed et overtallsspill.

Poengene skulle likevel vise seg å bli i Plankebyen. Stian Nybraaten Hansen fastsatte sluttresultatet til 6-4 da han sklei pucken i mål, etter en fin pasning fra Hermansen.

Snudde til seier

På Hamar sjokkerte Ringerike storfavoritten Storhamar og leverte en god førsteperiode. De tok ledelsen like før første pause, da Jussi Tammela satt pucken i nettet. Dermed ledet gjestene 1-0 etter første periode.

Storhamar ønsket ingen reprise av sjokktapet mot Lørenskog fra forrige uke, og i den andre perioden utliknet Martin Johnsen. Få minutter senere var kampen snudd. Eirik Salsten satt inn 2-1 for hjemmelaget.

Men Ringerike nektet å gi seg. I overtall kriget de inn en utlikning, takket være mål av Sole Marius Ryen.

Det tok derimot ikke lang tid før Storhamar var tilbake i ledelsen. Peter Queneville utnyttet at hjemmelaget spilte med to mann i overtall og satte inn 3-2. Samme mann la på til 4-2 senere i kampen.

Med 07.44 igjen på klokka fikk Ringerike inn en redusering, når Sebastian Åkesson scoret etter en retur, men nærmere kom aldri gjestene.