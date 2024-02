– Vanligvis tunge alkoholikere som har så høye verdier

SYKDOMSPLAGET: Sindre Bjørnestad Skar har ikke gått et eneste renn i verdenscupen denne sesongen. Nå håper han å gå fort under NM om en uke. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Det er snart elleve måneder siden Sindre Bjørnestad Skar sto på startstreken i et verdenscuprenn.



Sprintspesialisten, som er en del av skilandslaget, har måttet forholde seg til en kropp som ikke har fungert, og leger som har slitt med å skjønne hva som er problemet.

– Jeg var ikke redd. Jeg har en god egenskap hvor jeg forholder meg rolig til ting jeg ikke får gjort noe med. Jeg følte meg ikke piggere av å surre inne på et sykehus i en ukes tid, verken til sinns eller i kroppen, men jeg var aldri redd, sier Sindre Bjørnestad Skar til TV 2.

SISTE RENN: Forrige gang Sindre Bjørenstad Skar gikk et løp i verdenscupen var 24. mars 2023. Da ble han nummer tre på sprintstafetten sammen med Harald Østberg Amundsen. Foto: Tomi Hänninen / BILDBYRÅN

Ble innlagt på sykehus

Han hadde forberedt seg på en relativ normal langrennssesong. 33-åringen, som har vært på landslaget siden 2016 og har 17 pallplasser i verdenscupen, har ambisjoner om flere triumfer.

Men i høst dukket sykdomsproblemene opp.

– Jeg fikk en streptokokkinfeksjon i slutten av oktober som var veldig heftig og som tok på hele kroppen. Jeg fikk feber, smerter i kroppen og full pakke. Det gikk to uker før jeg følte meg bra igjen, forteller skiløperen.

Han var på startstreken da de beste løperne i landet skulle gå sprint under sesongåpningen på Beitostølen. Det endte med exit i prologen.

JAKTER FLERE TRIUMFER: Sindre Bjørnestad Skar har vært på pallen i verdenscupen en rekke ganger. Denne sesongen håpet han på å jakte flere triumfer. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Bjørnestad Skar beskriver opplevelsen som at det var det treigeste han noen gang har gått på ski.

– Da skjønte vi at det var noe som ikke stemte, så jeg dro til legen. Der ble det konstatert at jeg hadde veldig høye leververdier og at de var stigende. Det er vanligvis tunge alkoholikere som har så høye verdier, og det er jo ikke jeg, så det var litt unormalt. Jeg fikk fullt treningsforbud og beskjed om at dette måtte vi finne ut av, sier Bjørnestad Skar.

Langrennsløperen ble innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim. Ikke på den måten at han var sengeliggende og måtte ha konstant behandling, men legene måtte finne svar på hvorfor leververdiene var så høye.

Bjørnestad Skar var til og fra sykehuset i en ukes tid.

USIKRE: Legene som undersøkte Sindre Bjørnestad Skar hadde problemer med å skjønne hvorfor leververdiene var så høye. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– De sjekket egentlig alt, tok leverbiopsi, sjekket om det var noen form for hepatittsykdom eller en autoimmun sykdom. Til slutt konkluderte de vel med at de trodde det var kroppens reaksjon på den streptokokkinfeksjonen jeg hadde hatt tidligere. At kroppen ikke taklet den og gikk rett i forsvarsmodus, forteller Skar.

Tror det blir vanskelig å beholde landslagsplassen

Sprinteren ble friskmeldt i romjulen og gledet seg til å trene mer som normalt igjen etter lite bevegelse over en periode.

Istedenfor ble han slått ut med omgangssyke, og veien tilbake til langrennssporet ble enda litt lengre.

– Nå går ting riktig vei og det er veldig positivt. Det er litt etterlengtet, for fra slutten av oktober til 1. januar gikk det veldig dårlig. Jeg har vært veldig mye syk og kroppen fungerte ikke i det hele tatt, egentlig. Nå har jeg fått trent fem uker sammenhengende og begynner å føle meg som meg selv igjen, sier Bjørenstad Skar.

VED GODT MOT: Sindre Bjørnestad Skar understreker at han har det fint, selv om det har blitt litt sykdomsplager. Han er motivert til å fortsette satsningen og har troen på at resultatene blir bra så lenge han holder seg frisk. Foto: Terje Pedersen

Han er opptatt av at det finnes verre ting enn en skiløper som ikke får gått skirenn, og har ikke behov for at noen skal synes synd i han.

Nå håper landslagsløperen at NM på Beitostølen skal bli en sportslig opptur. Kanskje kan gode prestasjoner der føre til at det blir verdenscup før sesongen er omme.

– Det er ikke så enkelt å klare det, for det er så mange som går bra på ski om dagen. Jeg må kvalifisere meg og det er få muligheter igjen, så det er litt stusslig, men sånn er det bare, sier skiløperen, som representerer Bærums Verk og Hauger IF.

Så sent som i fjor vår fikk han beskjed om at han var vraket fra landslaget, men da Johannes Høsflot Klæbo valgte å satse privat, var 33-åringen inne i landslagsvarmen igjen.

VANSKELIG: Sindre Bjørnestad Skar er ikke i tvil om at det kan bli vanskelig å beholde plassen på landslaget. Det tenker han ikke så mye på. Foto: Lars Thomas Nordby

Han erkjenner at det kan bli tøft å beholde plassen på landslaget den kommende sesongen.

– Det ser vanskelig ut, det er det ingen tvil om. Dersom du skal være på landslaget så bør du i alle fall gå skirenn og de bør helst være gode. Jeg har ikke gjort noen av delene. Akkurat nå tenker jeg ikke så mye på det. Jeg har lyst til å få til noen skirenn der jeg får ut det jeg er god for, og så får vi se hva det blir neste år. Det må bare bli som det blir.

Hvordan står det til med motivasjonen?

– Jeg er veldig motivert. De tre siste sesongene har vært preget av småskader og sykdom. Jeg har hatt veldig få dager der jeg har følt meg skikkelig bra. Jeg er veldig motivert for å få til en sesong der jeg holder meg frisk, for da tror jeg at det kan bli veldig bra. Men det er klart, jeg er ikke 20 år lengre, så jeg føler ikke at jeg har all verdens tid, men jeg gir meg ikke med denne sesongen, sier Bjørnestad Skar.