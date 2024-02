Valget vekker harme: – Skremmende

Magnussen har varslet at han vil gjøre comeback for å delta i Enhanced Games.

Det er et idrettsarrangement der utøverne ikke vil bli testet for doping.

Målet til australieren er å slå Cesar Cielos 15 år gamle verdensrekord på 50 meter fri (20,91 sekunder).

– Jeg skal fylle gjellene og slå den om seks måneder, sier Magnussen ifølge BBC.

32-åringen vil motta over ti millioner norske kroner for å klare dette.

– Jeg forstår interessen, men jeg hadde ikke gjort det selv, sier Henrik Christiansen til TV 2.

FORSTÅR IKKE: Henrik Christiansen ville ikke gjort som James Magnussen. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Den norske svømmeprofilen begrunner det slik:



– Jeg tror det vil kaste dårligere lys på arbeidet man har gjort «lovlig» tidligere. Uten den kunstige hjelpen vil man kanskje føle at alt det kunne vært bortkastet om man ville valgt en annen utvei og funnet en måte å gjøre det ulovlig på.

Steiler: – Skjønner ikke vitsen

The Enhanced Games ble startet av den australske forretningsmannen Aron D'Souza i 2023 og er ikke underlagt World Anti-Doping Agencys (WADAs) regler.



TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad er tidligere toppsyklist og har engasjert seg sterkt i antidopingarbeidet. Han kaller det hele for et «freakshow».

– Jeg skjønner ikke vitsen med å drive med idrett uten dopingregler. Da blir det jo kjemien og farmasien som blir avgjørende for hvem som vinner.

KRITISK: TV 2-ekspert Mads Kaggestad. Foto: Erik Edland / TV 2

Eksperten spør videre:

– Er han så tilbøyelig til å ta doping nå, hvordan var han da han konkurrerte innenfor WADA-reglementet? Det er en trist utvikling og høres helt merkelig ut.



D'Souza fryder seg over å ha lokket til seg en stor profil.



– Jeg er ikke i tvil nå som James har gjort dette offentlig at det vil være hundrevis av idrettsutøvere (klare til å bli med). Telefonen min sprenger, hevder han, gjengitt av BBC.



Kaggestad fortviler.

– Det er skremmende at det er en type arrangement som blir etterspurt og blest rundt, sukker TV 2s sykkelekspert.



– Hadde ødelagt mye



TV 2 spør Christiansen hva han hadde gjort om han hadde fått samme tilbud.

– Man skal ikke kimse av ti millioner. Man hadde gjort mye for det, men man vil alltid ha det på seg. For meg hadde det ødelagt for mye av det jeg hadde gjort hittil, til at det hadde føltes verdt det, sier nordmannen.

KLAR: Henrik Christiansen er tydelig i sitt antidoping-budskap. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Det er planlagt å inkludere friidrett, svømming, vektløfting, gymnastikk og kampsport, selv om ingen dato eller sted for arrangementet foreløpig er satt.



I fjor uttalte det britiske antidopingbyrået (UKAD) at de var «ekstremt bekymret» over konseptet Enhanced Games.

– Jeg tror det kommer til å bli litt polariserende, med noen veldig for og noen veldig imot, spår Christiansen.

– Jeg tror nok ikke det blir utelukkende negativ eller positiv respons. Det kan begynne å skape litt debatter. Dette er jo en av de første virkelig seriøse tilfellene der noe sånt har skjedd, legger 27-åringen til.

Magnussen tok VM-gull på 100 meter fri i 2011 (stafett) og 2013.

Australieren har også OL-sølv i London 2012, og en personlig rekord på 21,52 sekunder på 50 meter fri. Den oppnådde han oppnådde for elleve år siden.

Selv er Christiansen aktuell med VM i Doha, som for han starter tirsdag.

– Det blir siste skikkelige topping før OL til sommeren. Det blir veldig spennende å se hvordan man ser ut. Jeg gleder meg, forteller han.