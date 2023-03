Vålerenga-vedtak mot VAR – spår supporteropprør

VALLE (TV 2): Under Vålerengas årsmøte vedtok et stort flertall at klubben skal jobbe mot VAR i norsk fotball. Talsmann i Klanen tror man kan ane konturene av et nytt supporteropprør.

Mandag holdt Vålerenga Fotball Elite (VFE) årsmøte på Intility Arena. Rundt 150 klubbmedlemmer var til stede.

Forslaget om å jobbe mot VAR i norsk fotball hadde sin opprinnelse i supportermiljøet, og ble vedtatt av et stort flertall i gymsalen på Valle.

Forslaget lød som følger:

«Vålerenga Fotball Elite (VFE) er prinsipielt mot VAR i norsk fotball. Dette innebærer at VFE skal jobbe for at VAR ikke blir videreført i den neste TV-avtalen. Klubben skal også jobbe for at VAR ikke på noen som helst måte blir utnyttet kommersielt, feks gjennom reklamepauser på TV.»

– Det er stor irritasjon blant våre supportere. Vi ser ikke at VAR vil bringe norsk fotball framover, sier talsmann i Klanen, Trond Larsen.

ÅRSMØTE: Over 150 medlemmer tok turen til Vålerengas årsmøte. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Vi har ikke bruk for det. Vi tror ikke det kommer til å gjøre norsk fotball bedre. Vi ser det på andre ligaer som har innført det allerede; det fører med seg konflikter, stopp i spillet og avventede jubel ved scoringer. Det strider mot måten vi ønsker å se fotball på, fortsetter han.

– Det var tut og kjør

VAR innføres i Eliteserien i april. Larsen forteller at supporterne helt fra start har vært frustrerte over det han kaller «mangel på demokratiske prosesser».

– Vi synes det ble besluttet og vedtatt veldig raskt. Supportere og medlemmer i Vålerenga går inn i hverandre, og vi opplevde at vi ikke ble tatt med i bildet. Det var tut og kjør.

Styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Tuva Ørbeck Sørheim, sier til TV 2 at styret mente forslaget var prematurt, da det er lenge til spørsmålet vil bli behandlet igjen.

– Supporterne våre har vært imot VAR hele tiden, og nå fikk de også med seg årsmøtet på å vedta denne prinsipielle holdningen. Årsmøtet er Vålerenga Fotball Elites øverste organ og har da bestemt dette.

– Hva innebærer det å jobbe mot VAR?

– Dette vil vel først bli aktuelt opp mot neste TV-avtale, men i forslaget ligger det også at Vålerenga Fotball Elite skal jobbe for at VAR ikke skal utnyttes kommersielt i forbindelse med for eksempel reklamepauser.

STYRELEDER: Tuva Ørbeck Sørheim (t.v) sammen med sportssjef Joacim Jonsson og trener Dag-EIliv Fagermo. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Nytt opprør?

Det er to år siden et voldsomt supporterengasjement bredte seg utover Fotball-Norge. Norske fotballsupportere krevde boikott av VM i Qatar.

Engasjementet kulminerte i et ekstraordinært fotballting. Larsen i Klanen aner konturene av de samme mekanismene fra boikott-debatten.

– Det er fullt mulig at vi kan få se et nytt supporteropprør her. Qatar-opprøret her i Norge, og det vi så internasjonalt mot Superligaen, gjør det trygt å slå fast at supportermakt finnes.

Flere av landets største supporterklubber er tydelige i sitt standpunkt når TV 2 plinger på tråden om Vålerengas vedtak mandag kveld:

– Vi er prinsipielt imot VAR, og synes det er kult at så store supporterbevegelser i Norge tar slike standpunkt, sier styreleder i Vikinghordene (Viking), Roar Åkerlund.

– Vi støtter vedtaket på Vålerengas årsmøte. Kjernen skal aktivt motarbeide enhver form for kommersialisering av VAR, sier talsperson i Kjernen (Rosenborg), Bjørn Skar.

KLART STANDPUNKT: Rosenborgs supporterklubb, Kjernen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB

– Offisielt har vi stilt oss nøytrale, men det er sterke stemmer i supportermiljøet som er sterkt imot VAR, så det er ikke usannsynlig at at det kan komme lignende forslag til Branns årsmøte de neste årene, sier styreleder i Bataljonen (Brann), Erlend Ytre-Arne Vågane.

– Vi ser veldig positivt på at flere klubber bruker sine årsmøter til å fremme gode standpunkt i saker som engasjerer mange klubber i Norge, sier styreleder i Kanarifansen (Lillestrøm), Tony Johansen.

Larsen sier Klanen har tillit til styret, men kommer likevel til å følge nøye med på at vedtaket følges opp.

– Instruksen til klubben er klar: De skal jobbe mot VAR. De skal heve stemmen i organisasjonene de er medlem av, og snakke VAR imot.