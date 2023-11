Vålerenga tar grep

Vålerenga har bestemt seg for å stenge treningene fra og med torsdag, opplyser medie- og kommunikasjonssjef i klubben, Tina Wulf, til TV 2.

– Vi ønsker mest mulig ro inn mot det som blir den viktigste kampen på 20 år, forklarer hun.

Ifølge Wulf vil hovedtrener Geir Bakke og sportssjef Joacim Jonsson være tilgjengelig for pressen.

Det blir imidlertid over telefon og ikke inne på arenaen. Spillerne skal få fri fra og med torsdag, forteller Wulf.

– Vi prøver å hente marginer der vi kan hente marginer, og vi tenker at det å få ro rundt spillerne og konsentrere oss om det vi skal gjøre på banen, er riktig akkurat nå, sier hun.

I Haugesund risikerer de også å rykke rett ned på søndag.

– Vi har ikke planlagt noen restriksjoner, men kjører som normalt med mindre det blir veldig stort trykk fra media inn mot kamp, skriver medieansvarlig Runar Nordvik i en SMS til TV 2.

Han har forståelse for at rivalene i hovedstaden gjør som de gjør.

– Vålerenga opplever nok større trykk en oss, og er nok best i stand til å vurdere situasjonen de er i selv. I FK Haugesund forsøker vi alltid å være tilgjengelig for media, skriver Nordvik.

Siste runde i nedrykksstriden Vålerenga-Tromsø Sandefjord-Lillestrøm Haugesund-Stabæk Kampene spilles søndag kl. 17.00 og sendes på TV 2 Play.

Tonen er den samme i Sandefjord – det tredje laget som risikerer direkte nedrykk på søndag.

– Jeg har lang fartstid som mediemann i riksmedia i mange år, og er veldig for åpenhet. Men de har nok mye større pågang for spillerne, og spesielt kapteinen deres, poengterer kommunikasjonsansvarlig Tom Dahl Frøshaug.

– Deres situasjon er annerledes, og det må vi ha respekt for, tilføyer han.

Mandag ettermiddag er det ikke hogget i stein om de foretar seg noe i Sandefjord. Laget har hatt fri, og samles først tirsdag.

Frøshaug tviler på at de kommer til å ta noen spesielle grep.

– Trolig er ikke pågangen så stor at det er grunnlag for å gjøre det. Men vi vet aldri, jeg kan ikke si hundre prosent sikkert hva Ødegaard og Tegstrøm (trenerne, journ.anm.) har for planer, understreker Frøshaug.

Tiltak blir det neppe i Stabæk heller – det fjerde og siste laget som risikerer direkte nedrykk.

– Foreløpig forbereder vi oss til kamp som normalt, og det har ikke vært et tema å skjerme spillergruppen for pressen, skriver mediesjef Joakim Miøen til TV 2.