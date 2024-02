Vålerenga-smell i stopperjakten: – Et slag i magen

LANDSLAGSSPILLER: Aleksandre Kalandadze, her i duell med Jørgen Strand Larsen på Ullevaal i september. Foto: Lise Åserud / NTB

MARBELLA (TV 2): Vålerenga var enige om en overgang for den georgiske landslagsstopperen Aleksandre Kalandadze (22), men overgangen gikk i vasken i tolvte time.

Overgangen skal ha vært så godt som i boks da spilleren skal ha valgt å trekke seg like før helgen, får TV 2 opplyst. Til tross for nye forsøk på å redde en avtale, skal VIF nå ha gitt opp jakten på mannen som spilte for Georgia mot Norge på Ullevaal stadion i september.

Sportssjef Joacim Jonsson ønsker ikke å bekrefte spillerens identitet, annet enn at han er en «østeuropeisk stopper», men TV 2 vet at det dreier seg om Kalandadze.

– Det var et slag i magen, såpass ærlig skal vi være, sier sportssjef Joacim Jonsson til TV 2 om overgangen som strandet.



– Det var klart mellom klubbene, spilleren hadde takket ja, og så snudde han i tolvte time og ville vente til i sommer, sier han og utdyper:

– Det var en type med tempo og ballferdigheter som hadde passet i den måten vi spiller fotball på. Den trodde vi var i boks, og at han skulle med oss hit, men det blir han ikke nå.

Jonsson sier de har jobbet med andre alternativer på stopperplass samtidig som dette.

– Vi må ikke starte på nytt, men det var noe vi var veldig nære. Det er et tøft marked, sier han.

Kalandadze debuterte for det georgiske A-landslaget på Ullevaal stadion i 1-2-tapet mot Norge i september. Han spilte hele kampen og har siden fått ett innhopp mot Skottland.

Han spiller til daglig i den georgiske klubben Dinamo Tbilisi.

Kalandadze ville vært en kjærkommen forsterkning til en Vålerenga-tropp som skriker etter flere spillere, særlig på stopperplass, der klubben jakter to nye tilskudd.

– På stopperposisjon er vi veldig få, erkjenner Jonsson.

Det henger sammen med at Stefan Strandberg ble tvunget til å legge opp etter en blodpropp, og at klubben har sendt Eneo Bitri på lån til polske Cracovia denne våren.