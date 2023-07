Vålerenga med råsterk snuoperasjon foran sin nye sjef

Vålerenga–Brann 3-2

Vålerenga havnet bakpå med to mål etter kun seks minutters spill - men så snudde hjemmelaget det foran sin nye sjef.

Videre til semifinale etter en ellevill snuoperasjon i andre omgang. Og på tribunen var Geir Bakke på plass for å se sin nye klubb ta seg til semifinalen.

Brann på sin side måtte se semifinalebilletten glippe etter en svak andre omgang.

– Vi får en kjempe start. Det er skuffende at vi ikke klarer å låse kampen mer. Når vi leder 2-0 så er det de som burde jage, istedenfor slipper vi de inn igjen i kampen, sier Bård Finne.



Strandberg: – Sirkuset fortsetter!

Stefan Strandberg var en lettet mann etter kampen.

– Det er deilig nå. Vi trengte den. Etter helt forferdelige første ti minutter, så viser vi karakter, sier han til TV 2.

Han ser svært positivt på at Geir Bakke er hans nye sjef.

– Det er gøy. Jeg skjønner at han vil komme til oss. Komme seg til storbyen. Jeg har aldri hatt ham selv, men har hørt mye positivt om ham. Jeg har bare hatt en liten prat med ham, men jeg gleder meg veldig til å jobbe sammen med ham.

GLEDER SEG: Stefan Strandberg er glad for ny sjef. Foto: TV 2.

– Vi får en fantastisk god trener, som jeg vet har vært førstevalget til klubben. Navnet ble nevnt tidlig og ble jobbet med, og så tror jeg alle trodd at det ble for vanskelig å få til. Vi er overlykkelige over at han valgte å komme til oss. Jeg ble glad da jeg fikk den beskjeden til morgenkaffen i dag, sier Strandberg til TV 2.

– Blir det mindre sirkus i Vålerenga fremover?

– Du får vel ikke mer sirkus enn det, at man henter treneren til erkerivalen samme dag som det er kvartfinale i cupen. Sirkuset fortsetter!

Brann åpnet best



Det tok kun fire minutter før de regjerende norgesmestrene kjente nettsus.

Niklas Castro serverte Japhet Sery Larsen, som headet bortelaget i ledelsen 1-0.

Og like etterpå var bergenserne der igjen.

SNUDDE DET: Vålerenga jubler for redusering i den andre omgangen. Foto: Astrid Pedersen

Denne gang var det toppscorer Bård Finne som lekkert kunne sørge for en tomålsledelse til ellevill jubel fra Brann-fansen.

– Virker som vi er på ferie



Men så kom reduseringen til Vålerenga. Hjørnespark fra Vegar Eggen Hedenstad ble svingt mot Seedy Jatta som måtte tilbake i felt for å hente den.

Men får styrt ballen i mål med en nydelig heading.

Men Vålerenga-leiren var ikke fornøyd etter halvspilt.

– Det andre målet der er horribelt forsvarsspill. Vi får ikke tak i ballen i de ti første minuttene, sa VIF-kaptein Stefan Strandberg til NRK i pause.



– Vi er ikke med fra start. Det virker som vi er på ferie, sa trener Jan Frode Nornes til NRK.



Pipekonsert på Intility

Men det var ikke bare kampen som tok oppmerksomheten til publikummet på Intility Arena.

I pausen ble Geir Bakke presentert foran publikummet - etter sjokkovergangen fra Lillestrøm til Vålerenga.

Bakke ble presentert til stor jubel fra hjemmefansen, men fra Brann-supporterne ble det pipekonsert.

PIPEKONSERT: Geir Bakke ble både hyllet og buet på da han ble presentert på Intility onsdag. Foto: Skjermdump NRK

Snuoperasjon etter pause

Og etter pause viste Vålerenga seg frem foran sin nye sjef.

Mohammed Ofkir utlignet til 2-2 etter et hjørnespark. Så var samme mannen der igjen. Etter et dårlig slått frispark fra Brann endte ballen hos Vålerenga.

Henrik Bjørdal sendte ballen langs bakken og Ofkir banket til på innsiden via Brann-keeper Mathias Dyngeland og i mål.

Snuoperasjonen var et faktum.

3 minutter før ordinær tid ble Brann redusert til ti mann. Tore Pedersen måtte gå i dusjen etter å ha gitt Jacob Dicko Eng en smell i ansiktet.

Vålerenga vant 3-2 og er dermed videre til semifinale. Der venter enten Bodø/Glimt eller HamKam.