Vålerenga-helten i sjokk: – Det er ærlig talt galskap

Det er en skremmende tanke for alle med hjerte i Vålerenga: Hvor hadde klubben vært uten sin serbiske spiss?

Svaret er sannsynligvis «i Obosligaen», i hvert fall på papiret:

Siden han åpnet målkontoen etter sommerens overgang fra latviske Riga med to fulltreffere mot Aalesund den 17. september, har Ilic stått for ni av 14 VIF-scoringer (65 prosent).

Timillionersmannen har scoret i åtte av de ti siste kampene mens laget har kjempet desperat for å holde plassen.

Og mens temperaturen har stupt, har formen hans bare skutt i været: Først scoret han det forløsende 1-0-målet som reddet VIF fra nedrykk mot HamKam, så gjorde han det samme i siste serierunde mot Tromsø.

Men det har kostet.

– Det er ærlig talt galskap. Jeg har aldri i hele mitt liv spilt fotball i slik kulde. Det har vært helt sykt, det er vanskelig å puste, det er vanskelig å tilpasse seg. Men det er hva det er, sier Ilic til TV 2 før avreise til Kristiansund der den første av to avgjørende kvalik-kamper skal spilles onsdag kveld.

HAR HERJET: Vålerengas Andrej Ilic. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Helsefarlig

Særlig ett øyeblikk smerter for den Beograd-fødte spissbamsen:

– For meg er det andre omgang som er verst. Når du kommer deg inn i pausen og rekker å få litt varme i deg, men så må du ut igjen. De første ti minuttene av andre omgang er galskap for meg. Men du må bare glemme det.

– Jeg har spilt i to minusgrader før, kanskje, men minus 15?! Det er tøft mentalt. Jeg prøver bare å glemme at jeg er kald. Hvis jeg tenker på det, kan jeg ikke spille, legger han til.

Han forteller at vinterne kunne bli kalde også i Latvia, hvor han spilte fra 2021 til i sommer, men der var fotball i desember uaktuelt. Siste serierunde var henholdsvis 6.- og 12. november i 2021 og 2022.

– Der fullfører de før det verste vinterværet kommer. Så jeg ble sjokkert over at vi skulle spille i 15 minusgrader. I mitt hode er det helsefarlig. Men dere er vel vant til det. Lagkameratene bryr seg ikke som meg. De er vant til det og har opplevd det før. De kan noen triks. Jeg er ny i denne kulden, sier Ilic, som preges også på privaten:

– Jeg går ikke ut. Jeg er i leiligheten min hele tiden. Jeg fryser, så jeg prøver å holde meg frisk.

FROSSEN: Andrej Ilic under skjebneoppgjøret mot Tromsø som ble spilt i tosifret antall minusgrader. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det gikk opp et lys

Vinteren er ikke den eneste forvandlingen han har måttet håndtere. Ilic har også vært under et press som ikke kan måles med noen tidligere erfaringer i karrieren; med en prislapp på ti millioner kroner har han gang på gang vært mannen alle har sett til for å redde klubben fra avgrunnen.

Ikke at det ser ut til å påvirke ham. Tvert imot virker han så kald, også mentalt, at han knapt feirer scoringene sine, som da han ikke fortrakk en mine etter 1-0-målet mot HamKam.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Da jeg var yngre, kunne jeg få overtenning. Jeg kunne være så nervøs før kamper og tenke at jeg måtte score, men plutselig gikk det opp et lys for meg, sier Ilic og forklarer:

– Det er ikke et stort stress hvis jeg ikke scorer. Det er ikke et stort stress hvis jeg scorer. Ingenting kommer til å endre seg drastisk i livet mitt. Derfor prøver jeg å være så rolig jeg klarer.

– Alle aviser skriver om Vålerenga og om deg for tiden. Er det en fordel at du ikke kan norsk når presset utenfra er så stort?

– For å være ærlig, ser jeg ikke på TV-kanaler og jeg leser ikke nyheter. Jeg forstår ikke språket ennå. Det er kanskje best at jeg ikke får det med meg. For meg føles det som at ingenting skjer på utsiden, smiler den sindige storscoreren.

Tatt på sengen: – Overrasket

Ifølge trener Geir Bakke er det bare én ting som har virket å prege Ilic siden han kom til klubben.

– Han sa etter at han kom at han hadde kjent litt på at det var en nivåforskjell fra der han kom fra, og at det gikk litt fort i norsk fotball. Det var litt ubehagelig for ham å bomme på noen store sjanser, spesielt mot Viking borte. Men så scoret han i kampen etter. Det var nok veldig forløsende, sier Bakke og fortsetter:

– Det er nok det eneste lille vi har sett der han kanskje har flakket bittelitt med blikket, men etter det har det ikke vært noe som helst tvil om at han bare går ut og gjør jobben hver dag på trening og i hver eneste konkurransesituasjon han er i.

– Det er veldig imponerende, konkluderer VIF-sjefen.

For Ilic er det helt naturlig. Det han derimot har latt seg imponere av, er det som har foregått på tribunen under Vålerengas kamper.

– Fansen har overrasket meg. Jeg visste at dette var en stor klubb, men at fansen stiller opp i så stort antall, på hver hjemme- og bortekamp, i den situasjonen klubben er i, og uten å legge press på laget, det er det som har overrasket meg mest. De støtter laget når det betyr som mest. Det er lett å støtte laget når man vinner og spiller i Europa, men jeg er imponert over hvor lojale de er i tøffe tider, sier han.

Kjærligheten er uten tvil gjensidig.