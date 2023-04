– Vålerenga er en bydelsklubb, mens Brann er en storbyklubb

Brann-spillerne fyrer løs og temperaturen er høy før bergenserne tar imot Vålerenga på et fullsatt Brann Stadion.

SUPPORTERFEST: Brann fyller tribunene for andre seriekamp på rad. Vålerenga har på sin side allerede solgt alle billettene til neste ukes kamp mot Lillestrøm. Foto: Bjornar Morønning / NTB

Lørdag fra kl. 17.00: Se Brann-Vålerenga på TV 2 Play.

Over 16.000 tilskuere. Strålende vær. 500 bortesupportere på tur.

Det koker i Bergen før Norges to største byer møtes til dyst, lørdag.

Hvilket av lagene som hører til i den største fotballbyen, er det ingen tvil om for Brann-spillerne.

– De er på mange måter en bydelsklubb, mens Brann er en storbyklubb som fenger hele byen, mener Sivert Heltne Nilsen.

BRANN-KAPTEIN: Sivert Heltne Nilsen. Her feirer han seieren mot Haugesund i sesongåpningen. Foto: Bjørnar Morønning

– Bergen er en hel by som står sammen. I Oslo har de ikke samme interesse, sier Ruben Kristiansen, som spilte én sesong i hovedstaden.

Ifølge Heltne Nilsen – som også har spilt for VIF – er det innbyggernes forhold til klubben, som skiller Brann og Vålerenga,

– Brann er heldige med patriotiske innbyggere, som har et spesielt kjærlighetsforhold til Brann, og avisene her er flinke til å skrive om Brann, som gir et tett bånd til klubben, forklarer Brann-kapteinen.

Danske Frederik Børsting forteller at han har gledet seg til disse oppgjørene siden opprykket i fjor.

STIKK: Frederik Børsting fyrer opp stemningen før lørdagens rivaloppgjør. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Ifølge han er det ingenting som nærmer seg støtten Brann får på hjemmebane.

– Det blir fett for Vålerenga å oppleve å spille for full stadion igjen på lørdag. De er jo ikke vant til det, så jeg håper vi kan legge litt press på dem, melder han om Vålerenga, om for ordens skyld har solgt alle billettene til derbyet mot Lillestrøm neste uke.

Fortid i begge klubber

Sju av spillerne i Branns tropp har en fortid i VIF. I Vålerenga har Torgeir Børven og bergenseren Petter Strand tidligere spilt for bergensklubben.

– Det er dobbelt så moro når det går bra, og dobbelt så drit når det går dårlig, sier Børven om likheten mellom klubbene, sammenlignet med andre steder.

Torgeir Børven spilte mot Vålerenga for Brann i 2017. Foto: Nielsen, Pernille / NTB

Han er ikke vond å be om å forutsi lørdagens oppgjør.

– Sivert (Heltne Nilsen) får tidlig rødt med overtenning, så da spiller vi elleve mot ti. Planen er alle mann på Sivert, gliser spissen.

Heltne Nilsen svarer:

– Jeg husker jeg drev og sparket han ned, og han ble så grinete. Med grunn, altså.



Brann-spillere med fortid i Vålerenga: Bård Finne, Niklas Castro, Felix Horn Myhre, Sivert Heltne Nilsen, Ruben Kristiansen, Mathias Dyngeland og Ulrik Mathiesen.

Ifølge Heltne Nilsen har ting endret seg siden Børven sist var i Brann.



De ønsker ikke å bruke tid på situasjoner med samling rundt dommeren, fordi de vil ha tempo i kampen.

– For oss handler det om å kjøre på offensivt, fordi vi har lyst til å styre kampene, sier han.

Skal feire mot gamleklubben

Oslo-gutten Felix Horn Myhre synes det blir spesielt å spille mot gamleklubben.

Felix Horn Myhre har funnet seg til rette i Bergen. Foto: Tuva Åserud

Også han mener det er noe helt eget å spille for et fullt Brann Stadion.

– Jeg tror ikke ikke jeg har opplevd fulle tribuner utenom 16. mai. andre steder. Det er unikt for Norge det trøkket som er her. Det sier alt om Brann-fansen, slår midtbanespilleren fast.

– Kommer du til å feire hvis du scorer?

– Jeg er ikke så fan av å ikke feire, så jeg tror jeg kommer til å gjøre det, men jeg pleier jo ikke ha all verdens til feiring uansett, svarer Horn Myhre.

