Vålerenga berget kvalik: – Ikke noen kyllinger

Vålerenga-Tromsø 1-1

Haugesund-Stabæk 3-0

Sandefjord-Lillestrøm 1-0

– For et drama! Og dramaet er ikke over for Vålerenga, minner TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om.

Han sikter til at laget nå skal ut i dobbeltoppgjør mot Kristiansund om en plass i Eliteserien.

– Jobben er ikke over. Vi har to kamper igjen. Vi må fullføre jobben, sier Vålerengas redningsmann Andrej Ilic til TV 2.

– Det er en kjempegod følelse. Vi hadde taket ja til dette sju av sju dager i uken. Det er to tøffe kamper vi skal igjennom, da. Men dere skal ikke bli kvitt oss så lett, sier Vålerenga-trener Geir Bakke med et smil.

Hylles

I TV 2s studio lar Marius Skjelbæk seg imponere av hvordan Vålerenga kom ut i andre omgang. Da lå de på direkte nedrykksplass.

– Dette var det litt karakter over, sier Skjelbæk.

Han utdyper:

– Den gir jo hele klubben, elleveren og trenerne en følelse av at «vi er ikke noen kyllinger, vi er ikke sånne som bukker under presset».

– Alle de mytene og dødsdommene som er blitt kastet over klubben; de gikk ut i andreomgangen, Klanen blusset slik at det ble tre minutters pause og det tente en gnist i dem, tror han.

– Rykker de ned, noe de fortsatt kan gjøre, er det en av klubbhistoriens største fadeser. Det hadde vært en megafiasko, fare på ferde økonomisk og en helt institusjon kunne blitt demontert med en elendig sesong. At de klarte å stå imot i andreomgangen her, er tommel opp fra meg.

LSK-jubel

Søndagens nedrykksthriller utspilte seg på tre forskjellige arenaer. Starten var av det intense slaget.

Ikke før i det 43. minutt kom det en scoring.

Da var det Alexander Ruud Tveter som sendte Sandefjord i ledelsen, til Lillestrøm-supporterne i bortesvingens store fornøyelse.

Resultatet var ugunstig for Vålerenga, som riktignok var sikret kvalikplass om de klarte å slå Tromsø.

Hovedstadslaget kom svært offensivt ut fra hvilen.

Et stort press mot Tromsø-buret resulterte i scoring av den nye spisshelten Andrej Ilic etter drøyt timen spilt.

Med et kvarter igjen av full tid smalt det også i Haugesund. Hjemmelaget scoret to mål på to minutter.

Det betydde full krise for Stabæk, som da hadde to poeng opp til kvalikplass og klart svakest målforskjell.

Overtidsdramatikk

På overtid ble det mer drama i Oslo. Tromsø utlignet etter tre av seks spilte overtidsminutter. Ett Tromsø-mål til ville ha sendt Vålerenga rett ned.

Hovedstadslaget holdt stand og skal nå ut i kvalik. Der møter de Kristiansund.

Stabæk rykker ned til OBOS-ligaen.