Vålerenga banket serielederen

Vålerenga slo Storhamar 4-1 i et nærmest fullsatt Jordal Amfi, men seieren holdt ikke til å overta tabelltoppen. Samtidig røk Stavanger Oilers 1-2 for Comet.

Med seieren kneppet derimot Vålerenga inn på Storhamar og avstanden mellom de to er nå på to poeng.

Vålerenga avgjorde kampen med en veldig solid midtperiode som de vant 2-1.

Storhamar-kaptein Patrick Thoresen dukket opp på isen uten sitt etter hvert kraftige skjegg, men han greide ikke lede laget til seier.

Det var også store forventninger til Andrew Nielsen som gjorde sin annen kamp for Vålerenga.

Hjemmelaget tok ledelsen da kaptein Martin Røymark satte pucken i mål ved å slå den i luften. Dommerne brukte noen minutter på å finne ut om det var høy kølle.

Jakob Berglund utlignet til 1-1 for Storhamar etter å ha ridd av et undertallsspill tre mot fem, men kort etter satte Pontus Finstad inn 2-1-målet. Vålerengas toppscorer Mika Partanen økte til 3-1 da han plukket opp en løs puck.

Oilers-smell

Et par Vålerenga profiler fra forrige sesong, Villiam Strøm og Stefan Espeland var tilbake i Jordal Amfi, denne gangen i gult og blått.

Finstad kunne sette sitt annet mål for kvelden da han satte 4-1 i åpent mål.

Den store smellen i runden kom i Halden. Der klarte tabelljumbo Comet å slå serietreer Stavanger med 2-1- Hjemmelaget var frekke nok til å ta ledelsen 1-0 ved Hermann Kopperud. Axel Lindström økte til 2-0 i midtperioden.

Stavanger reduserte til 1-2 ved Sondre Bjerke etter å ha tatt ut målvakten mot slutten av kampen, men nærmere kom de ikke.

Frisk-seier

Frisk Asker tok en etterlengtet seier med å slå Sparta 3-2 etter at Mats Frøshaug ble matchvinner i ekstraomgang. Asker-laget har hatt en tung start på sesongen.

Michael Haga scoret først for Frisk før Marcus Fagerudd utlignet for Sparta. Tobias Lindström sendte Frisk i ny ledelse før Leo J. Halmrast utlignet nok en gang for gjestene.

