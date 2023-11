– Vært noen tøffe perioder med krangling

Idrettsgallaen 2016. Programleder Anne Rimmen stiger frem på scenen for å dele ut prisen Årets Teamprestasjon. Med seg har hun en ukjent 17-åring fra Dombås.

Juni Arnekleiv. Et av Norges største skiskyttertalenter.

– Jeg var mer nervøs før jeg skulle opp på scenen enn det jeg er før jeg skal ut å gå skiskytterrenn, fortalte Arnekleiv den gang til Gudbrandsdølen Dagning.

UNGT TALENT: Juni Arnekleiv delte ut pris på Idrettsgallaen sammen med Anne Rimmen i 2016. Foto: Jon Olav Nesvold

At det var skiskytter Arnekleiv skulle bli, har det aldri vært noen tvil om. Jenta fra Gudbrandsdalen viste seg tidlig som et stort talent og har flere seire i Hovedlandsrennet, Norgescupen og tre bronsemedaljer fra junior-VM på CVen.

Dombås-utøveren var ikke bare ung og lovende, hun ble også kjent for å konkurrere i en noe utradisjonell drakt. En belarusisk drakt. Og ikke hvilken som helst, selveste renndressen til OL-mester Darja Domratsjeva.

– Jeg var stor fan av henne, også var jeg nabo med smøreren hennes, Ivar Michal Ulekleiv. Han klarte å få med en caps og renndressen hennes til meg, den brukte jeg i mange år. Jeg forelsket meg helt i den drakten, fortalte Arnekleiv til TV 2 i sommer.

Som ung skiskytter drømte hun om å konkurrere på den øverste scenen og så opp til de største stjernene.

I 2016 medvirket hun i en reportasje på NRK om unge, lovende talenter. Der fikk hun blant annet møte et annet stort idol: Johannes Thingnes Bø.

Syv år senere er hun en del av elitelandslaget og lagkamerat med skiskytterkongen fra Stryn.

Jenta, som kommer fra en liten sauegård på Dovre, tok for alvor steget inn i rampelyset under VM i Oberhof forrige sesong. En regelendring gjorde at reserven ble kastet inn i VM-sirkuset et døgn før sprinten. Arnekleiv smelte ned ti av ti blinker på standplass og overrasket alle med en 12. plass i debuten.

– Dette hadde jeg ikke trodd, det var kjempegøy. Jeg svever på en rosa sky, sa Arnekleiv til TV 2 etter målgang i februar.

UTSLITT: Juni Arnekleiv gikk inn til en imponerende 12. plass i VM-debuten. Foto: Marte Christensen / TV 2

Siden den gang har hun blitt belønnet med plass på elitelandslaget og har måttet tåle mye mer oppmerksomhet. Nå må 24-åringen både skrive autografer og svare på fanbrev i posten.

Overrasket treneren

Det er store spørsmålstegn knyttet til de norske skiskytterkvinnene foran denne vinteren, etter at både Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland la ski og gevær på hylla etter forrige sesong.

En av de som skal forsøke å fylle de store skoene er 24 år gamle Arnekleiv.

– Jeg kjenner litt på nervene, jeg må innrømme det. Men det er veldig bra å ha nerver før sesongstart. Det blir spennende å se hvordan formen er når det virkelig skal testes, sier hun til TV 2.

PÅ LAG: Juni Arnekleiv er nå lagkamerat med Ingrid Landmark Tandrevold og co på elitelandslaget. Foto: Bjorn R Brevik

Nå har hun lagt bak seg sin første treningssommer og -høst på lag med de beste skiskytterjentene i landet. Og debutanten høster mye skryt hos sin nye trener.

– Juni er en veldig fin jente å ha med på laget, veldig god i gruppa og inkluderende. Når man er ny på elite trener man med folk som er på et litt bedre nivå, men det har overrasket meg veldig hvor godt hun har taklet treningssesongen, sier landslagstrener Patrick Oberegger.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Han innrømmer imidlertid at trenerteamet er spente på om hun klarer å få det ut i konkurranse til vinteren.

– En ting er å bli verdensmester i trening, en annen ting er å bli verdensmester i «the real life». Hun har alle egenskaper til å klare det og vi støtter henne hele veien, men den siste biten må hun gå alene, når hun står på startstreken og på standplass.

Temperament

Selv om Arnekleiv har hatt en god sesongoppkjøring, har det ikke bare vært rosenrødt på treningssamlinger, skal vi tro hennes nye trener.

– Vi hadde noen tøffe perioder der det var litt krangling. Hun kan bli veldig hissig, men det setter jeg pris på. Hun er flink til å si unnskyld etter at hun har roet seg litt ned, forteller italieneren.

24-åringen ler når hun blir konfrontert med trenerens uttalelser.

KAN BLI SINT: Arnekleivs temperament har kommet til syne på samlinger i høst. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Det er ikke til å stikke under en stol at jeg har litt temperament. Når jeg ikke får det helt til kan lunta bli litt kort, men jeg er ganske god til å bli fort blid igjen etterpå. Men jeg ble litt kjeftete på en økt i Lenzerheide, ja, flirer Arnekleiv.

– Hva skjedde?

– Jeg tror jeg ropte noe sånn som «kan dere slutte å le?» midt under en skyteserie. Jeg bommet, også syntes de kanskje det var litt gøy at jeg var litt hissigpropp fra før.

Minner om Tiril Eckhoff

Temperamentet er en av flere grunner til at trener Oberegger synes 24-åringen minner om en av hans tidligere elever.

OVERRASKET: Landslagstrener Patrick Oberegger er imponert over treningssesongen til Arnekeiv. Foto: Lise Åserud / NTB

– Juni har mye energi i alle retninger, og minner meg på mange områder om Tiril (Eckhoff). Kjempegod teknisk på ski, mye energi, det må alltid skje noe. Veldig sprudlende. Hun er veldig ærlig, det setter jeg stor pris på. Derfor minner hun meg på mange måter om Tiril, sier Oberegger.

Det liker Arnekleiv å høre.

– Det tar jeg som et kjempekompliment, Tiril ble verdensmester, hun. Og hun har temperament også, så jeg skjønner litt hvor han får det fra. Det er ikke den verste man kunne blitt sammenlignet med, sier Dombås-jenta.

Også Tiril Eckhoff tar sammenligningen som et kompliment.

SER DU LIKHETEN? Juni Arnekleiv og Tiril Eckhoff sammenlignes med hverandre. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

–Jeg liker Juni godt, hun virker som ei kul dame, sier Eckhoff, og er enig i at de har en del likheter.



– Begge er litt små og har blondt hår, så vi har en likhet der. Hun går pent på ski, også tror jeg vi begge sliter litt med skytingen i blant. Også liker vi begge å strikke, flirer Eckhoff.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

TV 2s nye ekspert er spent på hva landslagets nye komet kan få til denne vinteren.

– Jeg har alltid sett på henne som et stort talent, og hun gjorde det vilt bra i VM. Så håper jeg hun har steppet opp gamet litt til, går litt fortere og skyter litt bedre, da kan hun være med i toppen. Jeg tror dette er ei jente som kan være med i fremtiden, spørsmålet er bare hvor fort hun tar nivået, sier Eckhoff.

VM-DEBUTANT: Juni Arnekleiv i sporet med Ingrid Landmark Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland. Foto: Marte Christensen / TV 2

Amerikansk uttak

Først må Arnekleiv komme seg gjennom sesongåpningen på Sjusjøen denne helgen, helst med et par gode resultater.

– Jeg tror formen er ganske bra, jeg er i hvert fall veldig fornøyd med jobben vi har gjort i sommer og høst. Da er det bare konkurransesesongen igjen, det gleder jeg meg til, sier Arnekleiv.

Selv om hun nå er på elitelandslaget, er det ingen selvfølge at hun får konkurrere på den øverste scene. Kun Ingrid Landmark Tandrevold og Karoline Knotten er forhåndskvalifisert til verdenscupen, de andre jentene kjemper om fire resterende billetter til åpningen i Östersund om to uker.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Og det norske trenerteamet har varslet amerikansk uttak; de som gjør det best på Sjusjøen i helgen blir automatisk tatt ut.

– Det er jeg egentlig ganske positiv til. Jeg har alltid syntes det har vært kjedelig med for mye forhåndsutatte skirenn, så da er det greit med amerikansk uttak. Hvis du er best, så er du god nok til å gå verdenscup, hvis ikke får du prøve igjen neste gang, sier jenta fra Dovre.

TV 2s ekspert tror det vil være mange sultne løpere på Sjusjøen som vil utfordre Arnekleiv og co i kampen om en verdenscupbillett.

– Her må alle bevise at de har noe i verdenscupen å gjøre. Du skal ikke se bort ifra at det kommer noen rekruttløpere som vil melde seg på. Marthe Krogstad Johansen for eksempel er et stort talent, sier Eckhoff.



Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Den pensjonerte skiskytteren kommer med følgende råd til sin arvtaker:

– Jeg håper Juni har tryggheten til å gjøre det ok, at hun ikke føler at hun må gjøre det helt store eller det lille ekstra, da er fallgruven stor. Ok er bra nok.



Selv er landslagskometen spent, men selvsikker før sesongen braker løs på Sjusjøen denne helgen.

– Målet i år er å få noen topp ti-plasseringer i verdenscupen. Jeg var veldig nærme sist vinter, så jeg føler det er innen rekkevidde å ha det som et mål, sier Arnekleiv.