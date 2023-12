Uvanlig melding: – Oppsiktsvekkende

Se onsdagens Champions League-runde på TV 2 Play!

– Det er en veldig merkelig situasjon, sier Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

Laget hans leder Premier League, men kampen mot erkerival Manchester United på lørdag blir annerledes enn det er til vanlig.

– For vår del blir det ikke like mye United-fokus som det pleier å være, fordi vi er på tabelltopp. Det største fokuset er å vinne, ikke motstanderen, sier Hansen.

LEDER: Liverpool topper Premier League-tabellen. Foto: Adam Davy

– Oppsiktsvekkende

Årets Champions League-eventyr er over for Manchester United etter tapet mot Bayern tirsdag.

– Det verste jeg kan si er at det var helt som forventet. Det er et symptom på problemet til United, sier Bjarte Valen i united.no.

I oppgjøret kom 35 år gamle Jonny Evans inn for en skadet Harry Maguire. Etter kampen innrømmet nordiren en av lagets utfordringer overfor TV 2:

– Jeg føler at om man ser på de siste tre-fire ukene, så føler jeg at man kan se på laget at det er veldig vanskelig å opprettholde den høye intensiteten som manageren krever, som også denne klubben krever.

– Jeg tror det kanskje kan være noe av grunnen til at vi er ustabile, fortsetter Evans til TV 2.



Valen kjøper forklaringen delvis.

– Det er litt oppsiktsvekkende, men samtidig forstår jeg problemet siden United har hatt veldig mange skader.

Samtidig bruker han Jürgen Klopps inntog i Liverpool tilbake i 2015 som motargument:

– Det er jo noe av det samme som han forlangte. Hvis det blir for vanskelig for United-spillerne tenker jeg at man heller bør se om vi har de rette spillerne, sier Valen.

United-journalisten er tydelig på hva han mener om lagets svake Champions League-prestasjon i høst.

– Det har rett og slett vært en fiasko. Det er mye frustrasjon ute og går, forteller Valen.

Tapte 0-7

Erik ten Hag fortalte hva han ønsker å se framover i TV 2-intervjuet etter Bayern-tapet.

– Vi må ta læring og få energi til Premier League. Det er tøffe kamper hver helg. Vi må være klar for det, for vi ønsker å være tilbake i Champions League neste sesong.

Og en presset United-manager får uten tvil en tøff kamp allerede søndag i gigantduellen mot Liverpool.

– Det er en utrolig tøff kamp som venter. Det vil si mye om karakteren i laget. Men jeg var på 0-7-tapet i fjor, så ille blir det ikke, sier Valen.

Liverpool-supporter Hansen gleder seg mer.

– Jeg er optimist, men også spent på om vi klarer å få til spillet vårt. Flyten og driven i laget blir viktig.



– Vi trenger en reaksjon og se et lag som henger sammen, sier Valen, samtidig som han spår:

– Jeg tror at ten Hag kan leve med et tap om de ser ut som et lag som henger sammen.