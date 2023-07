Utvik om gamle-treneren: – Forstår at folk reagerer

Nyheten om at Geir Bakke går fra Lillestrøm til erkerival Vålerenga kom som en sjokkbølge i Fotball-Norge.

– Dette er et av tidenes sjokk i norsk fotball. Jeg hadde aldri forventet dette, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.



Men det er ikke første gang Bakke har vært involvert i en trenerovergang som har skapt overskrifter.

I 2019 gikk han fra Sarpsborg 08 til nettopp LSK før kontrakten var ferdig. Da var Sarpsborg 08 i eliteserien. LSK var i OBOS-ligaen.

En av dem som husker overgangen er Sarpsborg 08-spiller Bjørn Inge Utvik.

– Hva tenker du om Geir (Bakke) sin overgang til Vålerenga?

– Det var litt sjokk når jeg våknet i morges og leste det. Jeg måtte sjekke hvilken dato det var for jeg så ikke den komme, sier Sarpsborg 08-spiller Bjørn Inge Utvik.



SJOKK: Bjørn Inge Utvik sier han ikke hadde sett overgangen komme. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Få Vålerenga på rett spor

Utvik selv hadde Bakke som trener i Sarpsborg 08.

– Han er en fantastisk leder og en god trener. Vålerenga får en god mann som kanskje kan få det litt på rett spor igjen, sier han.



Men han har forståelse for at Kanari-fansen reagerer på sjokkovergangen.

– Det skjønner jeg godt. Fotball er følelser og når sånne ting skjer så blir det satt ekstra på spissen. Det er klart det blir mye følelser for de som er glad i LSK, sier han.



– Sirkuset fortsetter!

En av dem som derimot tok nyheten med et smil var Vålerenga-kaptein Stefan Strandberg.

– Vi får en fantastisk god trener, som jeg vet har vært førstevalget til klubben. Navnet ble nevnt tidlig og ble jobbet med, og så tror jeg alle trodd at det ble for vanskelig å få til. Vi er overlykkelige over at han valgte å komme til oss. Jeg ble glad da jeg fikk den beskjeden til morgenkaffen i dag, sier Strandberg til TV 2.

– Blir det mindre sirkus i Vålerenga fremover?

– Du får vel ikke mer sirkus enn det, at man henter treneren til erkerivalen samme dag som det er kvartfinale i cupen. Sirkuset fortsetter!

Også lagkamerat Mohammed Ofkir gleder seg over den nye treneren.

– Det er en fin signering. Han har masse erfaring i norsk fotball. Det blir veldig kult, sier han.



– Vi trenger sånne overganger som man ikke har sett for seg i norsk fotball. Da har man noe å snakke om.



SIRKUS: Stefan Strandberg er meget begeistret for den nye treneren. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Enormt engasjement i Norge

Den kontroversielle overgangen har satt følelsene i sving for mange. Det mener Utvik sier mye om statusen i norsk fotball.

– Det er bra for norsk fotball at det er så mange folk som engasjerer seg og bryr seg. Uten supporterne hadde vi ikke vært der vi er, sier han.

Molde-trener Erling Moe omtaler overgangen til Bakke som spennende.

– Det er sånn i fotball at det helt sikkert er mye vi ikke vet om denne overgangen. Jeg er helt sikker på at Geir har valgt det han synes er best for seg og det må vi akseptere.

– Kunne du ha gått til Rosenborg?



– Sånn som det er nå så tror jeg at jeg har det strålende godt her, svarer en lattermild Molde-trener.