Utspill om kongen: – Ikke si det!

Dagen derpå er saken hett stoff i den belgiske avisen Het Laatste Nieuws (HLN).

– Ord for ord. Gjenopplev hovedtrener Deilas knusende tale i sin helhet her, presenterer de til sine lesere.

Før kampen mot Molde ble det snakket om at Deila kunne komme til å få sparken ved tap.

Det ble heller en knusende seier, og etterpå snakket Club Brugge-treneren seg varm på pressekonferansen.

Dro inn kongen

Han kunne blant annet fortelle belgierne at man ikke legger mye vekt på hierarki hjemme i Norge, på spørsmål om hva styret mener om resultatene.

– For meg handler ikke respekt om hvem du er. Jeg kan sitte med kongen i Norge og si at han er en drittsekk om han er en drittsekk. Det er sånn det er i Norge. Det er kanskje annerledes i andre land, meldte Deila.



Han nevnte også fotballprinsen Antonio Nusa i tiraden:

TV 2s fotballekspert og landslagslegende Solveig Gulbrandsen har møtt kongen.

Hun hadde neppe vært like vågal som Deila.

– Han er en ekstremt jovial og folkelig person og konge, så jeg ser litt tanken hans. Men jeg vet ikke om jeg hadde sagt at han var en drittsekk fordi! Den får Ronny ta på sin kappe, at han tør det, sier hun og ler.

KONGEMØTE: Som en av Norges største fotballegender har Solveig Gulbrandsen fått sjansen til å møte kongen. Her etter cupmesterskapet med Kolbotn i 2007. Foto: Cornelius Poppe / NTB

En annen som har møtt ham en gang eller ti, er den abdiserte skikongen Petter Northug.

– Om Deila har den oppfatningen, bør han ta kommunikasjonen via meg før den går videre til kongen, melder han.

HYGGELIG PASSIAR: Dette er langt fra det eneste kongemøtet for Petter Northug, som nå jobber som langrennsekspert for TV 2. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen tror Deila hadde provosert andre mer enn kongen selv.

– Jeg vil ikke tro at han hadde fått represalier fra noe annet enn befolkningen. Men hadde du sagt noe sånt, hadde du gått litt motstrøms, for å si det sånn, sier Schulsrud-Hansen, som også humrer av Deilas utspill.

– Hvis en ser rent historisk, hadde det kanskje ikke gått så bra. Hadde du kalt ham det på 1700-tallet, hadde du vel blitt rettsforfulgt!

TJAA: – Hvis du ikke har noe fint å si, ikke si det påpeker TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, og siterer et råd fra sin oldemor. Foto: IGJ / TV 2

– Har du en anbefaling til Deila hvis han møter kongen?

– Om du synes han er en drittsekk, så ikke si det, svarer Schulsrud-Hansen lattermildt, og påpeker at fotballtreneren setter det litt på spissen:

– Her sier vel Deila at hvis kongen hadde vært en drittsekk, hadde det vært mulig å kalle ham det i Norge. Nå er vi så heldig at kongen er det stikk motsatte av nettopp det – så det er kanskje egentlig ikke en problemstilling.

Men det som er en problemstilling, er Deilas fremtid som Club Brugge-trener.

Får støtte for én ting

HLN beskriver tiraden som at han gikk ut mot «alt og alle».

På generelt grunnlag er slikt sjeldent et godt tegn, mener Solveig Gulbrandsen.

– Det er vel ofte sånn at man da tenker at denne treneren er presset, og at det kanskje nærmer seg at man får sparken. På én måte, sier hun, og er kjapp ved å legge til:

– På en annen måte synes jeg Deila er litt kul på det òg. Det er mye sant i det han sier. Jeg skjønner også at over tid, når man er i de situasjonene mange trenere er, får du kanskje mye ufortjent tyn innimellom.

– Og at det er en del usannheter som kommer ut, som blir et stressmoment for en klubb som sliter litt. Jeg forstår jo, og det er mye sant i det han sier. Det er ikke usaklig det han kommer med, mener Gulbrandsen – og sikter da til det Deila sier om fotballforholdene i Brugge.

TV 2S FOTBALLEKSPERT: Solveig Gulbrandsen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Har du en anbefaling til ham hvis han møter kongen?

– Jeg tror både kongen og Ronny har god erfaring med å være seg selv, så jeg tror det hadde vært et hyggelig møte uansett, sier hun og ler.