– Utsatt for ren trakassering etter å ha blitt blåst som varsler i rikspressen

– Jeg så ikke noen annen utvei enn å sykmelde meg. Jeg mistet nattesøvnen og fikk galopperende puls. Saken har gjort at jeg har blitt syk.

Det forteller varsleren, som har vært sykmeldt siden midten av mars, til TV 2.

I denne saken forteller hen, blant annet, om:

At hen var inne på tanken om å slutte i NIF

At hen er svært kritisk til enkelte norske mediehus

At det eksisterer et «bakteppe» med Elsafadi

At støtten fra NIF-administrasjonen og «store deler» av styret har vært stor

– Utsatt for overvåkning

Saken oppstod da vedkommende, som er ansatt i idrettsforbundet, meldte inn et varsel på idrettsstyremedlem Elsafadi.

Varselet ble sendt inn i desember, og 31. mars ble saken regnet som avgjort og avsluttet. Da hadde saken kostet NIF mer enn én millioner kroner, og kritikken av NIFs håndtering av saken har haglet i etterkant.

Varsleren har aldri blitt omtalt med navn i media, men føler seg likevel langt på vei identifisert i måten enkelte mediehus har omtalt saken og jobben hens på.

– Det er leit at det har gått som det har gått. Jeg opplever meg utsatt for ren trakassering når jeg blir blåst som varsler i norsk rikspresse, og dekningen har fått en svært uheldig slagside fordi jeg selv ikke har ønsket å kommentere denne saken i media, sier hen.

STOD FREM SOM DEN OMVARSLEDE: Idrettsstyremedlem Marco Elsafadi. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Videre er hen kritisk til at Elsafadi nå har valgt å «prosedere denne saken i media», og mener det har «skapt et feil bilde av hva denne saken faktisk handler om».

I tillegg reagerer hen på at informasjon fra lukkede møter skal ha blitt lekket til pressen.

– Jeg opplevde å bli utsatt for overvåkning og hvor mine bevegelser fra et møte i idrettsstyre blir gjengitt i samtid til pressen. Det er helt absurd, forteller hen.

Kritisk til media

Varsleren er spesielt kritisk til NRK og Dagbladet.

NRK publiserte onsdag en sak hvor det går frem at de har dokumentasjon på at varsleren skal ha løst oppgaver knyttet til egen sak.

Det benektet idrettspresidenten, og selv mener hen at hen kun har utført «helt ordinære oppgaver på arbeidsplassen».

Espen Olsen Langfeldt, sportsredaktør i NRK, sier at de gjerne tar en prat med vedkommende og at det «trist at hen opplever det slik».

– Vi har hele tiden i denne saken vært opptatt av ikke å identifisere varsler. Og vi mener at vi har gjort det på en tilfredsstillende måte. Og så har vi dokumentasjon på at vedkommende har utført oppgaver knyttet til dette varselet. Vi har vært nøye på ikke å være konkrete på dette for ikke å identifiserende vedkommende, sier Olsen Langfeldt.

– Han får lire av seg konspirasjonsteorier

Saken kommer midt i en periode hvor kampen om å bli valgt til idrettspresident i juni har blitt intensivert.

Det er tema i en kronikk av Esten O. Sæther i Dagbladet torsdag:

«Alvoret ligger i hvorvidt idrettens varslingssystem er misbrukt for å fremme egen politikk. Altså om et styremedlem er blitt truet med varsling på bakrommet i Idrettens Hus for å oppnå en politisk gevinst».

Også i tidligere kronikker har Sæther tatt opp denne tematikken.

– Jeg har store problemer med en kommentator i Dagbladet som tillegger meg motiver for hvorfor jeg fremmer et varsel. Han får lov til å lire ut av seg konspirasjonsteorier, mener varsleren.

Det benekter Sæther selv på det sterkeste.

– Jeg har ikke tillagt personen motiver, men jeg skriver at alvoret ligger i hvorvidt idrettens varslingssystemer kan brukes for å oppnå politisk gevinst. Jeg skriver ikke at det har skjedd. Men man bør se på om det er en sammenheng. For det er et prinsipielt problem at ledere i administrasjonen varsler på de som skal kontrollere at de gjør jobben sin i administrasjonen. Og det er det prinsipielle problemet jeg skriver om, sier han til TV 2.

Elsafadis tilsvar På kritikken fra varsleren om at han nå «prosederer saken i media», svarer Elsafadi: – Jeg har vært veldig bevisst på ikke å gå nærmere inn på selve varslingssaken, nettopp av hensyn til varsler. Jeg ønsker ikke at hen belastes og er opptatt av å hjelpe hen tilbake til en trygg arbeidsplass. Jeg ser frem til å samarbeide med hen igjen. Det jeg har kommentert er måten ledelsen har håndtert varselet og behandlingen av varsler og meg selv. På varslerens kommentar om at det eksisterer et «bakteppe» mellom de to, svarer Elsafadi: – Utover at jeg ser frem til å samarbeide med hen igjen, så har jeg ikke noe å tilføye.

– Det ville vært en langt større prinsipielt problem dersom det ikke var rom for å varsle på tillitsvalgte om kritikkverdige forhold. Det tror jeg selv Dagbladets kommentator forstår, kontrer varsleren.

Bakteppe

Varsleren understreker flere ganger i intervjuet at intensjonen kun var å melde fra om uakseptabel oppførsel.

– Føler du at du har blitt en brikke i et politisk spill her?

– Det blir spekulasjoner, men det er jo tanker man gjør seg. Hvorfor skulle saken ellers utvikle seg på denne måten? Så man gjør seg de tankene, og det gjør saken enda mer sår. Jeg ville bare si i fra om noe som ikke var greit.

– Har det vært konflikter med Elsafadi tidligere?

– Det vil jeg ikke gå inn på, men jeg kan bekrefte at det er et bakteppe her som er en del av saken.

Arbeidsrettsadvokat Jan Fougner, som har bistått NIF i saken, konkluderte i mars med at saken var basert på en misforståelse, og at saken hadde fått et for stort omfang.

– Et skrekkeksempel

Torsdag kom visepresident Vibecke Sørensen med en beklagelse til varsleren på en pressekonferanse.

BEKLAGET: Visepresident i NIF, Vibecke Sørensen, beklaget til varsleren på vegne av idrettsstyret. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Jeg vil på vegne av idrettsstyret rette en unnskyldning til varsler for den belastningen vedkommende er påført i denne sammenhengen, sa Sørensen.

Varsleren sier at «store deler» av styret har vært støttende.

– Det har vært mange hyggelige meldinger og folk som har ringt meg. De har forstått at dette ikke har vært noe særlig. Jeg har nå fått en unnskyldning. Den må jeg fordøye og ta til etterretning, og så håper jeg at dette har vært et skrekkeksempel på hvordan man ikke skal håndtere en slik sak i fremtiden.

Hen er klar på at det er mye i håndteringen som har gått galt.

– Dette har fått et mye større omfang enn nødvendig. Men personlig kan jeg ikke noe for dette, og jeg var selv ikke en del av etterfølgende hendelser som bidro til at denne saken eskalerte.

– Men fra mitt ståsted er det åpenbart at omsorgsplikten ovenfor meg som varsler ikke er ivaretatt. Det opplever jeg at idrettsstyret ga meg en uforbeholden unnskyldning for torsdag.

– Ønsker å fortsette

Varsleren er såpass satt tilbake av saken og den påfølgende sykdommen at hen ikke er ventet tilbake i jobb med det første.

– Har du vurdert å skifte jobb etter denne saken?

– Det er et vanskelig spørsmål. Tanken om at dette ikke er et blivende sted har jo slått meg. Men samtidig elsker jeg jobben min, oppgavene mine og jeg er glad i folkene jeg jobber med. Så jeg ønsker å fortsette. Jeg gleder meg til å bli frisk og komme tilbake til både gode kolleger og gode styrekolleger, sier hen.

Varsleren må ta til tårene på spørsmål om hen har følt støtte fra arbeidsgiveren.

– Omsorgen fra administrasjonen i NIF, og alle som har skjønt og sett at jeg ikke har det bra, har vært utrolig støttende. Rett og slett. Jeg kan ikke takke nok for omtanken jeg har fått fra alle.