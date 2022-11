Utrolig Rune-bragd: – Liker personligheten

Holger Rune-Novak Djokovic 3-6, 6-3, 7-5.

Den unge tennisspilleren vant ATP1000-turneringen Paris Masters. Og det mot selveste Novak Djokovic.

Tidligere i turneringen har han slått ut verdensener Carlos Alcaraz og den russiske stjernespilleren Andrej Rubljov.

Danskene er i skyene etter tennisbragden. Slik ser toppen av avisen B.T. ut etter kampen:

– Nyt det, Danmark! Holger Rune har skrevet dansk sportshistorie, mens vi satt med hjertet helt oppe i halsen under kampen, som nesten var uutholdelig å være vitne til. For helvete, det var spennende, skriver avisen.

Han blir gratulert av Djokovic etter den utrolige finalen, som ble sendt på Eurosport Norge og Discovery+.

– Du har hatt en fantastisk uke og fortjener tittelen. Jeg er ikke glad for at du slo meg, men jeg synes at du fortjener det. For jeg liker personligheten din, sa serberen.

FORBILDE: Holger Rune sa at Novak Djokovic har vært en av favorittspillerne sine siden han var en liten gutt. Foto: JULIEN DE ROSA

Runes oppførsel har vært omstridt. Det ble blant annet oppstyr etter kvartfinalen mot Casper Ruud tidligere i år.

Tidligere i Paris Masters vakte også denne episoden oppsikt:

– Jeg mener at du er en dedikert person som liker tennis og legger ned mye hardt arbeid. Jeg tror at du har en lys fremtid, sa 35 år gamle Djokovic.

Kun de fire årlige Grand Slam-turneringene, samt sesongfinalen, hvor de beste spillerne gjennom sesongen møtes, er rangert høyere enn Paris Masters på ATP-touren.

STJERNE: Holger Rune med utrolig bragd mot slutten av en uvirkelig gjennombruddsesong. Foto: JULIEN DE ROSA

Rune tar med seg over åtte millioner norske kroner i premiepenger.

Han takket mamma Aneke Rune og resten av laget som har fulgt ham i karrieren.

– Jeg kan ikke vente på fortsettelsen, sa Rune med et stort smil i takketalen.