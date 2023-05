Utrolig forvandling: – En superspiss

Tromsø 20230516. Faris Pemi scorer for Bodø/Glimt under eliteseriekampen i fotball mellom Tromsø og Bodø/Glimt på Romssa Arena. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tromsø-Bodø/Glimt 2-3 (1-2)

– Hentet fra KBK for et par millioner, nå er han verdt mye mer enn det Molde betalte for Veton Berisha, sier Jesper Mathisen om Bodø/Glimts store spiller mot Tromsø, Faris Pemi.



Spissen stod bak det meste Glimt foretok seg foran mål, og noterte seg for to scoringer.

Totalt har han seks scoringer, og ser ut som en helt annen spiller enn den som rykket ned med Kristiansund.

– Var ikke all verdens til avslutter der, men når Kjetil Knutsen kan kaste over litt tryllestøv, så blir denne kraftspissen også en superspiss.

Før kampen slaktet Kjetil Knudsen Bodø/Glimts valg om å holde siste trening lukket.

– En dårlig idé på kontoret etter en lang arbeidsdag, sier Knutsen om påfunnet.

– Jeg er veldig lite glad i å stenge noe som helst, legger han til.



På banen derimot leverte Glimt nok en gang varene da Tromsø ba opp til dans.

Så vidt ett minutt var spilt av den nordnorske duellen før Vegard Erlien smekket ballen i nettet bak Nikita Haikin, til vill jubel fra hjemmefansen.

Spillet var bare så vidt satt i gang igjen, før Farus Pemi utlignet.

– Heseblesende. Det var tungt å få den i fleisen, sier Vegard Erlien.

Eliteseriens toppscorer, Amahl Pellegrino var sikker da Pemi skaffet straffe.