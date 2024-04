Ut mot VG: – Bare rør

Kristine Stavås Skistad gjør en overraskende retur til det norske landslaget.

– Jeg har landet på å gå inn på landslaget i år. Jeg og Lage (Sofienlund, trener) fortsetter akkurat som før. Vi skal holde på på Konnerud og gjøre akkurat det samme som før, sier Skistad til NRK.



– Så sportslig sett blir det akkurat det samme som tidligere år, men man får bidratt litt inn på landslaget på markedssiden og at Norge forhåpentligvis står bedre rustet til neste sesong, forteller hun.



Sprinteren står med elleve pallplasser og fem seire i 2023/24-sesongen i verdenscupen. Hun forteller at hun har fått et drømmetilbud fra Norges Skiforbund.

– Vi har kjent på følelsene om at det øker sjansene for å gjøre det bra for Norge og gjøre det bra for meg til vinteren. Det er vinn-vinn, og alle er fornøyde, forteller hun.

Konnerud-løperen har tidligere vært en del av både junior- og rekruttlandslaget, men aldri på elitelandslaget.

– Det er en kjempegod nyhet at Kristine kommer tilbake på langrennslandslaget. Vi har hatt svært gode samtaler den siste tiden, sier daglig leder i Norges Skiforbund Cathrine Instebø.

– Det har vært en åpen og ærlig prosess, der vi også har funnet rom for tilpasninger rundt Kristines behov i VM-sesongen. Nå kan vi sammen rette blikket mot det som skal skje i Trondheim i februar/mars med ski-VM på hjemmebane, sier Instebø.

Lotta Udnes Weng gleder seg også over nyheten.

– Det er positivt for alle at hun blir en del av landslaget. Jeg gleder meg til å trene sammen med henne, skriver Udnes Weng til TV 2.

FORNØYD: Lagvennine Lotta Udnes Weng. Foto: Pål S. Schaathun

Tidligere denne uka erfarte flere medier, deriblant VG og NTB, at Skistad ikke ble en del av landslaget.



– Jeg satt hjemme i sofaen og så VG publisere at jeg sier nei til landslaget. Jeg lurer på hvor de får infoen fra, for neste gang tror jeg de må sjekke med meg før de legger ut bare rør, sier Skistad til NRK.



Sportssjef i VG Frode Buanes svarer følgende på Skistads kritikk:

– Som Ulf Morten Aune påpeker har det gått frem og tilbake i samtalene mellom utøveren og Skiforbundet, men vi erkjenner at det ble for konstaterende å fastslå at Stavås Skistad sitt nei var et endelig nei til landslaget, sier Buanes.



– Samtidig registrerer vi at det å være landslagsutøver i dag kan komme til å innebære kun å stille på reklameplakater. Det er en spennende utvikling vi skal følge tett fremover, sier Buanes.



OVERRASKER: Kristine Stavås Skistad. Foto: Terje Pedersen

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad stusser over Skistads fremgangsmåte.

– Hvorfor i all verden sa dem ikke noe imot det med en gang? De valgte jo selv å la det stå ubesvart. VG prøver å gjøre jobben sin så godt som mulig. Noen ganger gjør man feil, men da må de si at det ikke stemmer. Jeg skjønner ikke hvorfor og kjøper det ikke helt, sier Skinstad.



Neste års landslag, med VM i Trondheim som det store høydepunktet, blir presentert i Holmenkollen i Oslo 24. april.

