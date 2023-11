Ut mot RBK-spiller: – Pingle som løp i garderoben

Rosenborg-Molde 3-1

Rivaloppgjøret ble fylt av kontroverser, knallharde taklinger og amper stemning på banen.

Bråket fortsatte da Rosenborg ordnet 3-1 dypt inn i overtiden.

Erlend Dahl Reitan (26), som er satt ut av spill med skade, var borte med en gest til Molde-benken.

Her kan du se video av hendelsen, som ikke var med i den ordinære TV-produksjonen av kampen:

Gesten fikk Fredrik Gulbrandsen (31) til å se rødt.

– Det er unødvendig å komme og juble oss opp i trynet der. Du skal få gå og feire med dine egne. Det er helt greit, innleder han.

– Men de skaper to sjanser med én mann mer, og så gå og juble opp i trynet på oss … det synes jeg er helt unødvendig. Jeg hadde lyst til å si ifra, men han var jo pingle og løp i garderoben etterpå, tordner Gulbrandsen ute på Lerkendal-matten kort tid etter kampen overfor TV 2.

Slik svarer han

TV 2 snakker med Erlend Dahl Reitan på telefon senere søndag kveld.

Trønderen har full forståelse for at Gulbrandsen reagerer som han gjør.

– Jeg er selvfølgelig helt enig. Jeg beklager, og det var jeg rask med å gjøre etter kampen. Jeg var inne til dommerteamet og beklaget, og jeg «shaket hands» med Erling Moe og beklaget oppførselen min, sier Reitan.

– Det var i kampens hete, og jeg angret to minutter etterpå, forklarer han.

– Det var mye følelser i dag?

– Det var veldig mye følelser, og det var en konsekvens av det. Det har vært mye. Det var en intens kamp, og jeg mistet hodet på 3-1. Det har jeg ingen problemer med å beklage i etterkant. Dessverre skjedde det, jeg beklager og det er ikke noe større enn det, svarer Reitan.

Moe kritisk til kampstyringen

På tampen av første omgang tok det fullstendig fyr på Lerkendal. En Adrian Pereira-takling fikk Molde-benken til å rase.

Kort tid senere fikk en Molde-takling Rosenborg-benken til å rase, der Ole Sæter bokstavelig talt så rødt.

Like etter at spillet kom i gang igjen, ble Molde-spiller Mathias Løvik utvist.

Trener Erling Moe er kritisk til dommernes kampledelse, og mener at «det fikk gå altfor langt» før det ble tatt tak.

Han gjentar budskapet når TV 2 spør ham om tumultene etter 3-1-scoringen, etter først å ha stilt seg kritisk til Rosenborg-spillernes opptreden.

– Dommerne mener at det er sånn det skal være, for de gjør ingenting med det. Da er det kanskje vi som har feil, at sånn oppførsel er fullt ut akseptabel, sier Moe.

Dommeren svarer

Hoveddommer Rohit Saggi, som også dømte Lillestrøm-Vålerenga for et par uker siden, poengterer at slike oppgjør lever sine egne liv.

– Vi gjør denne kampen ganske likt som vi gjorde på Åråsen, hvor jeg opplever at spillerne responderer mer på listen som er satt i en voksen kamp, svarer Saggi.

– Vi heier på norsk fotball og vil at den skal blomstre. Da er sånne kamper det norsk fotball trenger. Vi trenger trøkk og kamper hvor det er høy spenning og temperatur. Det er klart at vi har vårt ansvar for å styre temperatur ute på banen, men det har også spillerne. De må forstå disiplinært, at når du får tilsnakk eller får gult kort, må du akte deg. Hvis ikke gjør det, og går samme feil igjen, må vi bruke det røde kortet, forklarer han.