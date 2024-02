Ut mot forbundet: – Alt å tape på å stille her

Torsdag gikk startskuddet for NM på ski. Under mesterskapets første dag har landslagsløperne som har vært i Canada og USA de siste ukene fått fri.

Fra og med fredag er flere av de beste ventet å dukke opp, men Harald Østberg Amundsen, Erik Valnes, Tiril Udnes Weng, Håvard Solås Taugbøl, Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget har meldt forfall.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener at NM har gått ut på dato og at Skiforbundet ikke evner å ta vare på arrangementet.

Flere løpere, som stiller til start under NM, skulle ønske at det var flere landslagsløpere på start.

Samtidig skjønner de godt at totalbelastning og lang reisevei gjør det vanskelig for flere av de beste å gå løp under NM.

– Jeg har veldig stor forståelse for det, men dette blir et Norgescuprenn. Det blir ikke den statusen et NM skal være. Vi som går mye Norgescup og Skandinavisk Cup til vanlig har lyst til å gå mot verdens beste skiløpere under NM. Noen kommer senere, så det er bra at de stiller, men jeg skulle gjerne hatt de her alle dagene, sier Jan Thomas Jenssen til TV 2.



MINNER OM NORGESCUP: Jan Thomas Jenssen har stor forståelse for at flere landslagsløpere står over deler av eller hele NM, men synes torsdagens løp minnet om Norgescup. Foto: Terje Pedersen

– Bør lære

Jenssen er en av flere løpere som gir sin fulle støtte til utøverne som av ulike grunner velger å stå over NM. Han tror det er Skiforbundet som må ta grep for å gjøre NM mer attraktivt.

– Terminlisten er spikret ganske tidlig på året, så vi må hige etter å ha flere på start. Jeg tror ikke det kom som noen stor overraskelse på Skiforbundet heller, de skjønte det nok, dessverre litt for sent, at det kunne bli «tight» å få gjengen fra USA og Canada hit. Det er ikke noen voldsom kritikk fra min side, men vi bør kanskje lære av det, sier Jenssen.



NORGESMESTER: Gøran Teftre ble Norgesmester på 10 km skøyting. Magne Haga ble nummer to og Martin Kirkeberg Mørk tok bronsen. Foto: Terje Pedersen

Også Petter Skinstad peker på forbundet. Særlig i sesongene uten internasjonale mesterskap mener han at NM bør flyttes, slik at det blir enklere for de beste å delta.

– Uten mesterskap må NM gå etter at verdenscupsesongen er ferdig, med samtlige landslagsløpere på start og med videre landslagskarriere i potten, skrev Skinstad i sin kommentar på TV 2 torsdag.



Langrennseksperten får støtte fra Emil Iversen, som peker på at alle norske skiløpere har lyst til å stille på start under NM.

– Jeg synes det er en god idé. Man bør prøve å gjøre så mye ut av det som mulig, for det skal jo være en fest. Alle vil gå NM, men når det kommer midt mellom to verdenscuphelger, hvor den ene er i USA, så blir det vanskelig. Kanskje vi kunne tatt en uke på slutten og samlet alle og gjort det litt artig, for det er ikke noe rart at det kommer noen forfall denne uken, sier Emil Iversen til TV 2.

Svarer på kritikken: – Pest eller kolera

Landslagssjef Ulf Morten Aune har lest Petter Skinstads kommentar når han snakker med TV 2.

Han synes flere av poengene er gode, men forteller at arrangementet NM er en pågående diskusjon som oppleves vanskelig.

– Dette er en kattepine for oss. Vi ønsker at NM skal arrangeres når folk og media er interessert i langrenn og vintersport. Vi har fått sterke signaler fra rettighetshaver om at det ikke er interessant nok i slutten av mars. Dette er en dialog som pågår kontinuerlig mellom arrangement, oss i langrenn og rettighetshaver.

PEST ELLER KOLERA: Landslagssjef Ulf Morten Aune beskriver avgjørelsen rundt når NM skal arrangeres som å velge mellom pest eller kolera. Foto: Geir Olsen

– Det er pest eller kolera. Enten må det arrangeres NM midt i sesongen når det fortsatt er trykk og interesse, men når eliteutøverne er midt i sesong og kanskje nettopp er kommet hjem fra USA, eller så må man velge en helg i bakkant av sesongen, hvor interessen fra media og folk generelt er lav. NM er en institusjon, og det aller viktigste er at det blir sendt på TV, sier Aune.

Landslagssjefen forteller at det rent sportslig antakeligvis ville vært best for landslagsutøverne at NM ble arrangert i mars, men at prisen trolig blir lavere interesse.

Slik som det er nå, så har de egentlig alt å tape på å stille opp her Magne Haga, skiløper.

Neste sesong er eneste frihelg som er tilgjengelig helgen rett etter Tour de Ski. Det er ikke et godt tidspunkt for å arrangere NM, dersom ønske er å ha de beste på start, tror Aune.

– Vi blir latterliggjort av FIS når vi snakker om nasjonale mesterskap. Det gjør det vanskelig. Vi, sammen med Sverige og til dels Finland, har sterke tradisjoner for nasjonale mesterskap, men der er vi i en særstilling. De andre nasjonene snakker kun om verdenscup og internasjonale konkurranser.

– Alt å tape på å stille her

Torsdagens sølvvinner, Magne Haga, er ikke overrasket over at det manglet flere landslagsløpere på startlistene under NMs første dag.

– Det har jeg egentlig spådd at kom til å skje helt siden jeg så terminlisten, men jeg har forståelse for at de sitter hjemme med jetlag. Det er litt opp til Skiforbundet også. De må gjøre NM attraktivt nok, slik at alle stiller opp, sier torsdagens sølvvinner, Magne Haga til TV 2.

Langrennsløperen har bitt seg merke i at Skiforbundet ikke stiller med smøreteam under NM.

NEDPRIORITERT AV FORBUNDET: Magne Haga stiller spørsmål ved om Skiforbundet nedprioriterer sitt eget arrangement. Foto: Terje Pedersen

– Skiforbundet har ingen smøretrailere her heller, så det står ikke bare på løperne, sier Haga.

– Synes du de nedprioriterer de sitt eget arrangement?

– Det virker sånn utad, når de ikke har noen smøretrailere her. Det er klart, de har en jobb å gjøre med å få NM enda mer attraktivt for landslagsløperne, for slik som det er nå, så har de egentlig alt å tape på å stille opp her, sier den ferske sølvmedaljøren.

At det ikke er smøretrailer til stede under årets NM har både landslagssjef og smøresjef en forklaring på.

– Hvert fjerde år, når det er mesterskapsfri sesong, så stiller ikke forbundet med smørere på NM. Vi har fått kritikk for at landslaget har et for profesjonelt opplegg. Ski-Norge ble enige om at vi gjør det sånn, slik at det blir likere forutsetninger for de som konkurrerer, sier Ulf Morten Aune.



– Vi har ikke for vane å være på NM med smørebussen når det ikke er OL eller VM samme sesong. Det er på en måte klubbene sitt mesterskap. Det har vært praksis i veldig mange år, sier smøresjef Tord Hegdahl til TV 2.